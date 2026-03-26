México

Lo reconoció por la vestimenta: Ceci Flores insiste que restos óseos son de su hijo Marco Antonio

“Estoy convencida que encontré a mi hijo”, comentó la madre buscadora

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La activista Ceci Flores se encuentra realizando la búsqueda de su hijo Alejandro en Guasave. (Captura de pantalla)
La activista Ceci Flores criticó las declaraciones de Patricia Orduña Pastrana, directora de Servicios Periciales (Captura de pantalla)

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, insistió en que los restos hallados el 24 de marzo sí son humanos y, de manera particular, que se trata de los restos de su hijo Marco Antonio.

“Ayer localizamos restos humanos, que estoy segura que son de mi hijo Marco Antonio, ya que portaba su vestimenta al momento de desaparecer. La vestimenta que se encuentra es la misma que mi hijo portaba, por lo cual yo estoy segura que son restos de Marco Antonio”, es parte de lo compartido por la mujer el 25 de marzo.

Ceci Flores publicó un video en el que califica como una pena y una situación triste las declaraciones de las autoridades, en específico, las palabras de Aurora Patricia Orduña Pastrana, esta última directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

“Puedo asegurar que los restos que encontramos el día de ayer son humanos y estoy completamente segura que es mi hijo Marco Antonio”, continuó Flores.

La madre buscadora asegura que los restos hallados son de humano y que pertenecen a su hijo Marco Antonio (X/@CeciPatriciaF)

La mujer aprovechó para agradecer las labores de la Fiscalía de Investigación de Desaparecidos, la cual realizó el hallazgo.

Titular de Servicios Periciales pide esperar a los análisis y a la “verdad histórica”

Previo a la publicación del video de Ceci Flores, Patricia Orduña Pastrana, comentó que el 24 de marzo fueron realizados cateos en dos predios, lo que resultó en el hallazgo de restos óseos que deberán ser analizados en el área forense para confirmar que se trata de restos humanos.

“Vamos a trabajar con el Departamento de Antropología Forense para poder llegar a la verdad histórica de lo que le pasó a esa persona que está representada anatómicamente en esos restos”, expuso la funcionaria.

De igual manera, destacó que no cuenta con una fecha exacta en la que estarán listos los resultados de los análisis periciales.

Ceci Flores restos de su hijo Sonora
La madre buscadora busca revisar la zona (X/@CeciPatriciaF)

Es por ello que Ceci Flores asegura contar con los certificados y experiencia necesarios para que pueda distinguir la diferencia entre restos de animales y de humano, además de que añadió que es “lamentable” escuchar las declaraciones de Patricia Orduño.

"No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho por siete años, buscar y encontrar a mi hijo", exclamó Ceci Flores.

El hallazgo de los restos fue realizado en la carretera 26 Km 46, en Hermosillo. La Madre buscadora dijo que ella esperaba encontrar un cuerpo completo, mientras que en su grabación muestra un hueso, además de que destacó que había cumplido la promesa a su hijo.

La mujer comenzó con la búsqueda de su hijo Marco Antonio en 2019, en caso de que las autoridades confirmen la identificación de los restos, sería el fin de una labor de siete años.

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