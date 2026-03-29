Mousse de fresa saludable: receta fácil con pocos ingredientes

El mousse de fresa saludable combina frescura y textura suave en un postre casero ideal para cualquier ocasión. - (Pixabay)

Una alternativa ligera dentro de los postres caseros es el mousse de fresa, una preparación sencilla que destaca por su frescura y textura suave. Esta receta se presenta como una opción accesible para quienes buscan algo dulce sin procesos complejos.

La combinación de fresas con yogur genera un equilibrio entre sabor y consistencia. Además, el uso de gelatina sin sabor permite lograr la firmeza característica del mousse sin necesidad de técnicas avanzadas.

Su elaboración rápida y el tiempo de refrigeración convierten este postre en una opción práctica para planificar con anticipación y disfrutar en cualquier momento del día.

Una mezcla equilibrada con textura ligera

La receta de mousse de fresa se destaca por su sencillez y requiere solo ingredientes básicos como yogur y gelatina sin sabor. - FreePik

El punto de partida son las fresas, que aportan sabor y color natural a la preparación. Al integrarse con el yogur, se consigue una base cremosa y uniforme.

El yogur de fresa y el yogur griego trabajan en conjunto para dar cuerpo al mousse. Esta combinación ayuda a obtener una consistencia estable sin recurrir a ingredientes adicionales.

La gelatina sin sabor, previamente hidratada, cumple la función de compactar la mezcla tras el reposo en frío, logrando la textura final característica.

Receta de mousse de fresa

La preparación rápida y la conservación en refrigeración hacen del mousse de fresa un postre apto para planificar con antelación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de este postre lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de Cali Gourmet.

La receta mantiene un enfoque directo con elementos específicos que permiten replicar el resultado sin dificultad.

Ingredientes

1 taza de fresas

2 tazas y media de Yogur de fresa 0% grasa

1 cucharada grande de yogur griego

1 sobre de gelatina sin sabor

1 taza de agua caliente para diluir la gelatina.

Preparación

Colocar las fresas, el yogur de fresa y el yogur griego en la licuadora

Hidratar la gelatina sin sabor con agua caliente

Agregar la gelatina hidratada a la mezcla

Licuar hasta obtener una consistencia uniforme

Verter la preparación en un recipiente

Refrigerar durante aproximadamente cuatro horas

Servir frío

Un postre práctico para el día a día

Esta receta casera permite disfrutar de un postre ligero, bajo en grasas y fácil de preparar, ideal para toda la familia. - FreePik

Este mousse puede prepararse con anticipación, lo que facilita su incorporación en la rutina diaria. Su conservación en refrigeración permite mantener su textura sin cambios.

La suavidad de su consistencia lo hace fácil de consumir y adaptable a diferentes momentos, desde un postre ligero hasta un antojo entre comidas.

Gracias a su sencillez, esta receta se posiciona como una alternativa funcional para quienes buscan opciones caseras sin invertir demasiado tiempo.