Sicarios atacan a balazos a policías de Tabasco durante patrullajes: dos agresores fueron abatidos

Imagen ilustrativa de una movilización policiaca en Tabasco. (X/@adn40)

Un enfrentamiento entre civiles armados y policías municipales en Huimanguillo, Tabasco, dejó como saldo dos agresores abatidos la madrugada de este lunes 30 de marzo.

Los hechos ocurrieron en la entrada del kilómetro 15, en las inmediaciones del Ejido Tierra Nueva 4ta. Sección del municipio, donde los uniformados atendían un reporte de disparos de arma de fuego.

El Gabinete de Seguridad de Tabasco informó que los elementos realizaban labores de vigilancia cuando fueron atacados a balazos de manera directa por un grupo de civiles armados.

Ante los hechos, los policías repelieron la agresión, lo que desató un enfrentamiento en la zona.

Las autoridades informaron que el saldo del ataque armado fue de dos agresores abatidos, quienes hasta el momento no han sido identificados. Además, una patrulla oficial presentó daños por impacto de proyectil.

Decomisaron armas y motocicletas tras abatimiento de dos agresores

Imagen ilustrativa de un vehículo de la Policía Municipal de Huimanguillo. (Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huimanguillo)

Luego del enfrentamiento, las autoridades decomisaron armas de fuego y motocicletas, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno fueron desplegados en la zona para controlar la situación y preservar el bienestar de las familias.

Aseguran armamento y 27 paquetes de cocaína en el centro del estado

En otra acción llevada a cabo en el municipio Centro, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, lograron el aseguramiento de armamento, equipo táctico y más de 25 paquetes de cocaína.

El hallazgo de un vehículo abandonado en el fraccionamiento STAIUJAT movilizó a las autoridades, quienes llevaron a cabo una revisión preventiva en la unidad.

Objetos decomisados durante la acción. Foto: SSPC Tabasco

Durante la inspección al automóvil, un Nissan Versa azul con placas de Chiapas, los agentes localizaron 27 paquetes de una sustancia con características similares a la cocaína. También hallaron bolsas y dosis de un polvo blanco atribuido a la droga conocida como cristal, así como bultos de hierba seca con características que apuntan a la marihuana.

La intervención incluyó el decomiso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre las que se cuentan un fusil tipo AK-47, otras armas largas, escopetas y cartuchos. Además, el equipo táctico incautado constaba de chalecos, casco y placas balísticas.

El vehículo y todo el material asegurado quedaron bajo resguardo de las autoridades para el inicio de las investigaciones. Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Armamento, paquetes de droga y equipo táctico asegurado. Foto: SSPC Tabasco

Las autoridades detallaron que la intervención fue resultado de los patrullajes preventivos realizados en la zona.

La SSPC y la FIRT Olmeca manifestaron su intención de reforzar la coordinación para combatir la delincuencia en Tabasco, y reafirmaron su compromiso de mantener la vigilancia para prevenir delitos relacionados con drogas y armas.