México

Alfonso Durazo bromea con nombrar a un capibara como secretario de Gobierno en Sonora

El comentario surgió durante una conferencia mientras el gobernador hablaba sobre proyectos en el Centro Ecológico

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Alfonso Durazo bromea con el
Alfonso Durazo bromea con el carácter pacífico de una capibara y la ‘propone’ para el gobierno.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, hizo un comentario en tono de broma sobre una capibara recientemente incorporada al Centro Ecológico del Estado durante una conferencia en la que abordó diversos proyectos turísticos y ambientales.

La declaración se dio mientras mostraba imágenes del animal y hablaba sobre las acciones de rehabilitación del recinto.

Comentario del gobernador sobre la nueva capibara del Centro Ecológico

Durante la conferencia, el mandatario se refirió al comportamiento del animal y, entre comentarios que generaron risas entre los asistentes, dijo que le gustaría que tuviera un cargo en el gobierno estatal.

“A mí me gustaría tener el carácter del capibara, que no se pelea con nadie. Nadie se mete con él, él no se mete con nadie. Lleva la fiesta en paz”, expresó.

Entre risas, Durazo destaca la convivencia del capibara como ejemplo de armonía

Posteriormente añadió: “Me gusta para secretario de Gobierno ese. No se pelea con nadie, lleva la fiesta en paz con todos”.

La capibara a la que se refirió forma parte de los nuevos ejemplares que recientemente se integraron al Centro Ecológico del Estado de Sonora, en Hermosillo, como parte de las acciones de renovación del espacio.

Abren votación para elegir el nombre de la capibara y una jirafa

Tras la llegada de los nuevos animales, autoridades del Centro Ecológico lanzaron una convocatoria para que la ciudadanía participe en la elección de sus nombre.

La dinámica se realiza mediante la aplicación móvil Sonora Digital.

Las personas usuarias pueden votar por el nombre de la capibara o de una jirafa también incorporada recientemente al recinto.

Además de elegir entre opciones propuestas, la plataforma permite sugerir nuevos nombres.

La capibara del Centro Ecológico ya tiene votación abierta para elegir su nombre.

La iniciativa busca involucrar a la comunidad en las actividades del Centro Ecológico y generar interés en torno a los nuevos ejemplares.

Avances en proyectos turísticos antes de Semana Santa

Durante la conferencia, el gobierno estatal también informó sobre obras que se desarrollan en distintos puntos del estado con miras al periodo vacacional de Semana Santa.

Entre los proyectos mencionados se encuentra la segunda etapa del malecón de Huatabampito, donde se realizan trabajos adicionales como la colocación de sombras y la construcción de sanitarios.

Asimismo, se prevé que la primera etapa de rehabilitación de la playa del Cochórit, con una inversión de 31.6 millones de pesos, esté concluida antes de las vacaciones.

El gobierno de Sonora impulsa
El gobierno de Sonora impulsa inversión en infraestructura turística previo a Semana Santa.

Además, se anunció que las obras en la carretera Hermosillo–Bahía de Kino se suspenderán temporalmente durante los días santos para evitar afectaciones al tránsito.

Inversión en bienestar animal en el Centro Ecológico

Como parte de la rehabilitación del recinto, el gobierno estatal inauguró recientemente la primera Clínica de Bienestar Animal en Sonora, ubicada dentro del Centro Ecológico de Hermosillo.

El proyecto contó con una inversión de 24 millones de pesos en equipamiento y tiene como objetivo ampliar el acceso a servicios veterinarios y promover acciones relacionadas con la protección de animales de compañía.

Reglas para participar en la elección del nombre de los nuevos animales

  • La votación se realiza exclusivamente a través de la aplicación Sonora Digital.
  • Cada persona usuaria puede emitir un solo votoLa elección no puede modificarse una vez enviada.
  • Es posible seleccionar un nombre de la lista disponible o proponer uno nuevo.
  • La dinámica está abierta al público en general que utilice la aplicación móvil.

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