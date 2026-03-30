México

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

Este lunes se esperan ligeras lluvias alrededor de toda la República Mexicana, por lo que habrá que estar bien abrigados y prevenidos

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Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Este lunes se esperan ligeras lluvias alrededor de toda la República Mexicana, por lo que habrá que estar bien abrigados y prevenidos. (Cuartoscuro)

La CDMX amanecerá este lunes 30 de marzo de 2026 con un clima fresco y variable, típico de la temporada, donde las temperaturas oscilarán entre los 8°C en las primeras horas de la madrugada y alcanzarán hasta los 17 °C por la tarde.

Se espera un cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvias débiles por la noche, acompañada de viento ligeros.

Clima alcaldía por alcaldía este lunes 30 de marzo

A continuación, te presentamos cómo será el clima alcaldía por alcaldía durante este lunes, de acuerdo al Portal de Clima de la CDMX:

Álvaro Obregón

La Ciudad de México amanece este lunes con un ambiente fresco, que se tornará muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se espera un máximo de 21°C y una mínima de 10°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos soplarán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Azcapotzalco

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, volviéndose muy frío en las zonas altas durante las primeras horas. Se pronostica una máxima de 25°C y mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible granizo. Los vientos serán variables a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Benito Juárez

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, que se intensifica a muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se prevé una máxima de 24°C y una mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima evolucionará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Coyoacán

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, tornándose muy frío en las zonas altas durante las primeras horas. Se pronostica una máxima de 23°C y una mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible granizo. Los vientos soplarán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Cuajimalpa de Morelos

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, que se intensifica a muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 25°C y una mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima evolucionará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Cuauhtémoc

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, intensificándose a muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 25°C y una mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Gustavo A. Madero

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, que se torna muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 25°C y una mínima de 11°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Iztacalco

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, intensificándose a muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 25°C y una mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima evolucionará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos soplarán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Iztapalapa

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, que se torna muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 25°C y una mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Magdalena Contreras

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, que se intensifica a muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 18°C y una mínima de 6°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Miguel Hidalgo

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, intensificándose a muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 24°C y una mínima de 11°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Milpa Alta

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, que se torna muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 18°C y una mínima de 9°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Tláhuac

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, que se intensifica a muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 25°C y una mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Tlalpan

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, que se torna muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 16°C y una mínima de 7°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Venustiano Carranza

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, que se intensifica a muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 25°C y una mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

Xochimilco

La Ciudad de México amanece este lunes con ambiente fresco, intensificándose a muy frío en las zonas altas durante las primeras horas del día. Se pronostica una máxima de 23°C y una mínima de 12°C.

Después del mediodía, el clima pasará a templado con cielo nublado, lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los vientos serán de dirección variable a 10-30 km/h, con rachas de 30-50 km/h.

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