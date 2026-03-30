Ceviche de atún con mango: una receta fresca, sencilla e ideal para Semana Santa 

Un ceviche fresco y tropical para disfrutar con familia y amigos. Esta receta de ceviche de atún con mango es ideal para las celebraciones de Semana Santa o cualquier ocasión especial. El toque dulce del mango y el frescor del atún se combinan perfectamente, creando un platillo ligero y sabroso para los días calurosos.
Fácil de preparar y lleno de sabor, este ceviche es la opción perfecta si buscas algo rápido pero delicioso. El pepino, la cebolla y los chiles le aportan frescura y un toque picante, mientras que el jugo de limón le da un toque ácido, haciendo de este ceviche una receta única y refrescante.
Si buscas una receta diferente y sabrosa para la temporada, no dudes en preparar este ceviche de atún con mango.
Receta de ceviche de atún con mango
El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el portal web de CookPad.
Ingredientes
- 1/2 kg de atún fresco
- 1 pieza de pepino
- 2 piezas de mango
- 1/2 pieza de cebolla morada o blanca
- 20 limones
- 1 pieza de chile serrano
- 2 piezas de chiles de árbol
- Salsa inglesa al gusto
- Salsa de soya o salsa aminos al gusto
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
- Cortar el atún: Pica el atún fresco en cuadros pequeños y colócalo en un recipiente grande
- Añadir la cebolla: Corta la cebolla en tiras finas y agrégala al recipiente con el atún. Si prefieres un sabor más suave, usa cebolla morada
- Picar el pepino y el mango: Corta el pepino en rodajas y los mangos en cubos pequeños. Reserva ambos ingredientes
- Preparar la salsa: Exprime los 20 limones y colócalos en una licuadora junto con los chiles serranos y de árbol. Agrega 5 cucharadas de salsa inglesa y salsa de soya o aminos (al gusto)
- Colar y sazonar: Cuela la salsa para eliminar las semillas de los chiles. Luego, agrégale pimienta molida y sal al gusto. Mezcla bien y deja reposar la salsa por 15 minutos
- Servir y disfrutar: Mezcla todos los ingredientes con la salsa y deja reposar unos minutos antes de servir
Un toque tropical que transforma cualquier comida
Este ceviche de atún con mango es perfecto no solo para Semana Santa, sino para cualquier reunión o comida ligera. Con su mezcla de ingredientes frescos y su toque picante, es un plato lleno de frescura y sabor.
Además, es muy versátil, ya que puedes acompañarlo con tostadas o disfrutarlo solo como plato principal.
El mango le da una nota de dulzura que equilibra perfectamente el ácido del limón y el picante de los chiles, creando una experiencia gastronómica deliciosa y refrescante.