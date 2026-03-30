Tumba de “El Mencho” atrae a turistas en Zapopan: visitantes dejan ofrendas

El sepulcro destaca por sus arreglos florales, ofrendas y elementos que llaman la atención de visitantes. Crédito: @narcoblogger

A casi un mes de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, su tumba comenzó a atraer visitantes al cementerio privado Jardín Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, Jalisco.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en la sierra de Jalisco y fue sepultado días después en ese camposanto.

Desde entonces, el sepulcro destaca entre otros por la cantidad de arreglos florales y ornamentos que lo rodean.

El sitio permanece cubierto por una carpa blanca y rodeado principalmente de rosas rojas y blancas, lo que ha llamado la atención de quienes recorren el panteón.

La tumba permanece cubierta por una carpa blanca, rodeada de flores y ornamentos que destacan a simple vista. Crédito: @narcoblogger

Entre los detalles que sobresalen se encuentra una corona con un gallo elaborado con rosas blancas sobre un fondo rojo, así como un mensaje colocado en un arreglo floral con la frase: “Te amo bebé”.

Estos elementos han contribuido a que el lugar sea fácilmente identificado dentro del cementerio.

Ofrendas y curiosidad entre quienes visitan el sepulcro

Personas que llegan al panteón suelen acercarse con discreción al sitio. Algunos observan el lugar por unos minutos y otros toman fotografías antes de retirarse.

De acuerdo con testimonios citados en reportes periodísticos, el flujo de visitantes ha sido constante en distintas horas del día.

El lugar mantiene un flujo constante de personas que acuden a observar y documentar el sitio. Crédito: @narcoblogger

En el entorno de la tumba también se han dejado artículos religiosos, entre ellos imágenes de San Judas Tadeo, veladoras, rosarios y objetos relacionados con devociones populares.

Los pétalos de flores esparcidos alrededor evidencian que las ofrendas continúan llegando semanas después de la inhumación.

Trabajadores del cementerio han señalado que algunos visitantes preguntan si pueden grabar o fotografiar el sepulcro, lo que refleja el interés que ha generado desde que se difundió su ubicación.

Elementos que han convertido el sepulcro en un sitio visible dentro del panteón

La presencia de visitantes no solo está relacionada con la figura del capo, sino también con la manera en que el sepulcro se distingue dentro del cementerio.

Algunos aspectos han contribuido a que el lugar sea identificado rápidamente por quienes recorren el sitio:

La abundancia de arreglos florales , principalmente rosas rojas y blancas.

La carpa blanca instalada sobre el área donde se encuentra la lápida.

La corona con forma de gallo elaborada con flores, que resalta entre los adornos.

Mensajes colocados en coronas funerarias que llaman la atención de visitantes.

Objetos religiosos y veladoras dejados como ofrendas en los alrededores.

Estos elementos han hecho que la tumba sea una de las más visibles del camposanto, lo que explica en parte el interés de quienes llegan al lugar.

Narcoturismo: visitas a lugares asociados con figuras del narcotráfico

El fenómeno observado en Zapopan se relaciona con el llamado narcoturismo, una forma de turismo oscuro que consiste en visitar sitios vinculados con la vida, la actividad o la muerte de narcotraficantes conocidos.

El narcoturismo consiste en visitar lugares vinculados con figuras del crimen organizado. (FOTO: Especial)

Este tipo de recorridos ha sido documentado en distintas regiones del mundo. En Medellín, Colombia, algunos visitantes acuden a lugares asociados con Pablo Escobar.

En México, espacios vinculados con figuras del narcotráfico también han sido identificados como puntos de interés para ciertos visitantes.

El tema ha generado debate público, ya que algunos sectores consideran que estas visitas pueden contribuir a romantizar la violencia, mientras otros las interpretan como una expresión de curiosidad social o interés por comprender un fenómeno que ha marcado a distintas regiones del país.

Narcocultura: expresiones que rodean la figura de los capos

La atención generada alrededor de la tumba también se vincula con la llamada narcocultura, un concepto que engloba expresiones culturales relacionadas con el narcotráfico, como música, producciones audiovisuales y contenido difundido en redes sociales.

La narcocultura engloba expresiones relacionadas con el narcotráfico, como música, series y contenido en redes. /Alexandre Meneghini

Entre las manifestaciones más conocidas se encuentran los narcocorridos y las series televisivas que narran historias inspiradas en organizaciones criminales.

Especialistas han señalado que este tipo de representaciones ha contribuido a que algunos personajes del crimen organizado se conviertan en figuras reconocibles dentro de la cultura popular.

El debate sobre estas expresiones continúa vigente, especialmente en torno a su impacto en la percepción social de la violencia y el crimen organizado.

La historia de “El Mencho” y el surgimiento del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1966 en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán.

Proveniente de una familia campesina, emigró a Estados Unidos durante la década de 1980, donde fue detenido por tráfico de heroína y posteriormente deportado a México.

La historia de “El Mencho” inicia en Michoacán y lo lleva a fundar el CJNG en 2011. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

A su regreso, trabajó brevemente como policía municipal en Jalisco y después se integró al Cártel del Milenio.

Tras la fragmentación de esa organización criminal, fundó en 2011 el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con el paso de los años, el CJNG se expandió a diversas regiones del país y fue señalado por autoridades por su participación en el tráfico de drogas sintéticas, entre ellas metanfetaminas y fentanilo, así como por otras actividades ilícitas.

La muerte de Oseguera Cervantes en febrero de 2026 marcó un momento relevante dentro del panorama del crimen organizado en México.

Semanas después, la atención que ha despertado su tumba en Zapopan muestra cómo su figura continúa generando interés y debate en distintos sectores de la sociedad.