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Abrirán en CDMX cinco albercas durante Semana Santa: en estos lugares estarán ubicadas

Estos espacios en la Ciudad de México operarán de manera gratuita para todo el público y en horarios detallados

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Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.
Cinco albercas serán abiertas en la Ciudad de México durante Semana Santa. Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.

Abrirán cinco nuevas albercas en la Ciudad de México durante Semana Santa para aquellos vacacionistas que busquen este tipo de centros de diversión.

Se tratará de cinco sitios que abrirán de manera pública y gratuita a todos los visitantes de estos centros.

Las albercas estarán ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la propia edil, Alessandra Rojo de la Vega.

La alcaldesa anunció la apertura de cinco albercas durante Semana Santa en la alcaldía Cuauhtémoc.

Crédito: TV Azteca

¿Dónde estarán ubicadas las cinco nuevas albercas para Cuauhtémoc en la CDMX?

Rojo de la Vega comunicó el lugar donde estarán ubicadas las cinco nuevas albercas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Señaló que cinco centros deportivos de la demarcación capitalina habilitarán sus respectivos espacios para la instalación de albercas durante Semana Santa.

Agregó que estarán disponibles al público en general del jueves 2 al domingo 5 de abril con la finalidad de fomentar la convivencia familiar.

  • Deportivo 5 de Mayo, en Tlatelolco
  • Deportivo Antonio Caso, en la colonia Morelos
  • Deportivo Guelatao, en el Centro
  • Deportivo Morelos, en Peralvillo
  • Deportivo Cuauhtémoc, en Buenavista
Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.
El acceso a estos espacios será de manera gratuita para todo el público. Foto: X/@AlcCuauhtemocMx.

Autoridades de la demarcación Cuauhtémoc de la Ciudad de México señalaron que estas albercas que operarán durante Semana Santa funcionarán en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Estos espacios funcionarán con medidas para garantizar el orden y la seguridad de todos los asistentes.

Semana Santa en la CDMX

La Semana Santa es uno de los periodos más significativos en la Ciudad de México, no solo por su relevancia religiosa, sino también por el impacto cultural, social y económico que representa para la capital.

Durante estos días, la ciudad experimenta una transformación en su ritmo cotidiano, ya que muchas familias aprovechan el receso escolar y laboral para convivir, viajar o participar en actividades tradicionales.

Este Jueves Santo comenzaron las celebraciones masivas por los festejos de Semana Santa.
La Semana Santa es uno de los periodos más significativos en la Ciudad de México, no solo por su relevancia religiosa, sino también por el impacto cultural, social y económico. Crédito: Alcaldía Iztapalapa.

Entre las razones que explican la importancia de la Semana Santa en la Ciudad de México destacan:

  • Tradición religiosa: Las celebraciones de Semana Santa, como procesiones, misas y representaciones del Viacrucis, convocan a comunidades enteras y refuerzan la identidad cultural en distintos barrios y alcaldías, como Iztapalapa, donde se realiza una de las representaciones más emblemáticas del país.
  • Convivencia familiar: El periodo vacacional permite a las familias compartir tiempo de calidad, realizar actividades recreativas y fortalecer los lazos afectivos, aprovechando también la oferta cultural y turística de la ciudad.
  • Dinamismo económico: El sector turístico, restaurantes y comercios locales se ven beneficiados por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, así como por el aumento en el consumo de productos típicos de la temporada.
  • Espacio de reflexión: Más allá de lo religioso, Semana Santa brinda la oportunidad de hacer una pausa, reflexionar sobre la vida personal y colectiva, y renovar energías para el resto del año.

La Semana Santa en la Ciudad de México es un periodo que une tradición, descanso y participación comunitaria.

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