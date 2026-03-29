Frío continuará en la CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías para el lunes 30 de marzo

Protección Civil hizo un llamado a los capitalinos a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas. Crédito: Cuartoscuro.

El frío seguirá en la Ciudad de México para esta última semana de marzo y será el caso de este lunes 30, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 29 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de tres alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán ambiente frío para las primeras horas de este lunes 30 de marzo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en tres alcaldías de la CDMX para este lunes 30 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó alerta amarilla en tres alcaldías de la Ciudad de México para las primeras horas de este lunes 30 de marzo.

Se trata de las alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de la fecha indicada.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas por Protección Civil de la Ciudad de México para estas tres alcaldías en alerta amarilla son:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Las temperaturas esperadas serán de 4 a 6 grados Celsius. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas tres alcaldías para la mañana de este lunes 30 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la tres alcaldías mencionada anteriormente para el amanecer de este lunes 30 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan registrarán alerta amarilla en la CDMX para este lunes 30 de marzo por frío. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es recomendable consultar las redes oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para conocer cualquier ajuste en el pronóstico del tiempo durante las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

Además, es importante atender las instrucciones y sugerencias emitidas por la autoridad local debido a las temperaturas bajas previstas para este lunes 30 de marzo en las alcaldías señaladas.

Ante cualquier afectación en la salud relacionada con el frío que se ha presentado en la Ciudad de México en los últimos días, se sugiere acudir al centro de salud más cercano para recibir atención y evitar complicaciones.