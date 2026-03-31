México

Cinco organizaciones ciudadanas piden registro como partido político ante el INE

Solo esas organizaciones concluyeron el procesos, de las 91 que se registraron en un primer momento

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El INE impulsa la alfabetización digital para fortalecer la protección ciudadana contra desinformación. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
El INE impulsa la alfabetización digital para fortalecer la protección ciudadana contra desinformación. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que cinco organizaciones ciudadanas solicitaron el registro para constituirse como partidos políticos nacionales en el periodo 2025–2026.

En un comunicado, el instituto dio a conocer que recibió el informe en el que estas organizaciones informaron que formalizaron su petición en febrero de 2026.

Estos son los detalles

En un primer momento, se presentaron 91 notificaciones de intención, de las cuales 2 fueron extemporáneas. De las 89 solicitudes formales, 82 resultaron procedentes y 7 no. De esas, 31 desistieron del registro, por lo que al finalizar el proceso, fueron 5 las organizaciones ciudadanas que buscan su registro formal.

Estas son las 5 organizaciones que serán evaluadas para determinar si se les otorga o no el nombramiento de partidos políticos:

  • Interacción y Empatía para Todos, A.C. (Partido Interacción Empática)
  • Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (Partido PAZ)
  • México Tiene Vida, A.C. (México Tiene Vida)
  • Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México)
  • Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia (Que Siga la Democracia)

¿Qué se necesita para ser un partido político?

El INE es el órgano responsable de verificar que cada organización cumpla los requisitos y procedimientos estipulados en la normativa electoral.

Entre las condiciones esenciales figura la obligación de presentar documentos básicos, acreditar un número mínimo de personas afiliadas equivalente al 0.26% del Padrón Electoral federal —lo que representa 256,030 personas para este proceso—, y demostrar la realización de asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales.

La sesión del Consejo General del INE, celebrada el 31 de marzo de 2026, marcó el inicio del plazo de 60 días hábiles para que la autoridad resuelva sobre las solicitudes de registro.

Este periodo se extiende hasta el 25 de junio de 2026. Una vez concluido el análisis y, en caso de que alguna organización cumpla con todos los requisitos, el registro como partido político nacional surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2026.

En su comunicado, el INE reiteró su compromiso de llevar adelante el proceso con apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

La autoridad electoral subrayó la importancia de asegurar condiciones equitativas y transparencia para todas las organizaciones participantes, en un entorno donde la competencia política se rige por reglas claras y procedimientos verificables.

A través de la aplicación estricta de la ley y del seguimiento de criterios técnicos y objetivos, el Instituto Nacional Electoral busca fortalecer la vida democrática del país mediante la supervisión rigurosa del proceso de constitución de nuevos partidos políticos.

El procedimiento incluye la verificación de documentos, la validación de asambleas y el cotejo del padrón de afiliados. La resolución del Consejo General sobre las solicitudes en curso definirá el panorama de los partidos que podrán participar en el escenario nacional a partir del segundo semestre de 2026.

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