“No tengo que pagar predial”: Noroña se lanza contra alcalde de Tepoztlán por decir que no cubre impuestos

Gerardo Fernández Noroña aseguró que compró la propiedad a través de un crédito. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La casa del senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, en el estado de Morelos, no se encuentra registrada en el catastro, por lo cual no paga el impuesto predial correspondiente, señaló el presidente municipal, Perseo Quiroz.

De acuerdo con la legislación de Morelos, “es objeto del impuesto predial, la propiedad o posesión de predios ubicados dentro del territorio del Municipio, cualquiera que sea su uso o destino".

El edil expuso que el municipio no tiene registrado el terreno que ocupa la propiedad del expresidente del Senado de la República, sin embargo, descartó que la propiedad se encuentre edificada sobre terrenos irregulares, aunque sí debe cumplir con normas ambientales.

Ante las declaraciones del presidente municipal, el senador se pronunció en sus cuentas oficiales para desmentir a Perseo Quiroz, a quien calificó como "un incompetente".

El presidente de la mesa directiva dio a conocer imágenes del interior de su vivienda ubicada en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos (YouTube/GFNorona Oficial)

“El alcalde de Tepoztlán, es un incompetente, yo no tengo propiedades en Tepoztlán, por ello no tengo que pagar impuesto predial”, dijo Fernández Noroña en su cuenta de X.

El morenista agregó que la persona a quien compró el inmueble es la encargada de cubrir los pagos.

“La persona dueña de la casa que estoy pagando, ha pagado el predial. ¿Es desorden administrativo o corrupción en Tepoztlán?“, remató el exprecandidato presidencial.

Revelan propiedad de Noroña en Tepoztlán

La adquisición de una propiedad en Tepoztlán por parte de Gerardo Fernández Noroña marcó los últimos días de su gestión como presidente de la Mesa Directiva del Senado.

La residencia, valorada en 12 millones de pesos, fue comprada mediante un crédito personal, según consta en la declaración patrimonial correspondiente al ejercicio de 2024, reveló el periodista Jorge García Orozco.

La publicación de este reportaje generó una oleada de críticas hacia Noroña, quien respondió a los señalamientos con una postura tajante: “Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”.

A esta situación se sumó a la tensión política tras el enfrentamiento público con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, esto durante la última sesión plenaria del Senado de la República.

El debate sobre la legalidad de la propiedad adquirida por el expetista se intensificó cuando el Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán señaló posibles irregularidades.

“Aquí en los archivos de los bienes comunales de Tepoztlán no existe alguna constancia de Gerardo Fernández Noroña, el senador, por la cual creemos que ese predio es irregular. Independientemente de eso, el Paraje Mozoquila, que ahí es donde está su casa, es un área natural protegida”.