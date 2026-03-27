Tras un mes de retraso, Tribunal recibe acta de defunción de “El Mencho” y alista resolución de su proceso penal

Tras trabas institucionales, el tribunal logró obtener el acta de “El Mencho”, documento indispensable para definir el futuro legal de su expediente penal. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito recibió el acta de defunción de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que permitirá resolver su expediente penal tras semanas de retraso por trabas institucionales.

De acuerdo con información revelada por Zeta Tijuana, desde finales de febrero el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito había solicitado de manera reiterada que el Ministerio Público Federal (MPF) y la Fiscalía General de la República (FGR) entregaran el acta de defunción de “El Mencho”, abatido en un operativo realizado el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

Este documento es indispensable para que los magistrados puedan resolver la apelación presentada en el proceso penal contra Oseguera Cervantes, ya que solo con la constancia oficial de su muerte el tribunal tenía facultades para dictar el sobreseimiento —es decir, el cierre legal del caso por fallecimiento del acusado— y dejar sin efectos la orden de aprehensión que seguía vigente.

Foto: Departamento de Estado de EEUU

Según el medio, durante varias semanas, tanto el MPF como la FGR se negaron a entregar el acta, argumentando que no era su responsabilidad obtenerla o que enfrentaban obstáculos administrativos para conseguirla. Incluso, en algunas respuestas oficiales se aseguró que la gestión del acta correspondía a la defensa legal de “El Mencho”, no a la fiscalía.

Los jueces federales rechazaron esa postura y enfatizaron que el acta de defunción es un documento público y que, como representantes del Estado, las autoridades federales tienen la obligación de conseguirla y presentarla ante el tribunal.

Finalmente, solo después de que el tribunal solicitó apoyo directo a los directores generales del Registro Civil de Jalisco y de la Ciudad de México, el documento fue remitido oficialmente al tribunal por el Registro Civil jalisciense, lo que permitió destrabar el proceso penal y avanzar en la resolución judicial, aunque el cierre formal del caso todavía está pendiente de dictarse.

¿Qué se sabe del proceso contra El Mencho?

José de Jesús Gallegos Álvarez, entonces secretario de Turismo de Jalisco, fue asesinado en marzo de 2013. (FERNANDO CARRANZA /CUARTOSCURO)

El expediente judicial tenía su origen en una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, vinculada al asesinato de José de Jesús Gallegos Álvarez, secretario de Turismo de Jalisco en 2013.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, explicó hace unas semanas que la investigación contemplaba la autoría intelectual del líder del CJNG en el ataque, aunque las primeras pesquisas no relacionaron el crimen con el narcotráfico, sino con conflictos empresariales previos.

En septiembre de 2025, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal de Jalisco declaró prescrita la causa penal 53/2024 contra Oseguera Cervantes, porque la orden de captura, emitida en 2012, no se había podido ejecutar en todo ese tiempo.

El Ministerio Público Federal (MPF) no estuvo de acuerdo con esta decisión y presentó una apelación. El caso pasó entonces al tribunal colegiado, que debía revisar la apelación, pero para tomar una decisión necesitaba primero incorporar al expediente el acta de defunción de Oseguera Cervantes. La ausencia de este documento fue lo que provocó la pausa en el proceso y retrasó cualquier resolución judicial hasta que finalmente se cumplió el trámite.

El operativo en Tapalpa y las causas de muerte de El Mencho

Vista aérea del Tapalpa Country Club, en la zona donde fuerzas federales realizaron un operativo militar para capturar al jefe del cártel, Nemesio Oseguera, "El Mencho", quien murió mientras era transportado en helicóptero tras resultar herido durante el operativo, en las afueras de Tapalpa, México, 24 de febrero de 2026. REUTERS/José Luis González

El 22 de febrero, fuerzas federales desplegaron un operativo en la sierra de Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de detener a Nemesio Oseguera Cervantes. Durante el intento de captura las escoltas del capo y elementos de las Fuerzas Armadas se enfrentaron, resultando herido el líder del CJNG. Murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México.

El acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil, establece que la causa de la muerte fue un conjunto de traumatismos torácicos, abdominales y de miembros inferiores, provocados por impactos de proyectil disparado por arma de fuego.

El fallecimiento se registró a las 10:30 de la mañana y quedó vinculado a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/0000230/2026 de la FGR.

El documento oficial también asienta información personal: Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en Michoacán, y vivía en unión libre al momento de su muerte. El acta consigna su Clave Única de Registro de Población (CURP): OECR660717HMNSRB00, la cual ya fue dada de baja en el Registro Nacional de Población (RENAPO) como parte del protocolo administrativo tras el fallecimiento.

El acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México, documenta la muerte de Oseguera Cervantes por impactos de arma de fuego en pecho, abdomen y extremidades, ocurrida el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, y avala la entrega del cuerpo a sus familiares.

La tarde del 28 de febrero, la FGR confirmó la entrega del cuerpo a los familiares de Oseguera Cervantes, luego de que se realizaran pruebas genéticas para verificar la identidad del fallecido y los vínculos de quienes lo reclamaron.

La reacción del CJNG tras la muerte de su líder provocó una ola de violencia en al menos 20 entidades del país, con bloqueos carreteros, ataques y quema de vehículos, afectando especialmente la actividad civil en Jalisco.