México

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

El 22 de febrero pasado, El Mencho fue asesinado en un operativo en el que se buscaba capturarlo; a un mes de este hecho, se han revelado varios detalles sobre la operación del cártel

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Hoy domingo se cumple exactamente un mes de que se llevó a cabo un operativo en Tapalpa, Jalisco, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el que murió uno de los delincuentes más poderosos en la historia moderna de México: Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal que se posiocionó como la más poderosa y peligrosa en el país.

Fue también un domingo cuando se informó sobre la muerte de El Mencho, y posteriormente se dieron a conocer diversos detalles sobre el operativo y su asesinato, como que se dio con él gracias al seguimiento a una mujer, que presuntamente era su amante, y quien llegó hasta una cabaña en Tapalpa. Ahí se vio a un hombre abrazarla cariñosamente. En ese momento se supo que se trataba del capo de la droga, pues nadie más se hubiera atrevido a abrazar a la amante de narcotraficante.

También se supo que la caída de El Mencho se dio gracias al intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos y que, incluso, un dron estadounidense habría participado en el seguimiento a la mujer que llevó a las autoridades hasta el líder del CJNG.

La narconómina de El Mencho

Luego de la caída de El Mencho, autoridades permitieron el acceso a los medios de comunicación a la cabaña en la que se hospedaba en Tapalpa.

En esa visita, el medio El Universal obtuvo una presunta narconómina, en la que se detallan pagos que el líder del CJNG hacía para mantener su dominio en Jalisco.

Una presunta narconómica dio a
Una presunta narconómica dio a conocer detalles de los pagos que hacía el CJNG. (Especial)

En dicha narconómina se menciona a sicarios, halcones, operadores, hackers y presuntos sobornos a policías, militares y fiscales. La contabilidad encontrada se llevaba en hojas manuscritas y archivos digitales, y se convirtieron en evidencia clave para la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos.

Los documentos se encontraron fechados en diciembre de 2025 y registran ingresos y egresos detallados de operaciones en Tapalpa y municipios cercanos. Ese mes, el CJNG habría ingresado 8.7 millones de pesos por venta de marihuana, cocaína, metanfetaminas, fentanilo y renta de máquinas tragamonedas, con gastos operativos de 1.38 millones de pesos.

La narconómina incluye pagos por gasolina, despensa, rentas de casas de seguridad, reparaciones de vehículos, entre otros. También se mencionan pagos a entre 30 y 32 halcones con sueldos de 2 mil 500 a 3 mil pesos semanales; 26 “muchachos de choque” o pistoleros, con 4 mil pesos por semana; así como un comandante que recibía 6 mil pesos.

Además, se encontraron anotaciones de presuntos pagos a miembros de la Guardia Nacional (GN), policías y a la Fiscalía General de la República (FGR). A la policía municipal de Tapalpa se destinaron, presuntamente, 138 mil pesos en diciembre pasado.

Control del CJNG

Hace apenas unos días, el medio estadounidense The Wall Street Journal, dio a conocer que, presuntamente, el hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia González, quien es ciudadano estadounidense nacido en California, había tomado el control del grupo criminal.

Juan Carlos Valencia González, El
Juan Carlos Valencia González, El 03, habría tomado el control del CJNG tras la muerte de El Mencho.

Valencia González es hijo biológico de Rosalida González Valencia, quien fue esposa de El Mencho.

Cabe señalar que tras la muerte del capo, la atención dentro del CJNG se centró en la sucesión, donde se perfilaron varios nombres de los miembros más importantes de la organización, entre los que se encontraban: Juan Carlos Valencia González (“El 03”), Ricardo Ruiz Velasco (“El RR” o “Doble R”), Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo” o “El 090”), Audias Flores Silva (“El Jardinero”) y Heraclio Guerrero Martínez (“El Tío Lako”).

El padre biológico de Velencia González es Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, quien prácticamente fue jefe de El Mencho, pero que fue capturado a inicios de los años 2000 y liberado en 2020 por razones de salud.

Él ha liderado brazos armado como la Delta y la Élite, con la misión de asegurar rutas estratégicas y combatir a organizaciones rivales.

CJNG, poderoso a pesar de la muerte del El Mencho: Harfuch

El pasado viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo en Quintana Roo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que pese a la muerte de El Mencho, el CJNG, grupo que encabezaba, sigue siendo muy fuerte.

El secretario de Seguridad y
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch,dijo que pese a la muerte de El Mencho, el CJNG seguía muy fuerte. Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

“Es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado, que si bien representa, con la neutralización de su líder principal un debilitamiento a la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido, por supuesto tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad”, señaló Harfuch.

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