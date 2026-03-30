Ceviche de atún con mango: una receta fresca, sencilla e ideal para Semana Santa 

El ceviche de atún con mango es una receta fresca y tropical ideal para días calurosos y reuniones familiares. - (Gemini)

Un ceviche fresco y tropical para disfrutar con familia y amigos. Esta receta de ceviche de atún con mango es ideal para las celebraciones de Semana Santa o cualquier ocasión especial. El toque dulce del mango y el frescor del atún se combinan perfectamente, creando un platillo ligero y sabroso para los días calurosos.

Fácil de preparar y lleno de sabor, este ceviche es la opción perfecta si buscas algo rápido pero delicioso. El pepino, la cebolla y los chiles le aportan frescura y un toque picante, mientras que el jugo de limón le da un toque ácido, haciendo de este ceviche una receta única y refrescante.

Si buscas una receta diferente y sabrosa para la temporada, no dudes en preparar este ceviche de atún con mango.

Receta de ceviche de atún con mango

Esta receta de ceviche combina jugo de limón, mango, pepino y atún fresco para lograr un platillo sabroso y nutritivo. - (Gemini)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el portal web de CookPad.

Ingredientes

1/2 kg de atún fresco

1 pieza de pepino

2 piezas de mango

1/2 pieza de cebolla morada o blanca

20 limones

1 pieza de chile serrano

2 piezas de chiles de árbol

Salsa inglesa al gusto

Salsa de soya o salsa aminos al gusto

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Cortar el atún: Pica el atún fresco en cuadros pequeños y colócalo en un recipiente grande

Añadir la cebolla: Corta la cebolla en tiras finas y agrégala al recipiente con el atún. Si prefieres un sabor más suave, usa cebolla morada

Picar el pepino y el mango: Corta el pepino en rodajas y los mangos en cubos pequeños. Reserva ambos ingredientes

Preparar la salsa: Exprime los 20 limones y colócalos en una licuadora junto con los chiles serranos y de árbol. Agrega 5 cucharadas de salsa inglesa y salsa de soya o aminos (al gusto)

Colar y sazonar: Cuela la salsa para eliminar las semillas de los chiles. Luego, agrégale pimienta molida y sal al gusto. Mezcla bien y deja reposar la salsa por 15 minutos

Servir y disfrutar: Mezcla todos los ingredientes con la salsa y deja reposar unos minutos antes de servir

Un toque tropical que transforma cualquier comida

Este ceviche es la alternativa perfecta si buscas recetas ligeras, originales y llenas de sabor para Semana Santa o cualquier ocasión especial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ceviche de atún con mango es perfecto no solo para Semana Santa, sino para cualquier reunión o comida ligera. Con su mezcla de ingredientes frescos y su toque picante, es un plato lleno de frescura y sabor.

Además, es muy versátil, ya que puedes acompañarlo con tostadas o disfrutarlo solo como plato principal.

El mango le da una nota de dulzura que equilibra perfectamente el ácido del limón y el picante de los chiles, creando una experiencia gastronómica deliciosa y refrescante.