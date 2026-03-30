Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este 30 de marzo

La actividad sísmica es monitoreada por el Servicio Sismológico Nacional , que mantiene vigilancia sobre las zonas de mayor riesgo y emite reportes para informar a la población sobre los movimientos detectados y las medidas de prevención recomendadas.

La mayor parte de los sismos en México se originan en la costa del Pacífico, especialmente en los estados del sur y el centro, donde la Placa de Cocos subduce debajo de la Placa Norteamericana. Además de la subducción, existen fallas geológicas dentro del territorio mexicano que pueden producir sismos.

México se ubica en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo debido a su posición geográfica. El país se encuentra sobre cinco placas tectónicas principales: la Norteamericana, la del Pacífico, la de Cocos, la de Rivera y la del Caribe. La interacción entre estas placas genera una constante fricción y acumulación de energía, que al liberarse produce movimientos telúricos de diversas magnitudes.

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