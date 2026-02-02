México

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Fue asegurado por elementos federales durante un retén

Guardar
Diversas personas fueron detenidas (Especial)
Diversas personas fueron detenidas (Especial)

Las autoridades de Chihuahua informaron sobre la detención en Coahuila de un hombre identificado como generador de violencia en Moris y quien estaría reaccionando con la muerte de tres policías.

El arresto de El Águila fue confirmado el 2 de febrero por Gilberto Loya Chávez, quien se desempeña como secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario destacó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya aporta datos a las autoridades de Coahuila sobre las actividades del sujeto recientemente detenido.

Gilberto Loya no informó los delitos de los que se acusa a El Águila, pues consideró que se trata de un evento en proceso.

“Tenemos información que confirma su detención en el estado vecino de Coahuila por parte de autoridades federales en un retén", compartió el secretario de Seguridad de Chihuahua.

Es identificado como generador de violencia en Moris. Crédito: SSPE

A través de redes sociales fueron compartidas imágenes de la captura de diversas personas en Coahuila, entre ellas El Águila. El Registro Nacional de Detenciones (RND) indica que Esaú H. C. fue capturado el 30 de enero en Torreón, Coahuila. Particularmente en el libramiento Laguna Norte, aproximadamente a 170 metros de la caseta de cobro San Pedro.

Reportes periodísticos identifican a El Águila como miembro del grupo criminal La Línea, este último brazo armado del Cártel de Juárez.

El ataque armado que dejó tres policías muertos

Fue en octubre pasado que elementos de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua fueron agredidos por sujetos armados, lo que resultó en la muerte de tres uniformados y que otros cuatro quedaran lesionados.

Dichos agentes fueron atacados cuando se movían sobre el trayecto Moris-Campo, a la altura del kilómetro 12, tenía como objetivo relevar personal.

(SSPE)
(SSPE)

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro compañero Guillermo Aguirre Palma, quien ofrendó su vida en cumplimiento de su deber. Su valentía, compromiso y amor por servir a Chihuahua permanecerán como ejemplo eterno de entrega y honor”, compartió la Secretaría de Seguridad de Chihuahua respecto a uno de los elementos fallecidos.

En dicha ocasión la SSPE compartió que los responsables de la agresión forman parte de una célula criminal que opera en la zona serrana de Moris.

Detenciones en Chihuahua

Por su parte, el pasado 27 de enero fue informada la captura de Hiram Giovany A. M. en Moris. Dicho hombre llevaba más de 80 explosivos y conducía un vehículo sin placas de circulación.

Mientras que un día antes, el 26 de enero, la Fiscalía de Chihuahua informó sobre el arresto de sujetos que formarían parte del grupo Gente Salazar.

  • Jesús Alberto S. V., de 25 años, originario de Empalme, Sonora
  • Ramiro Ezequiel M. C., de 26 años, originario de Álamos, Sonora
  • Joaquín H. C., de 35 años, originario de Milpillas, Chihuahua
  • Francisco Orlando G. R., de 29 años de edad, originario de Navojoa, Sonora.

Temas Relacionados

ChihuahuaMorisLa LíneaCártel de JuárezNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

El actor de ‘Me Caigo de Risa’ sorprendió a sus seguidores aclarando entre bromas que sigue más vivo que nunca, tras la confusión provocada por una foto en blanco y negro que desató especulaciones

El divertido regreso de Ricardo

“No nos vamos a arrodillar”: Grecia Quiroz afirma que no pactará con el crimen organizado durante homenaje a Carlos Manzo

A tres meses del asesinato del alcalde de Uruapan, se develó una placa en su honor, recordando su legado y compromiso con la ciudad

“No nos vamos a arrodillar”:

Beca Rita Cetina: estos son los meses en que se abrirá el registro en línea para estudiantes de primaria y requisitos para realizarlo

Los nuevos plazos buscan evitar confusiones y ayudar a quienes consultaron sobre el proceso en semanas recientes

Beca Rita Cetina: estos son

Se registra explosión en la colonia Axotla CDMX por acumulación de gas: reportan un herido

El estallido estremeció casas vecinas y requirió una rápida intervención para asegurar la zona, el lugar ya está resguardado por personal de Protección Civil

Se registra explosión en la

Mercado de Jamaica: flores para San Valentín a precios de mayoreo

Considerado el mercado de flores más grande de la capital, este emblemático punto atrae a miles de personas que buscan ahorrar sin sacrificar calidad

Mercado de Jamaica: flores para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo a 6 personas con armamento y munición durante patrullajes en Culiacán

La vez que medios estadounidenses mencionaron a Adán Augusto por su posible vínculo con el crimen organizado

Manelyk González y ‘El Pistache’: el día que un líder de la Unión Tepito habló con la ex Acapulco Shore y fue censurado

CJNG se atribuye asesinato de cinco hombres en Jalpa de Méndez, Tabasco

Reportan ataque con drones a rancho ligado a ‘El Guano’ en La Tuna, Badiraguato

ENTRETENIMIENTO

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Jaime Camil muestra ensayos de “Matilda, el Musical” y provoca expectativas en redes sociales

Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS mientras Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

Episodio 3 de El caballero de los siete reinos devela identidad de Egg y el mayor spoiler de toda la saga

Filtran fotos de Lucía Méndez retratando a su hijo en funeral de Pedro Torres: “Posando junto al ataúd, sonriente”

DEPORTES

Cuál es el sueldo de

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”

David Faitelson lanza dura crítica contra Fidalgo tras salir del América: “No es suficiente para ser leyenda”