Activan alerta amarilla en estas tres alcaldías por fuertes vientos con rachas para hoy domingo 29 de marzo

Las rachas de viento esperadas en la CDMX serán de casi 60 km/h, informó Protección Civil local. Crédito: Cuartoscuro.

No solo son los fríos por la mañana; también los vientos fuertes con rachas se prevén para esta última semana de marzo en la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Fue la propia dependencia capitalina, a través de un comunicado oficial publicado este domingo 29 de marzo, la que compartió la información sobre estas rachas de vientos.

Se trata de tres alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán vientos fuertes con rachas para la tarde y noche de este domingo 29 de marzo, según la secretaria local.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Las imágenes desde el interior de la Facultad de estudios superiores de Aragón Crédito: Cortesia

Activan alerta amarilla en tres alcaldías por fuertes vientos con rachas de hasta casi 60 km/h este domingo 29 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta amarilla por fuertes vientos con rachas para la tarde y noche de este domingo 29 de marzo en tres demarcaciones de la Ciudad de México.

Se trata de las alcaldías: Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco registrarán vientos fuertes con rachas para la fecha indicada.

Ante el pronóstico de fuertes rachas de viento y la activación de la alerta amarilla, Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población.

Guarda o retira objetos que pueden caer.

No subas a andamios, azoteas ni cornisas.

Utiliza cubrebocas.

La alerta amarilla en la CDMX fue activada en tres alcaldías hoy domingo 29 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán los vientos fuertes con rachas para la tarde y noche de este domingo 29 de marzo en tres alcaldías de la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que se esperan fuertes vientos en la Ciudad de México este domingo 292 de marzo, entre las 18:20 y las 20:00 horas.

Las previsiones indican rachas de viento de 50 a 59 km/h, según datos de la dependencia capitalina.

Junto con las recomendaciones emitidas, se señalaron los riesgos asociados a estas condiciones para la tarde y noche del domingo 29 de marzo:

Caída de ramas, arboles y lonas.

Objetos caídos en los caminos y carreteras.

Daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.

Tres alcaldías de la CDMX esperan fuertes vientos por la tarde y noche de este domingo 29 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Resulta importante mantenerse informados y acatar las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ya que pueden presentarse modificaciones en el pronóstico para la Ciudad de México.

De igual forma, los números de emergencia de la Secretaría de Gestión Integral están disponibles para que la población solicite apoyo o realice reportes específicos: 911 o 55 5683 2222.

El pronóstico de las rachas de viento fuertes en la capital del país podría cambiar en las próximas horas, por lo que es importante estar al pendiente de las redes sociales de Protección Civil.