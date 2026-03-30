México

UNAM explica cómo la espiritualidad impacta a la salud mental

Unas labores como la meditación y el rezo pueden producir cambios mensurables en zonas del cerebro dedicadas a la atención y a las emociones

Guardar
Meditación, devoción personal, momento íntimo, luz tenue, escenario tranquilo, práctica devocional, creencias, recogimiento, soledad reflexiva, cultura religiosa, esperanza, petición, gratitud, contemplación - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Prácticas como la meditación, el rezo y los rituales refuerzan los vínculos sociales y favorecen el bienestar emocional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espiritualidad influye de manera significativa en la salud mental al brindar un marco de sentido ante la adversidad y ofrecer métodos concretos para reducir el estrés, según expuso Rabina Villagrán Vázquez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, en declaraciones para el medio UNAM Global.

Subrayó la docente que las prácticas espirituales, como la meditación, el rezo y la participación en rituales, no solo tienen valor simbólico o cultural, sino que también contribuyen a fortalecer los vínculos sociales y a encontrar una sensación de calma, aspectos que impactan directamente en el bienestar emocional.

Diversas investigaciones han revelado que, durante el duelo —ya sea por la pérdida de una persona allegada o de un animal de compañía—, la búsqueda de sentido a través de la espiritualidad permite a las personas afrontar estos eventos integrándolos dentro de una estructura de organización vital más amplia, informó UNAM Global.

La espiritualidad tiene tres dimensiones

Meditación, devoción personal, momento íntimo, luz tenue, escenario tranquilo, práctica devocional, creencias, recogimiento, soledad reflexiva, cultura religiosa, esperanza, petición, gratitud, contemplación - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El modelo de espiritualidad propuesto distingue entre dimensiones intrapersonal, trascendente y ética, claves para el equilibrio mental. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta aproximación se conecta con un modelo propuesto por distintos autores que identifica tres dimensiones de la espiritualidad: la dimensión intrapersonal, vinculada con la introspección y la paz interior; la dimensión trascendente, centrada en la conexión con lo sagrado y la pertenencia a una comunidad; y la dimensión ética o valorativa, fundamentada en principios como la honestidad, el respeto y la compasión.

Cuando se practican actividades como la oración o la meditación, se observan cambios medibles en la actividad cerebral, en particular en regiones como la corteza prefrontal que están asociadas a la atención y a la regulación emocional, detalló Villagrán Vázquez a UNAM Global.

El medio señala que estos ejercicios pueden disminuir la rumiación mental y la ansiedad, dados sus efectos sobre la reducción de la activación fisiológica derivada del estrés anticipatorio. Esto significa que, aunque el cerebro reacciona tanto a estímulos reales como imaginarios, las prácticas espirituales ofrecen una herramienta para dirigir la atención y propiciar estados de mayor calma.

La existencia de un sistema de creencias permite sobrellevar las penas con mayor facilidad

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La conexión entre espiritualidad y resiliencia frente a la pérdida reside en los sistemas de creencias y la aceptación del control limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen estudios, de acuerdo con UNAM Global, que demuestran que asignar un sentido profundo a las experiencias adversas ayuda a las personas a sobrellevarlas con mayor tranquilidad.

Conceptos como el karma sirven de soporte para explicar e integrar los acontecimientos en un marco comprensible. Esta manera de interpretación proporciona una sensación de propósito o sentido en la vida, lo que se asocia con mejores indicadores de salud mental y menores niveles de estrés.

Sobre la relación entre espiritualidad y resiliencia frente a la pérdida, Rabina Villagrán Vázquez afirmó a UNAM Global que esta conexión radica en los sistemas de creencias. La espiritualidad facilita la aceptación de que existen factores fuera del control individual, como la enfermedad o el fallecimiento, lo que a su vez aporta tranquilidad y apoya los procesos de aprendizaje ante situaciones complejas.

La académica remarcó: “Las personas que son más espirituales, aunque no tienen el control de las situaciones, sí cuentan con herramientas de resiliencia que les permiten salir adelante.

Frente a la adversidad, la combinación de una visión espiritual y la toma de decisiones informadas respecto al cuidado personal, incluyendo la búsqueda de atención oportuna en caso de enfermedad, constituye una estrategia robusta para el bienestar psicológico y la gestión emocional.

Temas Relacionados

UNAMPsicologíaEspiritualidadSalud Mentalmexico-noticias

Más Noticias

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Con casi seis décadas de historia, la cancha de Santa Úrsula se prepara para recibir el Mundial 2026 y ser por tercera vez una sede del torneo de la FIFA

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Los recientes comentarios de la actriz han provocado indignación entre seguidores del reality, mientras aumenta la presión y continúan los debates en redes sociales

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Abrirán en CDMX cinco albercas durante Semana Santa: en estos lugares estarán ubicadas

Estos espacios en la Ciudad de México operarán de manera gratuita para todo el público y en horarios detallados

Abrirán en CDMX cinco albercas durante Semana Santa: en estos lugares estarán ubicadas

Carnaval de Carnavales en CDMX: la historia del desfile que hoy reunió a miles en el Centro Histórico

Comparsas, danzantes y personajes tradicionales participaron en el recorrido del Monumento a la Revolución al Zócalo como parte de esta celebración cultural

Carnaval de Carnavales en CDMX: la historia del desfile que hoy reunió a miles en el Centro Histórico

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex

Fue reportada como desaparecida por su pareja sentimental

Encuentran con vida a Marisela Salgado, trabajadora de Protección Civil de Chiconcuac, Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Alfredo Adame se lanza contra Laura Zapata por sus dichos racistas en La Casa de los Famosos: “Es una mala persona”

Maribel Guardia pide ayuda a fans para tatuarse en honor a su hijo Julián Figueroa: “De que me lo hago, me lo hago”

Tras ‘zafarse la cadera’, Alejandra Guzmán provoca caos en obra ‘Malinche’ al romper placa

El terror mexicano regresa: “El Ritual del Nahual” llegará a más de 500 salas el 7 de mayo

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

DEPORTES

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos

Faitelson exige a Clara Brugada mejorar los accesos al Estadio Ciudad de México: “Pónganse a trabajar”

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular