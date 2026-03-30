México

Con imágenes de películas de Studio Ghibli, CDMX invita a cuidar el aire en temporada seca-caliente

“Súmate al cambio”, fue el lema que utilizó el Gobierno de la Ciudad de México a la población de la capital del país con algunos momentos de filmes como ‘El increíble castillo vagabundo’ y ‘El viaje de Chihiro’

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Foto: X/@gobiernocdmx.
El Gobierno de la Ciudad de México lanzó una campaña para cuidar el aire en la capital en esta temporada de seco-caliente. Foto: X/@gobiernocdmx.

El Gobierno de la Ciudad de México invitó a los capitalinos a cuidar el aire de la capital del país durante la temporada seca-caliente, con varias imágenes de películas de Studio Ghibli.

Lo anterior como parte del inicio de la primavera en la capital del país, ya que, debido a la temporada de calor, el ambiente se vuelve seco-caliente.

Por ello, a través de algunos filmes como ‘El increíble castillo vagabundo’, ‘El viaje de Chihiro’, ‘Kiki: ‘Entregas a domicilio’, entre otros títulos más, invitó a la población a realizar algunas medidas para cuidar el ambiente en la Ciudad de México.

Cabe destacar que la publicación se realizó en la cuenta oficial de Instagram del Gobierno de la Ciudad de México este domingo 29 de marzo.

Internautas encontraron un parecido entre el hombre y el personaje de Totoro crédito: Twitter/oswaldo_dlce

“En temporada seca-caliente, cuidar el aire es tarea de todas y todos. Cambiar pequeños hábitos como usar transporte colectivo, caminar o dejar el auto hace una gran diferencia”, escribió el Gobierno capitalino a través de sus redes sociales oficiales este domingo 29 de marzo.

Estas son las medidas que hizo el Gobierno de la CDMX con personajes de Studio Ghibli para cuidar el aire en la temporada seco-caliente

Con la introducción de “En esta época, la calidad del aire puede verse afectada. Bajo el lema “¡Cada acción cuenta!”, el Gobierno de la Ciudad de México invitó a los capitalinos a realizar las siguientes medidas con fotografías de distintos sitios de la capital del país y de transportes públicos locales e imágenes de personajes de películas de Studio Ghibli:

  • Muévete mejor: Usa el transporte colectivo para reducir emisiones contaminantes.
  • Elige alternativas: Opta por medios no motorizados como bicicletas o caminar.
  • Menor auto, más aire limpio: Reduce el uso de tu automóvil y contribuye a mejorar el ambiente.
Foto: Instagram/@gobiernocdmx.
Fotografías de diferentes sitios de la Ciudad de México e imágenes de Studio Ghibli, CDMX pide cuidar el aire en esta temporada. Foto: Instagram/@gobiernocdmx.

Por último, el Gobierno de la Ciudad de México invitó a la población a sumarse al cambio, ya que agregó que pequeñas acciones hacen una gran diferencia en la calidad del aire.

¿Cómo es la temporada seca-caliente en la CDMX?

La temporada seca-caliente en la Ciudad de México se caracteriza por la ausencia de lluvias y el incremento en las temperaturas durante los meses de marzo a mayo.

Este periodo afecta la calidad del aire y favorece la propagación de incendios forestales, lo que impacta tanto al medio ambiente como a la salud pública.

Entre los principales rasgos de esta temporada destacan:

  • Altas temperaturas, que pueden superar los 30 grados Celsius en algunas zonas.
  • Humedad ambiental baja, lo que provoca sequedad en el ambiente y en la vegetación.
  • Aumento en el riesgo de incendios forestales y de pastizales.
  • Deterioro en la calidad del aire, con elevación en los niveles de contaminantes.
  • Mayor incidencia de enfermedades respiratorias y golpes de calor en la población.
  • Restricciones en el uso del agua debido a la escasez en los mantos acuíferos.
Foto: Instagram/@gobiernocdmx.
La temporada seca-caliente en la Ciudad de México se caracteriza por la ausencia de lluvias y el incremento en las temperaturas durante los meses de marzo a mayo. Foto: Instagram/@gobiernocdmx.

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