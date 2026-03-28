Salud mental en la era del like

El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

La vida digital se ha constituido en espacio alterno donde millones de jóvenes construyen identidad y sentido de pertenencia en una integración profunda reveladora de la correlación directa entre el uso intensivo de plataformas y el aumento de cuadros de ansiedad, depresión y deterioro de la autoestima.

El Informe Mundial de la Felicidad 2026 ya advierte sobre el consumo digital prolongado y el bienestar de los menores de 25 años, particularmente en Occidente, donde la pantalla se ha vuelto el principal filtro de la realidad.

En México, este ecosistema es ya la norma. Según la ENDUTIH 2024, el país ha superado los 100 millones de usuarios de internet, y de ellos, el grupo de 18 a 24 años presenta una adopción casi total del 97 por ciento, y del 95 por ciento entre 12 y 17 años. En este contexto, el ataque en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán —donde un menor de 15 años asesinó a dos docentes tras difundir contenido vinculado a la subcultura “incel”— es una alerta sobre cómo la radicalización algorítmica impacta en la salud mental.

Ese diseño para capturar tiempo de las y los usuarios es precisamente el centro de batallas legales globales, como el reciente fallo en Los Ángeles favorable a una joven tras demostrar que la adicción inducida por las plataformas Meta —propietaria de Instagram y Facebook— y YouTube derivó en trastornos psicológicos graves.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Valentina Vapaux, autora del libro Generación Z —en entrevista con Virginia Bautista, publicada en el periódico Excélsior—, dimensiona el tema con dos frases contundentes:“las plataformas quieren hacernos adictos” y “las redes no son el origen de los problemas, pero sí los intensifican”.

Ante este escenario, la contención no puede limitarse al ámbito público o privado. Si bien el acompañamiento familiar y el diálogo abierto son el primer muro de contención para evitar que las y los jóvenes busquen refugio en foros digitales nocivos, la respuesta debe ser integral.

Las autoridades han comenzado a trazar una ruta. La Presidenta Claudia Sheinbaum lo mencionó esta semana en una de sus conferencias matutinas: la prioridad es fortalecer la salud mental en los niveles secundaria y bachillerato. En la capital nacional, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca institucionaliza la prevención del suicidio y el apoyo emocional con la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Estas iniciativas, sumadas a canales de denuncia y apoyo como el servicio de emergencias 9-1-1 que operamos desde el C5, o la Línea de Seguridad o Chat de Confianza 55 5533 5533 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, son herramientas vitales que requieren el acompañamiento de una alfabetización digital profunda.

El reto está en garantizar que el progreso tecnológico no ocurra a expensas de la salud mental en la era del like.

* Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

@guerrerochipres