México

Muere a los 74 Chela Braniff, emblemática conductora de ‘Fiebre del 2′ que hizo época en la era Disco

Junto a Fito Girón y Leticia Perdigón, Chela Braniff llevó la música disco y la diversión a los hogares mexicanos, creando tradiciones familiares que hoy son leyenda en la cultura pop nacional

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Chela Braniff, icónica conductora de la televisión mexicana, falleció a los 74 años tras una larga batalla contra el cáncer (Archivo)
Chela Braniff, icónica conductora de la televisión mexicana, falleció a los 74 años tras una larga batalla contra el cáncer (Archivo)

La conductora Chela Braniff falleció la tarde del domingo 29 de marzo a los 74 años, tras una prolongada batalla contra el cáncer. Figura central de la televisión mexicana durante la década de los setenta, su legado en espacios como “Fiebre del 2” marcó un momento esencial para la cultura popular del país, con efectos que todavía resuenan en la memoria colectiva, según se informó en el programa Ventaneando.

Chela Braniff, junto a Fito Girón y Leticia Perdigón, fue figura central del exitoso programa “Fiebre del 2” en el Canal 2 de Televisa (Archivo)
Chela Braniff, junto a Fito Girón y Leticia Perdigón, fue figura central del exitoso programa “Fiebre del 2” en el Canal 2 de Televisa (Archivo)

La noticia de la muerte de Braniff generó reacción inmediata no solo en el medio artístico sino entre quienes compartieron su época frente al televisor. Pedro Sola, conductor de Ventaneando, destacó que “los que vivimos en los setenta recordamos ese programa de ‘Fiebre de sábado por la noche’ que conducían Chela Braniff y Fito Girón”.

Rosario Murrieta, compañera de Sola, precisó que Braniff “tenía 74 años y fue muy famosa y recordada por quienes eran muy afectos a ver este famosísimo programa de Canal 2”. La noticia fue recibida con numerosas muestras de condolencia, reflejando la huella indeleble que dejó Braniff.

El programa “Fiebre del 2”, transmitido por Televisa Chapultepec en 1979, consolidó el liderazgo del Canal 2 en la televisión mexicana (Archivo)
El programa “Fiebre del 2”, transmitido por Televisa Chapultepec en 1979, consolidó el liderazgo del Canal 2 en la televisión mexicana (Archivo)

El impacto de “Fiebre del 2” en la cultura televisiva mexicana

Chela Braniff, junto a Fito Girón y Leticia Perdigón, condujo “Fiebre del 2”, programa estelar de concurso y música disco que se transmitía los sábados de 20 a 22 horas desde el estudio ‘A’ de Televisa Chapultepec.

El formato sumó no solo música y baile, sino también la participación de grupos reconocibles como ‘Los Maniáticos Mordaces’ y ‘Los Truculentos Tramposos’, nombres que evocan la creatividad y el ambiente festivo de una época en la que “nada más veías el Canal 2”, de acuerdo con el testimonio de Pedro Sola en Ventaneando.

El espacio fue lanzado en 1979 por el Canal 2 de Televisa, y pronto el título simplificado a “Fiebre” se volvió sinónimo de sábado en familia, en una era en la que la televisión abierta dominaba el entretenimiento nacional.

El programa enaltecía la música disco en los 70 y 80

La voz del locutor Mario Vargas presentaba a los concursantes, quienes interpretaban coreografías de los éxitos disco del momento y compartían el escenario con Braniff, recordada también por mostrar sus propios pasos de baile.

Un legado creativo más allá de las cámaras

Además de su faceta frente a las cámaras, Chela Braniff consolidó una trayectoria en el ámbito del diseño de vestuario para televisión. Colaboró en producciones como “La secta del sargón” y “La Hora Marcada”, extendiendo su influencia a distintas áreas de la creatividad entre finales de los setenta y principios de los noventa.

La conducción de Chela Braniff en “Fiebre del 2” marcó una época clave para la cultura popular y el entretenimiento familiar en México (Archivo)
La conducción de Chela Braniff en “Fiebre del 2” marcó una época clave para la cultura popular y el entretenimiento familiar en México (Archivo)

Durante sus últimos años, Braniff se mantuvo alejada del mundo del espectáculo. De acuerdo con sus redes sociales, dedicó tiempo a viajar y a compartir momentos con su familia, alejándose progresivamente del entorno mediático que la vio crecer profesionalmente.

Chela Braniff falleció tras un largo proceso de lucha contra el cáncer. La causa, confirmada por Rosario Murrieta en el programa, no fue acompañada de detalles adicionales sobre su estado de salud en los últimos meses. Pedro Sola despidió a la conductora recordando que “marcó una época muy interesante”.

Durante sus últimos años, Chela Braniff se alejó de la vida pública y disfrutó de viajes y tiempo con su familia, alejándose del espectáculo (Facebook)
Durante sus últimos años, Chela Braniff se alejó de la vida pública y disfrutó de viajes y tiempo con su familia, alejándose del espectáculo (Facebook)

Con el fallecimiento de Chela Braniff, la televisión mexicana pierde una de sus voces más reconocibles de la era del espectáculo en vivo, cuyo impacto perdura tanto en los profesionales del medio como en el público que vivió una época irremplazable del entretenimiento nacional.

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