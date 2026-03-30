Jorge Máynez acusa a Morena de “ser el partido más caro del mundo”

(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El presidente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, lanzó una fuerte acusación contra Morena al señalarlo como el partido más caro del mundo.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de la plataforma ‘X’, Máynez cuestionó la congruencia entre la política de austeridad que promueve la fuerza política encabezada por el presidente y la magnitud de los recursos públicos que recibe.

El dirigente utilizó fragmentos de discursos del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña (quien a enfrentado críticas por llevar un estilo de vida contrario al que su partido milita, marcado por escándalos por su casa en Tepoztlán y sus viajes internacionales), donde se hace referencia a “políticas públicas de austeridad”, uno de los ejes del Movimiento de la Cuarta Transformación.

En el video, una joven subraya la contradicción entre el mensaje de austeridad de Morena y el elevado costo que representa para las finanzas públicas. De acuerdo con información proporcionada por Movimiento Ciudadano, en el primer semestre de 2024, Morena recibió más de ocho mil millones de pesos en prerrogativas, lo que equivale a casi cien millones de pesos semanales y aproximadamente trece millones de pesos diarios. Estos datos,buscan evidenciar el contraste entre el discurso y la realidad financiera del partido oficialista.

En el primer semestre de 2024, Morena obtuvo más de ocho mil millones de pesos en prerrogativas, según MC. | (Crédito: @AlvarezMaynez)

El grupo emecista también recordó que Morena había prometido devolver la mitad de sus recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), una promesa que, según el partido opositor, “no se cumplió”. “No regresaron ni un solo peso, ¿qué piensas de eso?”, se escucha en el material difundido por Máynez. El presidente de Movimiento Ciudadano acompañó la publicación con el mensaje: “Morena quiere censurar este video. Quiere callar la verdad. Descarga y comparte el video”, buscando amplificar el alcance de su denuncia a través de redes sociales.

Paralelamente a estas acusaciones, Morena enfrenta un proceso administrativo ante el INE. El órgano electoral solicitó al partido la entrega de comprobantes fiscales de sus campañas electorales recientes, como parte de los mecanismos de fiscalización y transparencia a los que están obligados todos los partidos políticos.

(Foto: Consejo Nacional de Morena)

Morena ha argumentado que enfrenta problemas administrativos y de organización interna que le han impedido localizar la totalidad de la documentación requerida. El INE reiteró que la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos son obligaciones legales.

Hasta el momento, Morena continúa en la búsqueda y recopilación de los documentos solicitados para evitar posibles sanciones, mientras la controversia por el uso de los recursos públicos y la transparencia en su manejo se mantiene en el centro del debate político nacional