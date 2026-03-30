México

Activan alerta amarilla en CDMX por lluvias con granizo este lunes 30 de marzo

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de fuertes rachas de vientos, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2018.- Entre 6 y 7 grados la temperatura de la Ciudad de México y con banco de niebla. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM
Protección Civil de la CDMX activó alerta amarilla por las lluvias esperadas este lunes 30 de marzo. Foto: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM.

El Frente Frío Número 42 sigue provocando afectaciones en diversas entidades y la Ciudad de México es una de ellas, ya que se prevén lluvias, que podrían estar acompañadas de granizo, notificó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 30 de marzo en sus redes sociales oficiales.

La secretaría local detalló que las lluvias con granizo se esperan en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para la tarde y noche de esta fecha.

Hizo un llamado a los capitalinos a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones durante el día, que se prevé ocurran las fuertes lluvias con granizo.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla por fuertes lluvias con granizo y rachas de vientos este lunes 30 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos emitió alerta amarilla por fuertes lluvias con granizo para este lunes 30 de marzo.

La alerta amarilla está activada en las 16 alcaldías de la Ciudad de México por este pronóstico para la tarde y noche de la fecha indicada.

Añadió que también se prevén fuertes vientos con rachas durante el día, por lo que podrían estar acompañados con las fuertes lluvias y granizo.

Precisó que las lluvias esperadas estarán entre 15 mm y 29 mm, además de la posible caída de granizo. De igual manera, el viento pronosticado podría ser mayor a los 50 km/h, de acuerdo con Protección Civil local.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la CDMX.
También se prevén fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Peligros asociados y recomendaciones por fuertes lluvias con granizo y rachas de vientos para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo

Protección Civil local emitió los peligros asociados y las recomendaciones a los capitalinos por las fuertes lluvias con granizo y rachas de vientos esperadas para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo:

Peligros asociados:

  • Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.
  • Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones:

  • Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu
  • hogar.
  • Cierra puertas y ventanas.
  • No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias esperadas en la Ciudad de México para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo podrían comenzar a las 12:00 y terminar a las 19:00 horas.

Ante esto, es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos durante el día en caso de cambiar el pronóstico para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo.

De igual manera, los teléfonos de emergencia en caso de que la ciudadanía lo requiera son: 911 y 5556832222.

Lluvias con granizo y rachas de vientos para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Lluvias con granizo y rachas de vientos para la tarde y noche de este lunes 30 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

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