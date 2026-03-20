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Video de mujer asoléandose en Palacio Nacional pudo haberse creado con IA, afirma Infodemia

Infodemia afirmó que de acuerdo con “herramientas de detección” el 71% del video se generó con Inteligencia Artificial

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El video muestra a una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. | X- Vampipe

El video de una mujer asoléandose sentada en una de las ventanas de Palacio Nacional generó polémica en redes sociales, no solo por el acto en sí, sino por la duda sobre su veracidad.

En el video, que se difundió en la red social X, se ve a una mujer joven sentada de lado sobre la ventana, mientras asolea sus piernas y disfruta de la vista hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Posteriormente, se difundió un segundo video mostrando la misma situación, pero tomado desde otro ángulo, aparentemente desde las vallas metálicas que rodean el recinto.

Inicialmente, Infobae Mx intentó confirmar con fuentes de Presidencia sobre el video era real y en su caso, aclarar lo ocurrido, pero no hubo respuesta. Sin embargo, Infodemia publicó un ‘desmentido’.

En su cuenta de X, el portal informativo aseguró que el primer video es falso y fue generado con Inteligencia Artificial, al señalar que “de acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA”.

“Falso que una mujer “tomó el sol” en Palacio Nacional. El video que circula en redes sociales es falso y fue generado con Inteligencia Artificial.

“De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA”, escribió en la plataforma.

La grabación original y el segundo video se difundieron en X por Vampipe, un conocido creador de contenido crítico de la actual administración, y muestra a una joven sentada, con las piernas al sol, en una de las ventanas del edificio histórico.

El video, aparentemente captado a larga distancia, permitió distinguir detalles como el vestido recogido de la mujer.

La publicación incluyó un extracto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que mencionó haber escuchado el concierto de Shakira desde Palacio Nacional, lo que sumó contexto y atrajo más atención.

Ante las dudas sobre la autenticidad del material, Vampipe compartió una versión extendida, que posteriormente eliminó.

Infobae México buscó una postura oficial de la Presidencia sobre el incidente, pero no obtuvo respuesta.

La situación también fue motivo de comentarios irónicos por parte de figuras públicas como Laisha Wilkins, quien bromeó en redes sociales acerca de la escena.

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