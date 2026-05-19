Ricardo Monreal llama a la oposición a no anticipar el rechazo a la reforma judicial de Sheinbaum

Monreal pide a la oposición no adelantarse y esperar el contenido de la reforma judicial.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pidió a la oposición no rechazar anticipadamente la iniciativa de reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto luego de que el PRI adelantara que votará en contra de aplazar la elección judicial de 2027 a 2028.

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El legislador morenista llamó a actuar con prudencia al señalar que el proyecto todavía no ha sido presentado formalmente ante el Congreso, por lo que consideró prematuro emitir descalificaciones sobre las modificaciones planteadas por el Ejecutivo federal.

“Ni siquiera se puede hablar del diseño de boletas o de cambios estéticos, porque el proyecto todavía no se presenta formalmente”, declaró Monreal al referirse a las críticas realizadas por legisladores de oposición.

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La iniciativa plantea cambios al sistema de elección de jueces, magistrados y ministros. EFE/ Isaac Esquivel

El presidente de la Jucopo sostuvo además que aún falta conocer el contenido definitivo de la iniciativa y adelantó que, en caso de aprobarse el aplazamiento de la elección judicial, también se reduciría el número de candidaturas previstas para jueces y magistrados.

Cámara de Diputados prevé discutir iniciativa esta semana

Monreal informó que la propuesta podría comenzar a discutirse esta misma semana durante el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

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Explicó que primero deberá ser analizada en comisión, donde requerirá mayoría simple para avanzar, y posteriormente pasar al Pleno de San Lázaro, instancia en la que Morena y sus aliados necesitarán mayoría calificada por tratarse de una reforma constitucional.

La Cámara de Diputados prevé iniciar esta semana la discusión de la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo federal.

“El martes estaremos en posibilidad de aprobarlo o no en comisión. Ya en el Pleno sí se requiere mayoría calificada”, explicó el coordinador parlamentario.

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Añadió que, de avanzar el proceso legislativo, la iniciativa podría ser enviada al Senado entre martes y miércoles para continuar con la discusión constitucional y posteriormente ser remitida a los congresos estatales.

Sheinbaum propone mover elección judicial de 2027 a 2028

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal busca aplazar la próxima elección judicial federal y local para el 4 de junio de 2028, en lugar de celebrarse en 2027 como establece actualmente la reforma judicial aprobada en 2024.

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Claudia Sheinbaum impulsó una iniciativa para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028.

De acuerdo con el gobierno federal, el objetivo principal es evitar complicaciones logísticas y saturación en las casillas electorales, ya que en 2027 coincidirían las elecciones judiciales con los comicios intermedios federales y locales.

Ese año también se renovarán 17 gubernaturas, diputaciones federales, congresos estatales y presidencias municipales, situación que, según la administración federal, complicaría la organización de la jornada electoral.

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta también busca facilitar la votación para los ciudadanos y simplificar las boletas utilizadas en la elección de jueces, magistrados y ministros.

Cambios planteados en la nueva reforma judicial

Además del aplazamiento de la elección, la iniciativa contempla modificaciones al funcionamiento del Poder Judicial y al proceso de selección de candidatos.

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Los cambios planteados en la iniciativa buscan aplazar la elección judicial de 2027 a 2028. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Entre los cambios más relevantes destacan la creación de dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desahogar asuntos menores y agilizar el trabajo del Pleno, así como la reducción del número de candidaturas por cargo.

También propone crear una comisión coordinadora integrada por representantes de los tres poderes de la Unión para homologar criterios de evaluación de aspirantes.

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Principales cambios planteados por la iniciativa

Aplazar la elección judicial de 2027 a 2028.

Simplificar las boletas electorales.

Reducir el número de candidaturas.

Crear una comisión coordinadora de evaluación.

Realizar el conteo de votos en las casillas.

Establecer capacitación obligatoria para juzgadores.

Permitir que la elección judicial coincida con una eventual revocación de mandato presidencial.

Los principales cambios de la iniciativa incluyen el aplazamiento de la elección judicial de 2027 a 2028. (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

PRI rechaza propuesta y acusa fallas en reforma de Morena

Luego del anuncio presidencial, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, confirmó que su bancada votará en contra de la iniciativa al considerar que no corrige las fallas estructurales de la reforma judicial impulsada por Morena.

El senador priista afirmó que el aplazamiento demuestra que el oficialismo reconoció las dificultades operativas y políticas que implicaba realizar la elección judicial junto con los comicios de 2027.

Añorve sostuvo además que Morena intenta “maquillar” una reforma que, a su juicio, presentó problemas desde su origen, y criticó que ahora se busque reincorporar mecanismos de evaluación y capacitación judicial que anteriormente ya existían dentro de la carrera judicial.

El debate sobre los nuevos ajustes a la reforma judicial continuará en el Congreso durante los próximos días, en medio de posturas divididas entre el oficialismo y la oposición sobre el futuro del modelo de elección popular de jueces y magistrados en México.