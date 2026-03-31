Infodemia se disculpa por compartir información no veraz sobre la persona en el balcón de Palacio Nacional

InfodemiaMex confirma la autenticidad de las imágenes tomadas desde el balcón de Palacio Nacional y rectifica su postura inicial. (Captura de pantalla: X)

InfodemiaMx anunció este 30 de marzo la autenticidad de las imágenes de una mujer en el balcón de Palacio Nacional, luego de que la información oficial confirmara la veracidad del material captado desde el Zócalo.

En las jornadas del 19 y 22 de marzo, la agencia había negado la autenticidad de las fotografías difundidas en redes sociales.

La rectificación fue acompañada por una disculpa pública de InfodemiaMx a sus lectores y seguidores, tras admitir que la información inicial proporcionada por ellos carecía de fundamento oficial.

Sheinbaum confirma sanción a mujer que fue captada tomando el sol en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la mujer que fue captada tomando el sol en Palacio Nacional fue sancionada.

La controversia surgida tras la difusión de videos donde una mujer fue captada tomando el sol en una ventana del Palacio Nacional llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a emitir una postura oficial el pasado 24 de marzo de 2026.

Este 30 de marzo, la mandataria reconoció la veracidad del incidente y subrayó que, si bien no existe una prohibición formal para tales actos dentro del recinto, la persona identificada recibió una sanción interna como medida correctiva dadas las particularidades históricas del inmueble.

El caso atrajo atención nacional después de varios días de especulación en redes sociales y versiones contradictorias sobre la autenticidad de las imágenes. De acuerdo con la narración oficial, en un primer momento las áreas responsables dentro del Palacio Nacional negaron la posibilidad de que alguien hubiera utilizado la ventana con ese fin. No obstante, tras una revisión más exhaustiva, se reconoció que una persona se había sentado efectivamente en la ventana ese día.

En la conferencia de este 30 de marzo, la presidenta Sheinbaum explicó: “Al principio, el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día”.

Sheinbaum que la sanción no está en ningún reglamento, pero que debe respetarse el patrimonio histórico

No existe una prohibición formal para tomar el sol en las ventanas del Palacio Nacional, pero la jefa de Estado llamó al respeto por el patrimonio. | X- Vampipe

Sheinbaum agregó que la persona involucrada fue informada de la falta y sancionada en consecuencia: “Entonces, pues ya la persona se le dijo, pues fue sancionada y decir: ‘Oye, no puedes estar haciendo esto’”.

La presidenta destacó que no hay un reglamento explícito que impida tomar el sol en las ventanas de Palacio Nacional. No obstante, insistió en la necesidad de mantener el respeto por el “patrimonio histórico” que representa el inmueble.

“No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana. Eh, no está prohibido per se, pero pues hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, precisó la presidenta.

La secuencia se viralizó después de que diferentes usuarios y creadores de contenido difundieran grabaciones en la red social X —antes Twitter— donde se observaba a una mujer recostada en el alféizar de una ventana del Palacio Nacional, con parte de su cuerpo expuesto al sol y visible desde la calle.

Ante la rápida circulación de los materiales, el organismo InfodemiaMx sugirió inicialmente que algunos de los videos podrían haber sido alterados mediante inteligencia artificial, lo que avivó la discusión pública en torno a la autenticidad de las imágenes.