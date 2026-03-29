“Me encantaría ser jefe de Gobierno”: Sergio Mayer busca postularse para gobernar la Ciudad de México

Sergio Mayer reconoce que su meta es gobernar la CDMX, pero se da 12 años para prepararse. (Foto: X/@SergioMayerb)

El diputado federal de Morena, Sergio Mayer, dio a conocer que una de sus metas políticas es llegar a gobernar la capital del país.

En una entrevista con José Luis Guerra, el legislador afirmó que le “encantaría ser jefe de Gobierno”, aunque aclaró que su intención sería buscar el cargo dentro de aproximadamente 12 años, tiempo que prevé dedicar a consolidar su trayectoria en la política.

Aspiración a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Durante la conversación, Mayer respondió a preguntas sobre su futuro político y reconoció que su mayor aspiración en el ámbito local es encabezar la administración de la Ciudad de México.

El legislador explicó que su objetivo no es inmediato y que prefiere avanzar gradualmente en su carrera pública.

“Me encantaría ser jefe de Gobierno”, dijo al señalar que busca mantener continuidad en su actividad política antes de plantear una candidatura.

Sergio Mayer proyecta su futuro político rumbo a la capital, con una estrategia a largo plazo. Foto: Getty Images

Plan político a mediano plazo: dos sexenios de preparación

El diputado detalló que su proyección incluye al menos dos sexenios más de preparación antes de competir por el cargo.

En ese periodo, sostuvo, buscará fortalecer su experiencia y presencia dentro del escenario político.

“Tiene que ser por lo menos en unos 12 años, tengo la edad perfecta para seguirme preparando en dos periodos más”, señaló durante la entrevista, al considerar que el objetivo es posible si continúa trabajando en el ámbito público.

Polémica por licencia y participación en reality show

Las declaraciones de Mayer se dan en medio de cuestionamientos por decisiones recientes relacionadas con su actividad legislativa.

En pleno periodo en la Cámara de Diputados, solicitó licencia para participar en el programa televisivo La Casa de los Famosos, situación que generó críticas dentro de Morena.

La participación de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos desata críticas en Morena.(Foto: Telemundo)

A raíz de ese episodio, la Comisión de Honestidad y Justicia del partido inició un proceso interno y determinó suspender temporalmente algunos de sus derechos partidarios, entre ellos participar en actividades del partido o competir en procesos internos.

Acusaciones de campaña interna en Morena

Durante la entrevista, el diputado también aseguró que enfrenta críticas desde un sector del partido que ha cuestionado su incorporación a Morena.

Afirmó que parte de las versiones difundidas sobre su trayectoria responden a diferencias políticas internas.

Sergio Mayer enfrenta críticas por su desempeño en la Cámara de Diputados. (@isa_uribe: X / Captura de pantalla)

“Me hace ver que estamos haciendo las cosas bien, que le genero incomodidad a ciertas personas y que me ven no como un enemigo, pero sí como un oponente”, declaró.

Un episodio que refleja tensiones internas en el partido

El caso del legislador también se ha vinculado con discusiones sobre la asignación de candidaturas plurinominales dentro de Morena.

En ese contexto, el suplente Luis Morales Flores ha cuestionado cambios en el proceso que terminaron por colocar a Mayer como titular de una curul.

En medio de este escenario, el propio diputado ha defendido su actuación y ha explicado su decisión de solicitar licencia durante el periodo legislativo.

Luis Morales Flores cuestiona cambios en la asignación de la curul en San Lázaro. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM) (X/@MoralesFloresL)

Según dijo, ese recurso es utilizado con frecuencia por integrantes del Congreso para distintos motivos.

Cómo justificó Sergio Mayer la solicitud de licencia en el Congreso

El legislador explicó que el mecanismo de licencia es común entre parlamentarios y que se utiliza en diferentes situaciones. Entre los ejemplos que mencionó se encuentran:

Legisladores que solicitan licencia para atender asuntos personales o familiares.

Casos en los que se ausentan temporalmente para actividades profesionales fuera del Congreso.

Diputados o senadores que se separan del cargo por compromisos políticos o sindicales.Permisos temporales para atender proyectos personales o empresariales.

En ese contexto, Mayer sostuvo que su decisión de solicitar licencia siguió el mismo procedimiento que el resto de los legisladores, aunque reconoció que, políticamente, pudo interpretarse como un error.

Mientras tanto, el diputado continúa en su curul y mantiene abierta la posibilidad de construir una trayectoria que, según afirmó, podría llevarlo a competir por la Jefatura de Gobierno en el futuro.