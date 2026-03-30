México

Gobierno de Veracruz asegura limpieza total en playas “óptimas para el disfrute” pese a reportes de restos de petróleo

La gobernadora Rocío Nahle García, destaca la inversión en promoción turística y asegura que las playas están limpias tras la limpieza coordinada con PEMEX y dependencias federales

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El Gobierno de Veracruz agradece a la Secretaría de Marina y dependencias por el trabajo de limpieza en playas antes de Semana Santa. | Crédito: Semar
El Gobierno de Veracruz agradece a la Secretaría de Marina y dependencias por el trabajo de limpieza en playas antes de Semana Santa. | Crédito: Semar

Con el inicio de la Semana Santa y el periodo de descanso establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno de Veracruz, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García, expresó su agradecimiento al trabajo de limpieza realizado por dependencias gubernamentales como la Secretaría de Marina y otras instituciones.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la administración estatal aseguró que las playas de Villa Rica y La Mancha se encuentran “óptimas para su disfrute”. En la misma publicación, el gobierno de Veracruz destacó que continúan las jornadas de limpieza en playas como Chachalacas, Martí, Actopan, Salinas de Alvarado y Chalchihuecan.

Esta declaración surge en un contexto de señalamientos realizados por colectivos ambientalistas, medios independientes y creadores de contenido, quienes afirman que la zona del Golfo de México todavía presenta restos de petróleo.

Entre los testimonios difundidos en redes sociales, destaca el caso de “Una mexicana y su gringuito”, una pareja de creadores de contenido en TikTok y otras plataformas, que documentó su visita reciente a las playas de Veracruz. Según relataron, durante su estancia observaron residuos de petróleo en el mar. En un extracto del video publicado, la creadora mencionó: “Nosotros nadamos en petróleo, espero que no nos pase nada”, mientras que su esposo mostró en cámara las marcas que el contacto con hidrocarburos dejó en su piel.

El Diario de Xalapa recopiló varios testimonios durante este periodo vacacional, reportando una afluencia significativa de turistas en las playas de Veracruz, a pesar de la presencia de pequeñas manchas de chapopote en zonas como Mocambo y Santa Ana. Visitantes provenientes de Ciudad de México, Guanajuato y Puebla declararon que, si bien estaban informados sobre el derrame de hidrocarburo por lo difundido en medios y redes sociales, optaron por no modificar sus planes, tras constatar que la contaminación percibida era menor a lo reportado previamente.

Turistas provenientes de diversos estados deciden mantener sus planes de visita, ya que consideran que la contaminación es menor a lo difundido. | (Crédito: X@GobiernoVer)
Turistas provenientes de diversos estados deciden mantener sus planes de visita, ya que consideran que la contaminación es menor a lo difundido. | (Crédito: X@GobiernoVer)

En entrevista radiofónica, la gobernadora Rocío Nahle García afirmó: “Nosotros hemos trabajado muchísimo. Somos uno de los estados que más hemos invertido en promoción turística y de cultura. [...] Ven a Veracruz, las playas están limpias, se está limpiando. PEMEX, el Gobierno federal. Ya cuando el gobierno federal puede hacer su análisis, sobrevuelos, su todo, sale y da un reporte. ¿Y qué da en el reporte? Lo que yo dije. Exactamente lo que yo dije. Que había sido un derrame de un barco. [...] El turismo está llegando. Entonces, qué afán de estar golpeteando, qué afán de traer todavía ese chip negativo contra el Estado. [...] Hoy todas las playas están limpias. Todos los días están bien aplicados los presidentes municipales, ¿eh? Todos. Todos los presidentes municipales andan ahorita, pero limpiando. La gente, el, trabajadores del Estado, trabajadores federales.”

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