Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Las autoridades de Chihuahua informaron sobre la detención en Coahuila de un hombre identificado como generador de violencia en Moris y quien estaría reaccionando con la muerte de tres policías.

El arresto de El Águila fue confirmado el 2 de febrero por Gilberto Loya Chávez, quien se desempeña como secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario destacó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya aporta datos a las autoridades de Coahuila sobre las actividades del sujeto recientemente detenido.

Gilberto Loya no informó los delitos de los que se acusa a El Águila, pues consideró que se trata de un evento en proceso.

“Tenemos información que confirma su detención en el estado vecino de Coahuila por parte de autoridades federales en un retén", compartió el secretario de Seguridad de Chihuahua.

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes de la captura de diversas personas en Coahuila, entre ellas El Águila. El Registro Nacional de Detenciones (RND) indica que Esaú H. C. fue capturado el 30 de enero en Torreón, Coahuila. Particularmente en el libramiento Laguna Norte, aproximadamente a 170 metros de la caseta de cobro San Pedro.

Reportes periodísticos identifican a El Águila como miembro del grupo criminal La Línea, este último brazo armado del Cártel de Juárez.

El ataque armado que dejó tres policías muertos

Fue en octubre pasado que elementos de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua fueron agredidos por sujetos armados, lo que resultó en la muerte de tres uniformados y que otros cuatro quedaran lesionados.

Dichos agentes fueron atacados cuando se movían sobre el trayecto Moris-Campo, a la altura del kilómetro 12, tenía como objetivo relevar personal.

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro compañero Guillermo Aguirre Palma, quien ofrendó su vida en cumplimiento de su deber. Su valentía, compromiso y amor por servir a Chihuahua permanecerán como ejemplo eterno de entrega y honor”, compartió la Secretaría de Seguridad de Chihuahua respecto a uno de los elementos fallecidos.

En dicha ocasión la SSPE compartió que los responsables de la agresión forman parte de una célula criminal que opera en la zona serrana de Moris.

Detenciones en Chihuahua

Por su parte, el pasado 27 de enero fue informada la captura de Hiram Giovany A. M. en Moris. Dicho hombre llevaba más de 80 explosivos y conducía un vehículo sin placas de circulación.

Mientras que un día antes, el 26 de enero, la Fiscalía de Chihuahua informó sobre el arresto de sujetos que formarían parte del grupo Gente Salazar.

Jesús Alberto S. V ., de 25 años, originario de Empalme, Sonora

Ramiro Ezequiel M. C ., de 26 años, originario de Álamos, Sonora

Joaquín H. C ., de 35 años, originario de Milpillas, Chihuahua

Francisco Orlando G. R., de 29 años de edad, originario de Navojoa, Sonora.