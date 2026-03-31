Equipo legal de Laura Zapata prepara demanda contra Kunno tras polémica en La Casa de los Famosos

El equipo legal de la actriz ya habría iniciado trámites por presunto daño moral y difamación tras la declaración del influencer. (Captura de pantalla Telemundo)

El influencer mexicano Kunno enfrenta una posible demanda luego de sus declaraciones en una gala reciente de La Casa de los Famosos 6 de Telemundo, donde sugirió que el secuestro de la actriz Laura Zapata en 2002 habría sido un presunto “autosecuestro”. La afirmación de Kunno, realizada en uno de los programas de mayor audiencia de la televisión hispana, generó una amplia reacción y críticas en redes sociales. Según fuentes cercanas a la producción y a la familia de la actriz, el equipo jurídico de Zapata analiza emprender acciones legales por daño moral y difamación.

Durante la transmisión, Kunno comentó sobre la hermana de Thalía: “la señora Laura Zapata es una señora y no está haciendo esto intencionalmente. La señorita hermana de Thalía, ‘autosecuestros’... O sea, después de los comentarios tan desafortunados que hizo el día de ayer, todavía va y le avienta metal a Divo pero no pasa nada porque es una señora de la tercera edad”. Sus palabras circularon rápidamente en plataformas digitales, donde se multiplicaron las críticas y llamados a que la actriz tomara medidas legales.

La polémica se desató cuando Kunno sugirió que el secuestro de Laura Zapata fue un “autosecuestro”, lo que generó críticas y posibles repercusiones legales. (@JoyRoseCo)

Entre quienes reaccionaron en vivo estuvo Sergio Mayer, quien expresó: “Ojalá Laura demande a Kuno por lo que dijo. Créanme que lo, lo van a demandar. No tengo duda que lo van a demandar por daño moral. Así que yo espero que Kuno tenga muy buenos abogados, porque todo lo que está ganando ahorita aquí en las galas lo va a necesitar y espero que lo ayuden todos sus fans, porque sé que ya muchos se han salido y que ya no le están aportando mucho, eh, pero espero que lo ayuden porque va a necesitar abogados. Acuérdense lo que les digo. No tengo duda que Kuno va a gastar mucho dinero en abogados”.

Horas después del incidente, el periodista Gerardo Escareño difundió en su canal de YouTube que el equipo legal de Laura Zapata ya prepara una demanda. En ese contexto, Alfredo Rentería, abogado de la actriz, confirmó que los trámites legales están en curso.

Alfredo Rentería, abogado de la actriz, confirmó que se toman acciones legales contra el influencer por sus comentarios sobre el secuestro de 2002. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“La verdad no estuvo nada correcto lo que dice este chico y mucho menos en un programa a nivel internacional. Por eso es que ya se iniciaron los trámites legales necesarios, ya que estamos hablando de un daño moral y difamación hacia la señora Zapata, que si recordamos antecedentes, ganó el caso contra Manuela Vila Camacho por estos mismos comentarios”, explicó Rentería.

El caso de Laura Zapata y su secuestro en 2002 ha sido ampliamente documentado, y la actriz ganó previamente acciones legales por difamación relacionadas con esos hechos.