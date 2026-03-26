México

Transportistas y agricultores y campesinos anuncian paro nacional: ¿Cuáles son los motivos y qué fecha prevén?

A través de un video, David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), explicó las razones del paro

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Se registraron 29 bloqueos en 17 estados del país. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Se registraron 29 bloqueos en 17 estados del país. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Transportistas y agricultores en México anunciaron un paro nacional que podría impactar la movilidad y el abasto en diversas regiones del país. La convocatoria fue realizada por David Estévez Gamboa, líder de la Asociación Nacional de Transportistas, quien señaló que la movilización responde al incumplimiento de acuerdos con autoridades federales.

Reclaman inseguridad, extorsión y falta de apoyo

Entre las principales razones del paro, los transportistas y agricultores destacan:

  • Inseguridad en carreteras, incluyendo robos, desapariciones y homicidios
  • Extorsiones por parte de autoridades, especialmente en retenes y revisiones
  • Incumplimiento de acuerdos firmados tras movilizaciones previas
  • Falta de insumos administrativos, como placas y licencias
  • Problemas en el sector agrícola, como la falta de compra de productos del campo

El líder transportista aseguró que, pese a mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, “no vemos claro” en la solución de estas problemáticas.

Reclamo por el precio del combustible y el IEPS

Otro punto central del descontento es el aumento en los precios del combustible. Estévez Gamboa criticó que no se haya reducido el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo que, según advirtió, podría elevar el costo de la gasolina hasta 40 o incluso 50 pesos por litro.

El dirigente señaló que eliminar este impuesto ayudaría a proteger la economía de los transportistas, quienes dependen directamente del precio del combustible para operar.

Impacto del paro: sectores clave de la economía

El llamado al paro no solo involucra a transportistas, sino también a:

  • Operadores de carga
  • Trabajadores del sector turístico
  • Campesinos y productores agrícolas

Estévez Gamboa enfatizó que estos sectores son fundamentales para la economía nacional, por lo que su paralización podría generar afectaciones en cadenas de suministro y distribución.

Convocatoria nacional a la movilización

Finalmente, el presidente de la ANTAC hizo un llamado a todos los trabajadores del volante y del campo a sumarse:

“El día 6 paralicemos todo, absolutamente todo”, expresó, al reiterar que la movilización es necesaria ante la falta de soluciones.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la logística del paro nacional, así como las rutas y puntos donde se concentrarán las manifestaciones.

Cuándo será el paro nacional

De acuerdo con el dirigente, el paro nacional está previsto para iniciar el próximo 6 de abril, una vez concluido el periodo vacacional de Semana Santa.

Estévez Gamboa explicó que la decisión de posponer la protesta busca no afectar a los ciudadanos durante los días de descanso, pero advirtió que después de esa fecha se paralizarán actividades en carreteras y sectores clave.

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