México

Investigan a más de 800 funcionarios en Tabasco por presuntas irregularidades en la Fiscalía de la entidad

El titular de la FGE también habló sobre la detención de dos elementos de la corporación

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El fiscal de la entidad
El fiscal de la entidad informó sobre los hechos (X/@giltabasco)

Hay más de 800 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco investigados por presuntas irregularidades, según compartió el titular de la institución en un encuentro con medios de comunicación.

A través de redes sociales, el titular de la FGE, Óscar Tonatiuh Vázquez Landero, dijo el 17 de marzo que cientos de elementos de la corporación son parte de las averiguaciones por supuestas irregularidades.

“Recuerden que hay más de 800 servidores públicos en investigación, se están determinando con inicios de carpeta de investigación, con ceses, con suspensiones. Vamos a seguir en esta misma línea”, fueron parte de las declaraciones que fueron difundidas en redes sociales.

De igual manera, hizo referencia al arresto de dos elementos de la institución que encabeza y aseguró que dichas detenciones no representan el total de la FGE.

Los dos agentes detenidos

Las declaraciones el funcionario fueron compartidas tras darse a conocer la detención de dos elementos de la Fiscalía de Tabasco, según informó la propia institución el pasado 15 de marzo.

“Ante los hechos difundidos en redes sociales relacionados con la detención de dos personas servidoras públicas adscritas a esta institución, se inició de manera inmediata un procedimiento, a fin de determinar las responsabilidades que correspondan”, se puede leer en el reporte del domingo pasado.

El reporte de las autoridades
El reporte de las autoridades (FGE Tabasco)

Los elementos fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR). Lo anterior debido a que los funcionarios habrían sido sorprendidos con armas de fuego con la matrícula borrada, según registran medios de comunicación locales.

Por el caso, la Fiscalía de Tabasco abrió un procedimiento y aseguró que mantiene un compromiso para combatir la impunidad.

Detenido jefe de la Policía Municipal de Jalapa

Cabe recordar que el pasado 9 de noviembre de 2025 fue detenido Miguel Luciano “N”, quien era el director de la Policía Municipal de Jalapa, junto con dicho sujeto fueron aseguradas otras cinco personas.

Director de la policía de
Director de la policía de Jalapa, Tabasco. (X/Azucena Uresti)

Los registros indican que las personas capturadas presuntamente estarían ligadas con el grupo criminal La Barredora. Los registros periodísticos indican que el arresto fue por la presunta relación del funcionario con un evento violento que derivó en la muerte de dos mujeres.

Mientras que en acciones más recientes, el pasado 4 de marzo fue informada la incautación de más de 30 vehículos, además de la detención de dos mujeres, indicios y personas que estarían ligadas con La Barredora.

En dicha ocasión las personas detenidas fueron identificadas con los sobrenombres Monster y/o Mayo y Lic. Tomás.

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