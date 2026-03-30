México

Con 50 kilos de metanfetamina: detienen en Ciudad de México a 3 integrantes de Los Cabrera Sarabia, facción del Cártel de Sinaloa

Esta célula criminal tiene como centro de sus operaciones el estado de Durango

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Tres detenidos de los Cabrera Sarabia en CDMX
Los tres hombres fueron capturados en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: SSPC

Tres presuntos integrantes de los Cabrera Sarabia, facción del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos en la Ciudad de México en posesión de 50 kilos de metanfetamina cuando se encontraban en los alrededores de un centro comercial.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los sujetos fueron ubicados como resultado de labores de inteligencia y como parte de mecanismos de colaboración internacional para detener a generadores de violencia en la capital.

Como parte del seguimiento, elementos de las Fuerzas Armadas, así como de seguridad federal y de la Ciudad de México realizaron indagatorias sobre posibles integrantes de este grupo criminal.

Fue así que se desplegó un operativo especial en inmediaciones de un centro comercial ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los tres hombres, identificados como Alberto Isaac “N”, Manuel “N” y Hugo “N”, fueron detenidos.

A los sujetos les fueron asegurados 50 kilos de metanfetamina, así como un vehículo relacionado con los hechos.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente -junto con lo asegurado- para que se defina su situación jurídica.

Durango: el bastión de los Cabrera Sarabia

Hermanos Cabrera Sarabia
Los hermanos Cabrera Sarabia, vinculados a 'El Chapo' y posteriormente a 'El Mayo'. (OFAC)

La facción de los Cabrera Sarabia es un grupo delictivo que fue fundado por los hermanos Felipe, Alejandro y José Luis Cabrera Sarabia, quienes son afines a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con datos revelados por la periodista Anabel Hernández para su libro El Traidor, los negocios entre Los Mayos (antiguamente liderada por Ismael “El Mayo” Zambada) y Felipe Cabrera Sarabia comenzaron con la compra de toneladas de cocaína.

Ambas facciones también anunciaron en narcomantas su alianza para hacerle frente a la guerra que Los Mayos mantienen con Los Chapitos en Sinaloa, esto luego del secuestro y entrega a los Estados Unidos de “El Mayo” por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Cuerpos hallados en Mazatlán
Cuerpos hallados en Mazatlán

El centro de operaciones de los Cabrera Sarabia es el estado de Durango. Las autoridades estadounidenses los han señalado como los proveedores de heroína y marihuana para el Cártel de Sinaloa.

Tanto Felipe, Alejandro y José Luis Cabrera Sarabia fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, por sus vínculos con el tráfico de drogas a EEUU y por brindarle apoyo al cártel.

Además, Felipe Cabrera fue identificado como lugarteniente de “El Mayo” al ser el encargado de controlar grandes plantaciones de marihuana y amapola, así como de transportar heroína y hierba a los Estados Unidos. Asimismo, se le acusa de haber obtenido toneladas de cocaína de Zambada García para traficarla en el área de Chicago, Illinois.

Felipe Cabrera Sarabia fue detenido el 23 de diciembre de 2011 en Culiacán, Sinaloa, pero cuenta con una acusación en EEUU por narcotráfico desde enero de 2012.

"El Inge" fue capturado por la Sedena en Culiacán, Sinaloa, en diciembre de 2011. (Cuartoscuro)
"El Inge" fue capturado por la Sedena en Culiacán, Sinaloa, en diciembre de 2011. (Cuartoscuro)

Tras su detención, Alejandro Cabrera tomó el control de la organización criminal y continúo apoyando a “El Mayo” para el transporte de toneladas de narcóticos a EEUU a través del estado de Baja California; sin embargo, fue detenido el 11 de febrero de 2013 también en Culiacán.

Actualmente, José Luis Cabrera es señalado por administrar los ranchos de la familia y colaborar en la logística del transporte de la marihuana.

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