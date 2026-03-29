Luna Gigante en Reforma ampliará su exhibición en CDMX: hasta esta nueva fecha podrás verla

La Mega Luna colocada en Avenida Paseo de la Reforma extendió su exhibición en la capital del país. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

La Luna Gigante en Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la cual ha sido visitada por cientos de capitalinos durante la última semana, estará por más tiempo en exhibición en este punto.

Fue la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México quien, a través de sus redes sociales oficiales, notificó que fue ampliada la colocación de esta figura de gran tamaño, la cual pertenece a ‘Sola la luz, primavera’, del Festival Internacional de las Luces México 2026.

Desde el viernes 20 de marzo está colocada la exposición luminaria en este punto transitado de la Ciudad de México. Originalmente, acabaría este domingo 29, pero las autoridades capitalinas decidieron ampliar la presentación.

En días pasados, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró formalmente la exhibición en Avenida Paseo de la Reforma como parte de las actividades de primavera en la capital del país.

La obra ‘Solo la luz, Primavera' está instalada a lo largo de Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Foto: Instagram/filuxmexico.

Por lo tanto, aquellos habitantes de la Ciudad de México que no han podido acudir a tomarse una selfie en la Luna Gigante y las demás figuras de ‘Solo la luz, primavera’ del Festival Internacional de las Luces México 2026 todavía tienen oportunidad de hacerlo.

¿Hasta cuándo fue ampliada la fecha de exhibición de la Luna Gigante y figuras de Avenida Paseo de la Reforma en la CDMX?

La Luna Gigante colocada en Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, de la exhibición de ‘Solo la luz, primavera’ del Festival Internacional de las Luces México 2026, estará colocada hasta el domingo 5 de abril.

Como se mencionó anteriormente, la exposición luminaria estaba contemplada para su presentación hasta este domingo 29 de marzo, pero la Secretaría de Turismo amplió la colocación hasta inicios de abril.

Asimismo, invitó a ver no solo la Luna Gigante, sino también las 13 piezas que forman parte del Festival Internacional de las Luces México 2026.

“¡No te pierdas ninguna de las 13 piezas de arte lumínico del @filuxmexico! Te compartimos su distribución en Avenida Paseo de la Reforma. ¡No te quedes sin verla, extendimos el tiempo de exposición hasta el 5 de abril!”, dijo la dependencia capitalina en X sobre la ampliación de fecha para la exhibición de la Luna Gigante.

Hasta el domingo 5 de abril estará la exhibición de 'Solo la luz, primavera', que contempla a 13 figuras, entre ellas la Luna Gigante. Foto: X/@turismocdmx.

¿En qué parte de Paseo de la Reforma de CDMX se encuentra la Luna Gigante y cuál es su horario de exhibición?

La Luna Gigante de Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México está colocada desde el Ángel de la Independencia hasta el Bosque de Chapultepec.

Las demás figuras que conforman la exhibición de ‘Solo la luz, primavera’ del Festival Internacional de las Luces en México 2026 también están exhibidas a lo largo del tramo mencionado de la capital del país.

Esta exposición se encuentra iluminada y abierta a todo el público de manera gratuita de las 19:00 a 23 horas.

Así está distribuida la exhibición de 'Sola la luz, primavera' en Paseo de la Reforma de la CDMX. Foto: X/@turismocdmx.