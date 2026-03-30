¿Tembló hoy lunes 30 de marzo? Este es el resumen de los últimos sismos en México

La actividad sísmica en México es constante debido a la ubicación del país sobre varias placas tectónicas.

El lunes 30 de marzo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional reportó varios movimientos telúricos en distintos estados, principalmente en la región sur y costa del Pacífico.

A continuación, se presenta un resumen de los sismos registrados durante la madrugada y primeras horas del día.

Principales sismos reportados este lunes 30 de marzo del 2026

Durante las primeras horas del lunes, se detectaron al menos 15 sismos con magnitudes que oscilaron entre 2.2 y 3.9 en la escala de Richter. Estas cifras corresponden a movimientos considerados leves, aunque perceptibles en zonas cercanas al epicentro.

Entre los eventos más destacados se encuentran:

3.9 de magnitud : 33 km al sureste de Crucecita, Oaxaca (10.9 km de profundidad).

3.9 de magnitud : 81 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca (30 km de profundidad).

3.8 de magnitud : 29 km al sureste de San Marcos, Guerrero (24.4 km de profundidad).

3.7 de magnitud : 39 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas (81.3 km de profundidad).

3.6 de magnitud: 27 km al sur de Ometepec, Guerrero (30.2 km de profundidad).

Principales sismos reportados este lunes 30 de marzo del 2026

Otros sismos menores se localizaron en regiones como Manzanillo (Colima), Coyuca de Benítez (Guerrero), Matías Romero (Oaxaca), Unión Hidalgo (Oaxaca) y J. Rodríguez Clara (Veracruz).

Distribución y características de los sismos

La mayoría de los temblores ocurrieron en la costa del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el país. Los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas concentraron la mayor parte de los movimientos, aunque también se registraron sismos en Colima y Veracruz.

Las profundidades de los sismos variaron de manera significativa, desde temblores muy superficiales, como el de Pichucalco, Chiapas (2.7 km), hasta otros a mayor profundidad, como el de Matías Romero, Oaxaca (124.4 km).

Listado de los últimos sismos registrados

2.2 – 20 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas (2.7 km)

3.8 – 29 km al sureste de San Marcos, Guerrero (24.4 km)

3.7 – 39 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas (81.3 km)

3.2 – 26 km al noreste de Manzanillo, Colima (10 km)

3.4 – 51 km al norte de Zihuatanejo, Guerrero (50.2 km)

2.9 – 16 km al noreste de Coyuca de Benítez, Guerrero (5 km)

3.0 – 19 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas (3 km)

3.3 – 44 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca (124.4 km)

3.6 – 27 km al sur de Ometepec, Guerrero (30.2 km)

3.0 – 31 km al sur de Ometepec, Guerrero (35.7 km)

3.5 – 53 km al noreste de San Marcos, Guerrero (56.9 km)

3.9 – 81 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca (30 km)

3.2 – 7 km al suroeste de San Marcos, Guerrero (3.8 km)

3.4 – 16 km al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca (100.5 km)

3.3 – 53 km al sur de J. Rodríguez Clara, Veracruz (93.4 km)

3.9 – 33 km al sureste de Crucecita, Oaxaca (10.9 km)

Listado de los últimos sismos registrados

¿Por qué tiembla en México?

México se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Esto se debe a la interacción de cinco placas tectónicas principales: Norteamericana, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe. La fricción y movimiento entre estas placas, especialmente la subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa Norteamericana, genera una liberación constante de energía que produce sismos de diversas magnitudes.

Los estados del sur, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, junto con la costa del Pacífico, son los más propensos a registrar movimientos telúricos, aunque pueden ocurrir en otras regiones del país.

Vigilancia y recomendaciones

El Servicio Sismológico Nacional mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica y emite reportes diarios para informar a la población. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil en caso de registrarse un sismo perceptible.

Hasta el momento, los sismos de este lunes no han causado daños materiales ni afectaciones a la población. La vigilancia continúa ante cualquier eventualidad.