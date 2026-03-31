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Gobierno de México reparte más de mil 800 millones de pesos a productores de maíz

Los principales productores de maíz blanco y amarillo se concentran en 8 estados

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Gobierno pagará mil 800 millones de pesos a productores de maíz
Gobierno pagará mil 800 millones de pesos a productores de maíz

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) entregará más de mil 897 millones de pesos destinados a productoras y productores de maíz blanco y amarillo en ocho estados de México.

En cumplimiento de la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ordenó simplificar los requisitos operativos para facilitar el acceso a los apoyos y garantizar la entrega puntual de los recursos, este compromiso ha facilitado ya 235 mil millones de pesos.

La distribución de este incentivo benefició a 31 mil 767 agricultoras y agricultores localizados en Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala. La asignación presupuestal se fundamenta en la comercialización de un total de dos millones 498 mil 437 toneladas de maíz, cultivadas durante los referidos ciclos agrícolas, lo que constituye una de las mayores cifras de dispersión de apoyos directos en la actual administración federal.

En detalle, el Gobierno de México precisó que Guanajuato recibió el monto más alto, con 580 millones 137 mil 136 pesos para 12 mil 77 beneficiarias y beneficiarios dedicados al maíz blanco. En menor escala, Campeche obtuvo 108 millones 342 mil 634 pesos para mil 856 beneficiarios, mientras que otras entidades como Querétaro, Tlaxcala y Tamaulipas recibieron montos inferiores, todos correspondientes al pago por toneladas comercializadas.

Esta acción responde al mandato de la presidenta Sheinbaum de otorgar apoyos sin intermediarios ni trámites burocráticos, agilizando el proceso de pago para el sector agrario y permitiendo que la totalidad de los recursos llegue directamente a las manos de los productores.

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Agricultura federal destinó apoyos adicionales a trigo y arroz en el ciclo 2025

Junto al pago al sector maicero, AGRICULTURA reportó transferencias por mil 890 millones 764 mil 189 pesos en favor de la comercialización de 495 mil 265 toneladas de trigo, beneficiando a 7 mil 697 productores. Por otro lado, los apoyos canalizados hacia el arroz alcanzaron 235 millones 109 mil 747 pesos, distribuidos entre las cosechas de mil 248 agricultoras y agricultores, quienes comercializaron en conjunto 91 mil 183 toneladas.

En relación con la producción en Sinaloa, la Secretaría de Agricultura indicó un acuerdo para la próxima cosecha de maíz blanco, que arrancará a partir de abril y mayo de 2026. Se garantizó una base de precio de 65 dólares por tonelada y la adquisición de hasta 3,5 millones de toneladas por parte de la industria local harinera, almidonera y pecuaria.

La estrategia impulsada por AGRICULTURA busca consolidar la certeza en el ingreso de las familias agricultoras, mejorar la comercialización y contribuir al ordenamiento del mercado de granos, elementos fundamentales para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en México.

FOTO DE ARCHIVO: Mazorcas de maíz y maíz amarillo se exhiben en un mercado en la Ciudad de México, México 19 de mayo de 2017. REUTERS/Henry Romero
FOTO DE ARCHIVO: Mazorcas de maíz y maíz amarillo se exhiben en un mercado en la Ciudad de México, México 19 de mayo de 2017. REUTERS/Henry Romero

La cuantía total dispersada por el Gobierno federal para estos tres cultivos —maíz, trigo y arroz—, suma más de cuatro mil millones de pesos en el año 2025, atendiendo demandas históricas del sector y refrendando compromisos asumidos por la administración de la presidenta Sheinbaum para agilizar el apoyo directo y sin intermediación.

Los beneficiarios y el monto de recursos que se dispersó en cada entidad fueron:

Campeche: mil 856 beneficiarias y beneficiarios, con 108 millones 342 mil 634 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Chihuahua: mil 254 beneficiarias y beneficiarios, con 298 millones 976 mil 011 pesos para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025 de maíz amarillo.

Guanajuato: 12 mil 077 beneficiarias y beneficiarios, con 580 millones 137 mil 136 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Jalisco: ocho mil 265 beneficiarias y beneficiarios, con 497 millones 645 mil 649 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Michoacán: siete mil 752 beneficiarias y beneficiarios, con 374 millones 873 mil 005 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Querétaro: 343 beneficiarias y beneficiarios, con 20 millones 639 mil 884 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

Tamaulipas: 51 beneficiarias y beneficiarios, con 5 millones 752 mil 305 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz amarillo.

Tlaxcala: 169 beneficiarias y beneficiarios, con 10 millones 772 mil 388 pesos para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

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