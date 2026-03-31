México

Cae “Chicote”, objetivo prioritario y líder criminal ligado al homicidio de dos hermanos: un policía y un marino en Sonora

Israel Filiberto “N” fue asegurado como resultado de una orden de captura en su contra

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Fue capturado como resultado de un operativo en Cajeme (Policía Municipal de San Luis Río Colorado/Ilustrativa)
Fue capturado como resultado de un operativo en Cajeme (Policía Municipal de San Luis Río Colorado/Ilustrativa)

Las autoridades de Sonora informaron sobre la detención de un hombre en Cajeme identificado como posible líder de un grupo criminal con presencia en la entidad.

Carlos Alberto Flores, titular de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) informó sobre la detención de Israel Filiberto “N”, alias Chicote, identificado como un objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal que opera en la región.

El arresto de Chicote fue realizado el pasado 29 de marzo a través de la cumplimentación de una orden de aprehensión derivada del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, cometido en agravio de un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Asesinato del jefe de la Policía de Santa Cruz

La captura reciente fue por un ataque registrados el 10 de noviembre del año pasado cuando el acusado y otros sujetos acudieron al lugar donde vivía Miguel Ángel “N”, quien en ese momento se desempeñaba como encargado de la Policía Municipal de Santa Cruz.

Fotografía de archivo de personal de la policía estatal que realiza un operativo de seguridad, en Sonora (México). EFE/ Daniel Sánchez
Fotografía de archivo de personal de la policía estatal que realiza un operativo de seguridad, en Sonora (México). EFE/ Daniel Sánchez

En dicha ocasión los atacantes quitaron el servicio de luz del inmueble para luego disparar contra el mismo, estas acciones fueron repelidas por el agente, quien resultó herido y fue llevado al hospital.

Señalado por el homicidio de dos hermanos: un policía y un marino

Además, el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) detalló que el sujeto recientemente capturado también estaría relacionado con el homicidio de dos hermanos, uno un agente de seguridad estatal y otro un elemento de la Marina.

“Fueron privados de la vida dos hermanos que se encontraban activos, uno como elemento de la PESP y el otro en la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR)”, es parte del informe oficial.

Estaría implicado en la muerte de una agente de la Marina (Redes sociales)
Estaría implicado en la muerte de una agente de la Marina (Redes sociales)

Aunque Infobae México contactó con las autoridades de Sonora para conocer más información respecto a la detención de Chicote, hasta el momento de realización de esta nota no obtuvo respuesta.

Finalmente, Chicote fue capturado por agentes de AMIC en un domicilio ubicado en la calle Gardenia de la colonia Juárez Blanca, en la comisaría de Pueblo Yaqui.

Detenido “Menny” en Sonora

El mismo 30 de marzo Carlos Alberto Flores informó sobre la detención de Francisco Manuel “N”, alias Menny, un hombre señalado también como un objetivo prioritario debido a que es identificado como segundo al mando de una célula delictiva ligada con diversos homicidios.

Dicho hombre fue capturado tras un ataque armado contra efectivos de AMIC ocurrido el 28 de marzo, fecha en que los agentes ubicaron al sospechoso en un camino de terracería, viajaba en un vehículo junto con otros sujetos, estos últimos quienes atacaron a los elementos de seguridad, lo que derivó en la muerte de uno de los agresores.

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