¿Qué pasó con la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Sheinbaum responde

La polémica por una mujer que apareció en videos mientras tomaba el sol en un balcón de Palacio Nacional ya tuvo respuesta oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí existió el incidente, que la persona fue identificada y que recibió una sanción interna, aunque aclaró que no existe una prohibición explícita para esa conducta.

Durante su conferencia del 24 de marzo de 2026, la mandataria abordó el tema tras varios días de especulación y versiones encontradas en redes sociales.

“Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana. Eh, no está prohibido per se, pero pues hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, declaró.

Una mujer fue captada tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional. (Captura de pantalla: X)

¿Qué pasó realmente con la mujer?

De acuerdo con la explicación oficial, en un primer momento las áreas responsables negaron que alguien hubiera utilizado el balcón con ese fin. Sin embargo, una revisión posterior confirmó lo ocurrido.

“Al principio, el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día”, detalló Sheinbaum.

La presidenta precisó que la persona involucrada ya fue notificada y sancionada. “Entonces, pues ya la persona se le dijo, pues fue sancionada y decir: ‘Oye, no puedes estar haciendo esto’”, explicó.

Sin prohibición, pero con llamado al respeto

Sheinbaum subrayó que no existe un reglamento específico dentro de Palacio Nacional que prohíba tomar el sol en sus ventanas. Aun así, insistió en la importancia del contexto histórico del recinto.

“Pero hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga: ‘No puede salir a tomar el sol en la ventana’. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa, ¿verdad?”

El origen de la controversia

El caso se viralizó tras la difusión de videos en redes sociales, impulsados por el creador de contenido Vampipe. En un inicio, el organismo Infodemia MX señaló que parte del material pudo haber sido alterado con inteligencia artificial, lo que alimentó el debate.

El influencer Vampipe denunció en Twitter una campaña orquestada en su contra, mostrando capturas de pantalla de múltiples medios publicando 'imágenes manipuladas' al mismo tiempo. (Vampipe: X)

Con el paso de los días surgieron nuevas grabaciones desde distintos ángulos, lo que aumentó la presión pública para aclarar los hechos. La confirmación presidencial cierra, en parte, la discusión sobre la veracidad del incidente, aunque deja abierta otra conversación: los límites de conducta dentro de uno de los recintos más emblemáticos del país.

Reacciones en X, antes Twitter. (Captura de pantalla: X)

La confirmación del hecho generó reacciones en plataformas digitales, especialmente en X —antes Twitter—, donde la plataforma Infomedia MX inicialmente catalogó el video como material con rastro de manipulación con inteligencia artificial.

Luego de la difusión de videos grabados desde distintos ángulos, la plataforma del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) dedicada a combatir la desinformación no emitió ninguna postura al respecto.