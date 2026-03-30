México

Ceviche de atún con mango: una receta fresca, sencilla e ideal para Semana Santa 

Descubre cómo la combinación de estos ingredientes aporta frescura y sabor para quienes buscan algo diferente, delicioso y rápido de preparar

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ceviche de setas con mango -México- 20 febrero
El ceviche de atún con mango es una receta fresca y tropical ideal para días calurosos y reuniones familiares. - (Gemini)

Un ceviche fresco y tropical para disfrutar con familia y amigos. Esta receta de ceviche de atún con mango es ideal para las celebraciones de Semana Santa o cualquier ocasión especial. El toque dulce del mango y el frescor del atún se combinan perfectamente, creando un platillo ligero y sabroso para los días calurosos.

Fácil de preparar y lleno de sabor, este ceviche es la opción perfecta si buscas algo rápido pero delicioso. El pepino, la cebolla y los chiles le aportan frescura y un toque picante, mientras que el jugo de limón le da un toque ácido, haciendo de este ceviche una receta única y refrescante.

Si buscas una receta diferente y sabrosa para la temporada, no dudes en preparar este ceviche de atún con mango.

Receta de ceviche de atún con mango

ceviche de setas con mango -México- 20 febrero
Esta receta de ceviche combina jugo de limón, mango, pepino y atún fresco para lograr un platillo sabroso y nutritivo. - (Gemini)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el portal web de CookPad.

Ingredientes

  • 1/2 kg de atún fresco
  • 1 pieza de pepino
  • 2 piezas de mango
  • 1/2 pieza de cebolla morada o blanca
  • 20 limones
  • 1 pieza de chile serrano
  • 2 piezas de chiles de árbol
  • Salsa inglesa al gusto
  • Salsa de soya o salsa aminos al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  • Cortar el atún: Pica el atún fresco en cuadros pequeños y colócalo en un recipiente grande
  • Añadir la cebolla: Corta la cebolla en tiras finas y agrégala al recipiente con el atún. Si prefieres un sabor más suave, usa cebolla morada
  • Picar el pepino y el mango: Corta el pepino en rodajas y los mangos en cubos pequeños. Reserva ambos ingredientes
  • Preparar la salsa: Exprime los 20 limones y colócalos en una licuadora junto con los chiles serranos y de árbol. Agrega 5 cucharadas de salsa inglesa y salsa de soya o aminos (al gusto)
  • Colar y sazonar: Cuela la salsa para eliminar las semillas de los chiles. Luego, agrégale pimienta molida y sal al gusto. Mezcla bien y deja reposar la salsa por 15 minutos
  • Servir y disfrutar: Mezcla todos los ingredientes con la salsa y deja reposar unos minutos antes de servir

Un toque tropical que transforma cualquier comida

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Este ceviche es la alternativa perfecta si buscas recetas ligeras, originales y llenas de sabor para Semana Santa o cualquier ocasión especial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ceviche de atún con mango es perfecto no solo para Semana Santa, sino para cualquier reunión o comida ligera. Con su mezcla de ingredientes frescos y su toque picante, es un plato lleno de frescura y sabor.

Además, es muy versátil, ya que puedes acompañarlo con tostadas o disfrutarlo solo como plato principal.

El mango le da una nota de dulzura que equilibra perfectamente el ácido del limón y el picante de los chiles, creando una experiencia gastronómica deliciosa y refrescante.

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