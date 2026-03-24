México

Morena no encuentra sus propios Comprobantes Fiscales de campañas electorales: el INE exige respuesta

El INE revoca respuestas de Morena tras detectar omisiones y falta de documentos clave en procesos de fiscalización electoral

Guardar
Solicitudes ciudadanas y resoluciones del
Solicitudes ciudadanas y resoluciones del INE revelaron la falta de documentación sobre gastos y contratos de campaña de Morena en procesos electorales recientes. (Infobae-Itzallana)

Un partido político que no puede —o no quiere— localizar la documentación de su propio gasto de campaña. Ese es el escenario que dejó al descubierto la Comisión Temporal de Transparencia del INE al resolver cuatro recursos de revisión ciudadanos contra Morena.

La respuesta del partido ante una solicitud de contratos y comprobantes fiscales: “información no localizada”. La respuesta del INE: eso no es suficiente.

Contratos de campaña que simplemente “no aparecen”

En el expediente UTC/RRAI/01/2026, una persona solicitó contratos, recibos de pago y documentación de fiscalización vinculados a Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) registrados en abril de 2021, correspondientes a campañas locales en la Ciudad de México.

Morena respondió que la información “no fue localizada”. El INE revocó esa respuesta por unanimidad.

El argumento es contundente: los partidos políticos tienen la obligación legal de conservar el soporte documental de todas sus operaciones financieras reportadas ante la autoridad electoral. Si un gasto fue reportado, la documentación que lo respalda debe existir. Declarar que no se encontró no acredita que no exista —y tampoco garantiza el derecho de acceso a la información de quien la solicitó.

El INE revocó respuestas de
El INE revocó respuestas de Morena por no localizar contratos y comprobantes fiscales, subrayando la obligación de los partidos de transparentar sus operaciones financieras.(Crédito: Diputadas y Diputados Morena de la Ciudad de México/Facebook)

El caso que se cerró porque la información apareció… cuando ya había investigación

El detalle más revelador de todo el paquete de resoluciones está en el expediente UTC/RRAI/02/2026: fue sobreseído porque Morena entregó los contratos solicitados durante la sustanciación del procedimiento.

Dicho de otra manera: la información existía desde el principio. Solo apareció cuando ya había un recurso de revisión formal en curso.

El recurso quedó sin materia. Pero la pregunta que se origina en redes sociales no desaparece: ¿por qué no se entregó desde la solicitud original?

Encuestas internas, candidatos a gobernador y otra búsqueda insuficiente

La opacidad no se limitó a los contratos. En el expediente UTC/RRAI/03/2026, la Comisión también revocó la respuesta de Morena sobre la lista de participantes en encuestas internas para la selección de candidaturas a gubernaturas entre 2019 y 2024, por entidad federativa.

El INE instruyó al partido a realizar una búsqueda exhaustiva en sus Comisiones Nacionales de Elecciones y de Encuestas. La resolución señala que Morena incumplió el principio de congruencia del artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP): no basta con responder, hay que responder con rigor.

Resuelve Comisión de Transparencia cuatro
Resuelve Comisión de Transparencia cuatro recursos de revisión en materia de acceso a la información

Donde sí cumplió: violencia política contra las mujeres

No todo fue revocación. En los recursos UTC/RRAI/04/2026 y UTC/RRAI/05/2026, el INE confirmó la respuesta de Morena sobre estadísticas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) en Baja California. La Comisión reconoció que el partido entregó la información tal como obra en sus archivos, y aclaró que el principio de máxima publicidad no obliga a producir documentos nuevos ni a construir respuestas a modo.

El patrón que preocupa a la población

Dos respuestas revocadas. Una sobreseída porque la información apareció justo cuando el INE ya intervenía. Solo una confirmada.

El patrón que dibujan estas resoluciones no habla de descuidos administrativos aislados: habla de un partido que, ante solicitudes de fiscalización electoral y rendición de cuentas, responde primero con evasión. El INE deja claro que la obligación de transparencia no tiene excepción —ni siquiera para el partido con más poder en México.

Temas Relacionados

INEMorenaTransparenciaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

De fentanilo a precursores para crear metanfetaminas: FGR incinera más de 120 toneladas de narcóticos en Sinaloa

Autoridades federales destruyeron sustancias clave para la elaboración de drogas sintéticas, incluyendo fentanilo

De fentanilo a precursores para

Tras rumores de muerte, Victoria Ruffo aclara si Eugenio Derbez estaría incluido en su testamento: “No voy a dejarle nada”

La actriz reaccionó a rumores sobre su presunto fallecimiento y sorprendió con una respuesta directa sobre temas personales

Tras rumores de muerte, Victoria

Revelan audio de exfuncionario penitenciario de Michoacán con “El Barbas” del CJNG: amenazan a activista tras su difusión

La plataforma de Narcopolíticos expuso el material en el que se escucha que el líder criminal le ofreció 2 millones pesos a Ignacio Mendoza para controlar las prisiones

Revelan audio de exfuncionario penitenciario

EDC México 2027: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival electrónico en CDMX

Cada años miles de personas se reúnen para escuchar sus sets favoritos en vivo

EDC México 2027: fechas, preventa

La economía mexicana pisa el freno en 2026: crece, pero pierde velocidad, revela el INEGI

El crecimiento anual se desacelera y la industria resiente el impacto de la incertidumbre comercial

La economía mexicana pisa el
MÁS NOTICIAS

NARCO

De fentanilo a precursores para

De fentanilo a precursores para crear metanfetaminas: FGR incinera más de 120 toneladas de narcóticos en Sinaloa

Revelan audio de exfuncionario penitenciario de Michoacán con “El Barbas” del CJNG: amenazan a activista tras su difusión

Quién es el “El Chinito” y por qué lo relacionan con los ataques a bares en Chiapas

EN VIVO: Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de marzo

Del monopolio a la prohibición: los cinco modelos con los que los cárteles controlan el fentanilo en México

ENTRETENIMIENTO

Tras rumores de muerte, Victoria

Tras rumores de muerte, Victoria Ruffo aclara si Eugenio Derbez estaría incluido en su testamento: “No voy a dejarle nada”

EDC México 2027: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival electrónico en CDMX

¿Qué pasó entre Arath y Ulises de la Torre? La historia detrás de su distanciamiento familiar

Por qué Kunno habría sido eliminado de LCDLF: boda de Ángela Aguilar y Nodal por la iglesia levanta sospechas

Maxine Woodside enfrenta reducción de horario en ‘Todo para la Mujer’ por ésta puntual razón

DEPORTES

Excampeón de Guadalajara elogia el

Excampeón de Guadalajara elogia el trabajo de Milito en Chivas: “Han encontrado un gran técnico”

Bautizan como “Lady Luna” a mujer captada deteniendo el tráfico para una foto en Reforma

Atlético de San Luis se queda sin técnico: ¿quién tomará el mando tras la salida de Abascal?

Murió Jorge Kahwagi Gastine: qué fue de su polémico hijo, boxeador y político

Quién es el campeón mundial que retó a Canelo Álvarez para enfrentarse en septiembre: “Estoy listo”