México

¿No que era IA? Difunden nuevo video de mujer asoléandose en Palacio Nacional

El nuevo video muestra a una mujer similar a la persona de la primera grabación, sentada en la ventana y viendo su celular

Guardar
Difunden nuevo video de mujer
Difunden nuevo video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional. | X- Vampipe

El video de una mujer recostada tomando relajadamente el sol en una ventana de Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, generó polémica esta semana no solo por el acto en sí sino por que desde Infodemia Mx, portal dedicado a la verificación de datos e información ligada al gobierno federal, se aseguró que se trató de un video creado con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, esta mañana se difundió un nuevo video, en el cual se ve a una mujer parecida a la de primera grabación, vestida de negro, sentada en una ventana del recinto, con las piernas descubiertas y frotándose las manos.

Mujer se asolea en Palacio
Mujer se asolea en Palacio Nacional. | X- Vampipe

El nuevo video, difundido también por el comunicador conocido como Vampipe y otros periodistas, se tomó desde el Zócalo capitalino, pero en un ángulo distinto al primer video.

Hasta el momento, ni el gobierno federal ni Infodemia MX se han posicionado entorno a esta nueva grabación.

¿Qué pasó en Palacio Nacional?

Un video que circuló en redes sociales y muestra a una mujer asoleándose en la azotea de Palacio Nacional generó controversia y dudas sobre su autenticidad.

Pocas horas más tarde, la plataforma Infodemia, especializada en verificación digital, analizó el material y concluyó que de acuerdo con “herramientas dedicadas a verificar el uso de la IA, se detectó que el video tenía 71% de probabilidad de haber sido creado con herramientas de inteligencia artificial.

Infodemia argumentó que el clip presenta características típicas de contenidos generados por IA, como movimientos poco naturales, anomalías en la textura de la piel y la falta de sombras coherentes con la luz del entorno.

El video muestra a una
El video muestra a una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. | X- Vampipe

El análisis de la plataforma incluye comparaciones cuadro por cuadro y observaciones técnicas sobre la proporción corporal de la figura, la interacción de la luz y la resolución del video, elementos que no corresponden a una grabación real.

El video se viralizó rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), donde usuarios y figuras públicas expresaron escepticismo sobre la veracidad de las imágenes.

Infodemia recomendó precaución ante la difusión de este tipo de materiales y recordó que la tecnología de inteligencia artificial puede manipular imágenes y videos de forma cada vez más convincente, lo que representa un desafío para la verificación de información en entornos digitales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado o desmentido oficialmente el origen del video.

Sin embargo, el caso evidencia los riesgos que implica la circulación de contenidos falsos o manipulados, así como la importancia de recurrir a fuentes confiables y expertos en verificación digital para evitar la desinformación.

Temas Relacionados

Palacio Nacionalvideo viralCDMXmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Día Internacional del Síndrome de Down: cómo brindar un trato digno, de acuerdo al IMSS

Más allá de una conmemoración, hoy busca sembrar conciencia sobre la inclusión efectiva y el respeto en la vida diaria de las personas con esta condición

Día Internacional del Síndrome de

¿A qué refiere el Borrado de mujeres? Término controversial que divide al feminismo

Es un concepto que genera debate entre las distintas corrientes feministas y que actualmente tiene una representación importante en México

¿A qué refiere el Borrado

Lactancia extendida y estabilidad laboral: esta es la reforma que busca combatir los despidos por materidad en México

El colectivo Mexiro A.C. presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados y busca que haya condiciones laborales compatibles con la maternidad

Lactancia extendida y estabilidad laboral:

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 21 de marzo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estaciones del Metrobús fuera de

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de marzo: manifestantes sobre Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Éstas son las razones por

Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar apelación de García Luna para disminuir su condena

Remolque con autos clásicos que regresaban de exhibición en Cancún es robado por hombres armados en Puebla, ya se recuperó

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta el boleto más

Esto cuesta el boleto más barato para las nuevas fechas de Hombres G en el Auditorio Nacional

Rayito Colombiano cancela presentaciones tras hospitalización de su líder: este es su estado de salud

Las fotos de la exclusiva fiesta de cumpleaños de Aislinn Derbez: mira quiénes asistieron

“Lo que sufrió con esa chamaquita”: Yolanda Andrade lamenta que Julián Figueroa haya estado con Imelda Tuñón

Yolanda Andrade cuestiona la ayuda de Saskia Niño de Rivera a ‘El Beto’: “¿Por qué no le da el dinero de los views?”

DEPORTES

“Los que critican no podrían

“Los que critican no podrían hacer nuestro trabajo”: Majo González y Miroslava Montemayor responden a sus haters

Fan sufre brutal caída desde balcón durante entrada de Mr. Iguana en Xalapa, Veracruz: video se vuelve viral

Así fue la actuación de Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026

Guillermo Ochoa celebra su convocatoria a la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: dónde y cuándo ver el Derbi de LaLiga 2026