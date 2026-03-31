FGE Tabasco gira orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada

Fue secretario de Seguridad de Tabasco (X/@senad_paraguay)

Las autoridades de Tabasco giraron 19 órdenes de aprehensión por el caso de desaparición forzada de personas, entre ellas una en contra de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la entidad.

“La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informa que ha obtenido y cumplimentado una nueva orden de aprehensión en contra de Hernán “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas", es parte del informe de la institución compartido el 30 de marzo.

La orden de aprehensión en contra del encargado de Seguridad de Tabasco ya fue cumplimentada toda vez que el hombre fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay.

Omar García Harfuch agradeció la colaboración con las autoridades de Paraguay (X/@senad_paraguay)

Respecto al caso de las 19 órdenes de aprehensión 10 de las personas implicadas ya fueron vinculadas a proceso. Bermúdez Requena es investigado por sus presunto nexos con el grupo criminal La Barredora, este último ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cual habría liderado el exsecretario de seguridad.

“Un Juez de Control dictó el mandamiento judicial”, destaca el informe de las autoridades.

Actualmente, Hernán Bermúdez Requena está recluido en Centro Federal de Readaptación Social número uno (CEFERESO No. 1), estructura de máxima seguridad en el Estado de México mejor conocido como El Altiplano, debido a que enfrenta un proceso diferente al informado por las autoridades de Tabasco.

Tras su captura en Paraguay, el hombre fue identificado como “uno de los principales objetivos criminales de México, con vínculos directos al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delictivas más poderosas y violentas del hemisferio".

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Por su parte, a mediados de octubre de 2024 el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deTabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, aseguró:

“Sabemos que es la organización criminal conocida como La Barredora, la cual se fractura en diciembre, entonces surgen varios líderes y todos ellos a fin de poder tener más poder o dominar el territorio se afilian o se alían con el CJNG“.

Los colaboradores del hombre fueron identificados en reportes periodísticos como:

Daniel H. M. y/o Yeison Daniel H. M., alias El Prada .

Euler R. C. alias El Rayo y/o Comandate Rayo estaría en un nivel abajo de El Prada .

Óscar A. C ., alias La Mosca , además de Jorge A. L ., alias Loki .

Alan Alexander L. A., un sujeto apodado El Hombre y Erick Geovanny P. V., alias El Gato.

En su momento, Cuando a Bermúdez Requena fue cuestionado sobre el grupo La Barredora, el entonces funcionario comentó: “existe en letra, manta y cartulina, pero en sí como una organización delictiva y como un cártel no lo detectamos“.

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