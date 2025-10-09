Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Los elementos de seguridad informaron que el Ministerio Público de la Fiscalía del estado ya fue notificado del hallazgo (Fiscalía de Jalisco)

La policía estatal de Jalisco dio a conocer el hallazgo de un vehículo con blindaje, conocido como vehículo “monstruo” y un arsenal de municiones en el municipio de Teocaltiche, que lo marcó un nuevo episodio en la lucha contra el crimen organizado en la región de los Altos Norte, que es una zona conocida por ser uno de los lugares en los que opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante un patrullaje realizado por oficiales de la Policía Regional como parte del Operativo Altos Norte, los agentes localizaron una camioneta Ford Super Duty de color rojo, modificada con blindaje tipo “Monstruo”, que había sido abandonada en las inmediaciones del Camino hacia el Rancho Los Barrenos, cerca de la Delegación El Mirador.

La operación se desarrolló mientras los uniformados recorrían tanto el centro como las brechas del municipio. Al aproximarse a la zona mencionada, los policías observaron a varios individuos descender del vehículo y huir a pie hacia terrenos baldíos, lo que motivó la inspección inmediata de la unidad abandonada.

En el interior de la camioneta, los elementos estatales encontraron 51 cartuchos de arma de fuego, de los cuales 46 correspondían al calibre 5.56 x 45 y los cinco restantes a diferentes calibres. Además, se incautó un cargador para fusil de asalto AK-47 y una caja con ponchallantas, elementos que son utilizados por grupos delictivos para obstaculizar la persecución policial.

(Fiscalía de Jalisco)

El aseguramiento de este vehículo y el material bélico fue notificado a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía federal en Jalisco, quien quedó a cargo de las investigaciones correspondientes.

Otro operativo en Teocaltiche

(X/@TVAztecaJalisco)

A finales de enero de este año fue registrado otro operativo en el que siete presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio de Teocaltiche.

Durante la acción, las autoridades aseguraron un vehículo blindado tipo ‘monstruo’, armas de alto calibre y equipo táctico. La región de Teocaltiche se ha visto afectada por la violencia derivada de la disputa entre grupos criminales, situación agravada por su ubicación estratégica cerca de los límites con Zacatecas y Aguascalientes.

El operativo permitió localizar una finca en obra negra donde se hallaron tres vehículos con blindaje artesanal, uno de ellos con capacidad para trasladar hasta 10 personas armadas. Dos sujetos fueron capturados en ese lugar, ambos portando armas largas de uso militar. En una acción paralela, los uniformados ubicaron un campamento en una brecha, donde detuvieron a tres personas más y decomisaron un fusil Barret calibre 50, tres armas largas adicionales, explosivos y drones.