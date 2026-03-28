México

Salud mental en la era del like

Se ha mostrado una correlación directa entre el uso intensivo de plataformas y el aumento de cuadros de ansiedad, depresión y deterioro de la autoestima

Guardar
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

La vida digital se ha constituido en espacio alterno donde millones de jóvenes construyen identidad y sentido de pertenencia en una integración profunda reveladora de la correlación directa entre el uso intensivo de plataformas y el aumento de cuadros de ansiedad, depresión y deterioro de la autoestima.

El Informe Mundial de la Felicidad 2026 ya advierte sobre el consumo digital prolongado y el bienestar de los menores de 25 años, particularmente en Occidente, donde la pantalla se ha vuelto el principal filtro de la realidad.

En México, este ecosistema es ya la norma. Según la ENDUTIH 2024, el país ha superado los 100 millones de usuarios de internet, y de ellos, el grupo de 18 a 24 años presenta una adopción casi total del 97 por ciento, y del 95 por ciento entre 12 y 17 años. En este contexto, el ataque en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán —donde un menor de 15 años asesinó a dos docentes tras difundir contenido vinculado a la subcultura “incel”— es una alerta sobre cómo la radicalización algorítmica impacta en la salud mental.

Ese diseño para capturar tiempo de las y los usuarios es precisamente el centro de batallas legales globales, como el reciente fallo en Los Ángeles favorable a una joven tras demostrar que la adicción inducida por las plataformas Meta —propietaria de Instagram y Facebook— y YouTube derivó en trastornos psicológicos graves.

conexión, apego al dispositivo móvil, jóvenes y celulares, cellphone, addiction -(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Valentina Vapaux, autora del libro Generación Z —en entrevista con Virginia Bautista, publicada en el periódico Excélsior—, dimensiona el tema con dos frases contundentes:“las plataformas quieren hacernos adictos” y “las redes no son el origen de los problemas, pero sí los intensifican”.

Ante este escenario, la contención no puede limitarse al ámbito público o privado. Si bien el acompañamiento familiar y el diálogo abierto son el primer muro de contención para evitar que las y los jóvenes busquen refugio en foros digitales nocivos, la respuesta debe ser integral.

Las autoridades han comenzado a trazar una ruta. La Presidenta Claudia Sheinbaum lo mencionó esta semana en una de sus conferencias matutinas: la prioridad es fortalecer la salud mental en los niveles secundaria y bachillerato. En la capital nacional, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca institucionaliza la prevención del suicidio y el apoyo emocional con la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”.

redes sociales - menores - CEO de Pinterest - tecnología - 23 de marzo
(Imagen ilustrativa Infobae)

Estas iniciativas, sumadas a canales de denuncia y apoyo como el servicio de emergencias 9-1-1 que operamos desde el C5, o la Línea de Seguridad o Chat de Confianza 55 5533 5533 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, son herramientas vitales que requieren el acompañamiento de una alfabetización digital profunda.

El reto está en garantizar que el progreso tecnológico no ocurra a expensas de la salud mental en la era del like.

* Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

@guerrerochipres

Temas Relacionados

mexico-noticiasmexico-opinionIncelredes socialesmenores de edadadicción al celularInstagramMetaFacebookYoutubeTikTok

Más Noticias

De la jamaica al pulque: estas son las bebidas mexicanas que mejoran tu salud

Desde infusiones digestivas hasta fermentados con probióticos, no solo forman parte de la cultura gastronómica del país, sino que también aportan beneficios

De la jamaica al pulque: estas son las bebidas mexicanas que mejoran tu salud

¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca en CDMX este 2026? El castigo que podrías enfrentar en Semana Santa

Además de CDMX, la medida se aplicará en el Edomex y Tlaxcala

¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca en CDMX este 2026? El castigo que podrías enfrentar en Semana Santa

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 28 de marzo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 28 de marzo

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 28 de marzo

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 28 de marzo

Bruno Fernandes asegura que Portugal deberá cuidarse de Raúl Jiménez en el partido contra México

El capitán luso reconoció la calidad goleadora del delantero del Fulham, asegurando que su defensa se está preparando para limitarlo

Bruno Fernandes asegura que Portugal deberá cuidarse de Raúl Jiménez en el partido contra México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

ENTRETENIMIENTO

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi, samba y baladas en el Auditorio Nacional

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi, samba y baladas en el Auditorio Nacional

Integrante de La familia P. Luche revela si hay pleito con Eugenio Derbez por los personajes

Dulce María anuncia el nacimiento de su segunda hija con tierno video en redes sociales

El Bogueto sorprende besándose con un “hombre” en su nuevo video: lo acusan de “queerbaiting”

Alessandra Rosaldo revela la promesa que Eugenio Derbez hizo y le impedía casarse

DEPORTES

Bruno Fernandes asegura que Portugal deberá cuidarse de Raúl Jiménez en el partido contra México

Bruno Fernandes asegura que Portugal deberá cuidarse de Raúl Jiménez en el partido contra México

Seleccionados mexicanos reaccionan a la remodelación del Estadio Ciudad de México

En bicicletas y con Peso Pluma de fondo: así se está preparando Portugal para enfrentar a México

Así se elegirá a la joven que tomará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial

Sheinbaum regala boletos para el partido de México contra Portugal: así puedes participar