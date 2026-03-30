México

Cómo quitar las manchas de la cara con agua de arroz

Muchas personas buscan alternativas naturales para tratar imperfecciones y el método tradicional asiático ha despertado curiosidad gracias a sus propiedades calmantes y nutritivas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay quienes optan por esta sencilla preparación casera en sus rutinas diarias, atraídos por la promesa de un cutis más radiante y menos irritado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de arroz ha sido utilizada durante siglos en rutinas de belleza tradicionales de Asia, donde se le atribuyen propiedades beneficiosas para el cuidado de la piel.

Entre sus usos más populares destaca su aplicación para atenuar manchas y mejorar el tono cutáneo.

Gracias a su contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, el agua de arroz se ha convertido en un recurso casero cada vez más difundido en el mundo para quienes buscan alternativas naturales en el tratamiento de imperfecciones y manchas en la piel.

agua de arroz
El agua de arroz destaca como un remedio tradicional asiático para el cuidado de la piel y la atenuación de manchas.

Cuáles son los beneficios del agua de arroz para remover manchas de la piel

El agua de arroz es un remedio tradicional utilizado en diversas culturas asiáticas para el cuidado de la piel. De acuerdo con la Medical News Today, entre los beneficios que se le atribuyen para remover manchas en la piel, destacan los siguientes:

  • Propiedades antioxidantes: El agua de arroz contiene compuestos como inositol, vitamina E y ácido ferúlico, que ayudan a proteger la piel frente a daños oxidativos y favorecen la regeneración celular.
  • Efecto despigmentante suave: Algunos estudios sugieren que el agua de arroz puede contribuir a atenuar manchas oscuras gracias a la presencia de almidón y ciertos aminoácidos, que promueven una piel más uniforme.
  • Acción calmante y antiinflamatoria: El agua de arroz puede reducir irritaciones leves y enrojecimiento, lo que resulta útil para pieles sensibles o tras la exposición solar.
  • Hidratación: Su aplicación ayuda a mantener la hidratación cutánea, mejorando la textura y el aspecto general de la piel.
  • Suavidad y luminosidad: El uso tópico frecuente del agua de arroz puede aportar suavidad y un aspecto más radiante.
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La hidratación cutánea mejora notablemente con la aplicación de agua de arroz, aportando suavidad y luminosidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar agua de arroz para eliminar manchas de la piel

El agua de arroz puede aplicarse de diferentes formas sobre la piel para intentar atenuar manchas. A continuación se detalla un método comúnmente recomendado:

Preparación del agua de arroz

  1. Lava media taza de arroz blanco para eliminar impurezas.
  2. Coloca el arroz limpio en un recipiente y añade dos tazas de agua.
  3. Deja reposar durante 30 minutos, removiendo ocasionalmente.
  4. Cuela el arroz y guarda el agua en un recipiente limpio. Puede conservarse en el refrigerador hasta por una semana.

Aplicación

  1. Limpia la piel del rostro o la zona a tratar.
  2. Sumerge un algodón en el agua de arroz y aplícalo sobre las manchas, dando suaves toques.
  3. Deja secar al aire y no enjuagues, permitiendo que los nutrientes actúen sobre la piel.
  4. Puedes repetir el procedimiento una o dos veces al día.
Agua de arroz
/ directoalpaladar

Precauciones

  • Realiza una prueba en una pequeña zona antes de usar el agua de arroz en áreas extensas, para descartar reacciones alérgicas.
  • Si presentas irritación, suspende su uso.
  • Consulta a un dermatólogo si las manchas persisten o si tienes antecedentes de problemas cutáneos.

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