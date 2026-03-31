México

¿Cuánto gana la funcionaria que asoleó sus piernas en ventana de Palacio Nacional? Sueldo desata debate en redes

Florencia Franco Fernández figura en la Nómina Transparente de la APF con un salario bruto de más de 150 mil pesos al mes

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Imagen captada desde el Zócalo muestra a una mujer tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional, episodio que desató polémica sobre el uso de espacios oficiales y el salario de la funcionaria señalada. (Infobae-Itzallana)
Imagen captada desde el Zócalo muestra a una mujer tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional, episodio que desató polémica sobre el uso de espacios oficiales y el salario de la funcionaria señalada. (Infobae-Itzallana)

Lo que comenzó como un video y fotos circulando en redes sociales terminó por convertirse en uno de los temas más comentados. Las imágenes, captadas desde el Zócalo capitalino, mostraban a una mujer recostada tomando el sol en uno de los balcones de Palacio Nacional, el recinto que alberga la sede del Ejecutivo federal y que forma parte del patrimonio histórico de México.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse hasta que, ante nuevas grabaciones desde varios ángulos y la presión pública, reconoció la veracidad de las imágenes y aclaró que no existe un reglamento que prohíba este tipo de conductas en el recinto. InfodemiaMx, que inicialmente había descartado las imágenes como falsas, terminó por rectificar y ofrecer una disculpa pública cuando la información oficial confirmó que el episodio sí ocurrió.

La identidad: una directora general de Hacienda

Según publicaciones difundidas por el usuario Vampipe y retomadas por diversos medios, la mujer captada en el balcón sería Florencia Melany Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adscrita al área del subsecretario Edgar Amador. Franco Fernández es también, de acuerdo con las mismas fuentes, esposa del exsubsecretario Gabriel Yorio.

Es importante señalar que, hasta el momento de publicación de esta nota, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente su identidad. La funcionaria no es una figura pública de alto perfil y su trabajo se desarrolla en el ámbito administrativo de las finanzas públicas, lejos del escrutinio mediático habitual.

El video muestra a una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. | X- Vampipe
El video muestra a una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. | X- Vampipe

Lo que revela la Nómina Transparente

Con la presunta identidad circulando en redes, la atención viró hacia otro dato: ¿Cuánto gana esta funcionaria? La respuesta está en la reciente investigación de Infobae, en la plataforma: Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, que publica el sueldo bruto mensual más reciente de las personas servidoras públicas activas.

Una búsqueda en dicho portal arroja los siguientes datos para Florencia Melany Franco Fernández:

  • Institución: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
  • Puesto: Eventual Director General
  • Sueldo bruto mensual: $150,822.00
  • Sueldo neto estimado: $104,821.29

Es decir, la funcionaria recibe una remuneración neta de poco más de 104 mil pesos al mes, cifra que, una vez hecha pública, no tardó en generar reacciones en redes sociales y alimentar el debate ya encendido por el episodio del balcón.

Fuentes: Investigación de Infobae en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal
Fuentes: Investigación de Infobae en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal

El contexto salarial: ¿es mucho o poco para el cargo?

El puesto de directora general en la administración pública federal corresponde a uno de los niveles más altos dentro de la estructura del Servicio Profesional de Carrera. De acuerdo con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, cuyo sueldo neto ronda los 172 mil pesos mensuales.

En ese contexto, el salario de Franco Fernández se ubica dentro del rango esperado para el nivel de directora general eventual en una secretaría de Estado. Sin embargo, la combinación entre el cargo, el sueldo y el video viral fue suficiente para que el nombre de la funcionaria dominara la

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