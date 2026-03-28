UNAM usará realidad virtual para enseñar química en nueve preparatorias, estos son los planteles beneficiados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementará el programa “Moléculas RV. Ciencia que transforma y trasciende” en los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), al dotar a cada sede con diez sistemas de realidad virtual (RV) para fortalecer la enseñanza de química.

La directora de la ENP, María Dolores Valle Martínez, afirmó que la educación debe evolucionar al ritmo de los desafíos contemporáneos y que este tipo de proyectos transforma la experiencia de aprendizaje del alumnado al apostar por la innovación tecnológica con sentido pedagógico y humano.

El desarrollo del software Moléculas RV contó con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, el Instituto de Química (IQ), la Facultad de Química y el programa PC PUMA.

El objetivo es acercar la ciencia a estudiantes y docentes de manera dinámica. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, director del IQ, explicó que la realidad virtual no sustituye a los profesores ni a los materiales de clase, pero sí permite al alumnado interactuar con las moléculas y comprender el lenguaje de la química de forma innovadora.

Francisco Adolfo López Suárez, coordinador de Proyectos Tecnológicos y de Innovación de PC PUMA, detalló que cada preparatoria cuenta con equipos precargados con el software y que se ofrecerá capacitación para su uso.

La coordinadora de Actualización Docente de la Facultad de Química, Giovana Vilma Acosta Gutiérrez, destacó que este programa representa un salto histórico, ya que permite a los estudiantes experimentar la estructura y los enlaces de la molécula de agua, manipularlas y observar detalles como el puente de hidrógeno.

A partir de abril, estudiantes de los planteles 1, 5 y 6, donde la capacitación docente está más avanzada, complementarán el aprendizaje teórico con prácticas de laboratorio, revisando disoluciones y conductividad eléctrica mediante el uso de los visores de realidad virtual.

Por ahora, el software está enfocado en el tema del agua, pero se planea ampliar el contenido con nuevas prácticas y módulos para las distintas áreas de la química.

En mayo de 2025, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala se convirtió en la primera de la UNAM en contar con una “capa” de realidad aumentada (AR) en todo su campus, según José Manuel Sánchez Sordo, coordinador del proyecto Iztacala AR junto con la directora María del Coro Arizmendi.

Esta iniciativa permite que cada edificio, árbol, mural y el gimnasio al aire libre tengan una placa o símbolo que, al escanearse con la aplicación Iztacala AR, ofrece información interactiva y contenidos educativos.

El objetivo es fomentar el aprendizaje informal en temas de salud, naturaleza, biodiversidad, arte y cultura.

El desarrollo del proyecto requirió identificar las especies de árboles presentes en la FES y diseñar símbolos atractivos inspirados en los íconos del Metro de la Ciudad de México.

El equipo multidisciplinario incluyó psicólogos, biólogos, ingenieros y especialistas en ecología.

Los estudiantes pueden acceder a modelos 3D, conocer detalles de polinizadores o aprender el uso correcto de máquinas del gimnasio.

Iztacala AR forma parte del proyecto Metaverso UNAM, dedicado a crear aplicaciones educativas con realidad aumentada e inteligencia artificial.

La aplicación se lanzó en agosto de 2024, después de nueve meses de trabajo en investigación, generación de contenidos y modelado 3D