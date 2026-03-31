Diputados del PAN denuncian ante la FGR derrame de petróleo en el Golfo de México

Autoridades mantienen labores de limpieza mientras continúa la investigación.

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el derrame de hidrocarburo que afecta amplias zonas del Golfo de México.

La acción busca que se investigue el origen del crudo detectado en playas y áreas marinas del litoral mexicano, así como posibles responsabilidades de empresas y autoridades involucradas en la operación petrolera.

Durante la presentación de la denuncia, legisladores del PAN señalaron que la mancha de hidrocarburo se ha extendido a lo largo de cientos de kilómetros de costa, desde Tabasco hasta Tamaulipas.

“Ante la gravedad de lo que está sucediendo hoy con este desastre de hidrocarburos en seiscientos treinta kilómetros de costa del litoral de nuestro país… estas son las evidencias que se han recogido”, expresaron al mostrar residuos de chapopote recolectados en playas.

También pidieron la intervención de instancias ambientales y regulatorias para esclarecer los hechos y aplicar sanciones si corresponde.

Derrame en el Golfo de México: denuncian daños en más de 600 kilómetros de costa

De acuerdo con reportes recientes y análisis satelitales, el derrame detectado desde hace semanas ha generado manchas de hidrocarburo en el mar y en zonas costeras del Golfo de México.

El derrame de hidrocarburo se ha extendido a lo largo de más de 600 kilómetros del Golfo de México. (AP Foto/Félix Márquez)

Comunidades locales han reportado afectaciones en ecosistemas marinos y la presencia de fauna muerta en playas, incluyendo tortugas, peces y delfines.

El Gobierno federal informó que mantiene un operativo activo para contener el hidrocarburo y realizar trabajos de limpieza.

En estas labores participan diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Marina, autoridades ambientales y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cantarell y la Sonda de Campeche, en el centro de la investigación

Una de las zonas señaladas como posible origen del derrame es el campo petrolero de Cantarell, ubicado en la Sonda de Campeche.

La Sonda de Campeche es una de las zonas señaladas como posible origen del derrame. REUTERS/Luis Manuel López TPX IMÁGENES DEL DÍA

Este complejo, que durante décadas fue uno de los más productivos del mundo, ha registrado diversos eventos de vertido en años recientes.

Registros satelitales detectaron desde marzo de 2023 múltiples manchas de petróleo en la superficie del mar cerca de plataformas petroleras de la zona.

En varios de estos casos se observan áreas extensas de hidrocarburo que no corresponderían a filtraciones naturales.

Especialistas señalan que la presencia de infraestructura petrolera antigua y la necesidad de mantenimiento continuo podrían influir en la aparición de fugas o incidentes en el área.

Operativo federal y retiro de hidrocarburo en playas y altamar

Las autoridades federales informaron que el operativo de respuesta incluye personal, embarcaciones y aeronaves para atender la emergencia ambiental.

El gobierno federal desplegó un operativo para contener el derrame y limpiar las zonas afectadas. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Según reportes oficiales, se han retirado más de 700 toneladas de hidrocarburo en labores de limpieza en mar y costas.

Entre las acciones realizadas se encuentran:

Intervención en decenas de playas afectadas

Retiro de hidrocarburo en mar abierto para evitar su llegada a tierra

Despliegue de miles de elementos de distintas dependencias

Uso de buques , aeronaves , drones y barreras de contención

Trabajos de inspección submarina en plataformas petroleras

A pesar de estos avances, las autoridades reconocen que el origen exacto del derrame aún no ha sido confirmado y continúa bajo investigación.

Antecedentes de derrames en el Golfo de México y riesgos ambientales

El Golfo de México tiene un historial de incidentes petroleros que han generado preocupación ambiental.

Uno de los más recordados es el ocurrido en 2010 con la plataforma Deepwater Horizon, que provocó uno de los mayores desastres ambientales en la región.

En aguas mexicanas también se han registrado otros eventos relevantes en los últimos años, incluyendo fugas en complejos petroleros y ductos que han derivado en contaminación marina y daños a ecosistemas costeros.

El Golfo de México registra antecedentes de derrames petroleros en años recientes. REUTERS/Angel Hernández

Especialistas en oceanografía advierten que incluso los derrames que no alcanzan las playas pueden tener consecuencias en la biodiversidad y en actividades económicas como la pesca.

Por ello, proponen fortalecer sistemas de monitoreo satelital y mecanismos de alerta temprana para detectar fugas de forma oportuna.

Mientras continúan las labores de limpieza y las investigaciones, el caso sigue generando atención tanto en el ámbito político como ambiental, especialmente tras la denuncia presentada por legisladores del PAN ante la FGR.