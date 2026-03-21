¿No que era IA? Difunden nuevo video de mujer asoléandose en Palacio Nacional

Difunden nuevo video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional. | X- Vampipe

El video de una mujer recostada tomando relajadamente el sol en una ventana de Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, generó polémica esta semana no solo por el acto en sí sino por que desde Infodemia Mx, portal dedicado a la verificación de datos e información ligada al gobierno federal, se aseguró que se trató de un video creado con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, esta mañana se difundió un nuevo video, en el cual se ve a una mujer parecida a la de primera grabación, vestida de negro, sentada en una ventana del recinto, con las piernas descubiertas y frotándose las manos.

Mujer se asolea en Palacio Nacional. | X- Vampipe

El nuevo video, difundido también por el comunicador conocido como Vampipe y otros periodistas, se tomó desde el Zócalo capitalino, pero en un ángulo distinto al primer video.

Hasta el momento, ni el gobierno federal ni Infodemia MX se han posicionado entorno a esta nueva grabación.

¿Qué pasó en Palacio Nacional?

Un video que circuló en redes sociales y muestra a una mujer asoleándose en la azotea de Palacio Nacional generó controversia y dudas sobre su autenticidad.

Pocas horas más tarde, la plataforma Infodemia, especializada en verificación digital, analizó el material y concluyó que de acuerdo con “herramientas dedicadas a verificar el uso de la IA, se detectó que el video tenía 71% de probabilidad de haber sido creado con herramientas de inteligencia artificial.

Infodemia argumentó que el clip presenta características típicas de contenidos generados por IA, como movimientos poco naturales, anomalías en la textura de la piel y la falta de sombras coherentes con la luz del entorno.

El video muestra a una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. | X- Vampipe

El análisis de la plataforma incluye comparaciones cuadro por cuadro y observaciones técnicas sobre la proporción corporal de la figura, la interacción de la luz y la resolución del video, elementos que no corresponden a una grabación real.

El video se viralizó rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), donde usuarios y figuras públicas expresaron escepticismo sobre la veracidad de las imágenes.

Infodemia recomendó precaución ante la difusión de este tipo de materiales y recordó que la tecnología de inteligencia artificial puede manipular imágenes y videos de forma cada vez más convincente, lo que representa un desafío para la verificación de información en entornos digitales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado o desmentido oficialmente el origen del video.

Sin embargo, el caso evidencia los riesgos que implica la circulación de contenidos falsos o manipulados, así como la importancia de recurrir a fuentes confiables y expertos en verificación digital para evitar la desinformación.