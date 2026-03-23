¿Quieres estar cerca de la Luna? Hay una en Paseo de la Reforma, CDMX: hasta este día estará exhibida

"Sola la luz, primavera" está siendo exhibida en la CDMX . Foto: X/@alefrausto.

¿Te imaginaste tener la luna cerca? ¿Tomarte una selfie cerca de este astro? Ya existe una oportunidad para hacerlo, pues en Avenida Paseo de la Reforma, de la Ciudad de México, se montó una exposición con luces, arte y esta hermosa figura.

Se trata del Festival Internacional de las Luces México, que llegó este 2026 a la Ciudad de México con “Solo la luz, primavera”, la cual decidió montar esta Luna Monumental en este sitio tan transitado en la capital del país.

El Gobierno de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Turismo local y de Cultura, invitaron a la población a este espectáculo único, que está instalado a lo largo de Avenida Paseo de la Reforma.

Autoridades federales y locales dieron a conocer horarios, fechas y los sitios donde exactamente ya se encuentra el Festival Internacional de las Luces México.

La obra ‘Solo la luz, Primavera' está instalada a lo largo de Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Foto: Instagram/filuxmexico.

Fecha de la Luna en Avenida Paseo de la Reforma en CDMX por el Festival Internacional de la Luces México

De acuerdo con los organizadores, así como por las propias autoridades de la Ciudad de México y federales, la Luna Monumental se encuentra instalada desde el pasado viernes 20 hasta el próximo 29 de marzo.

El recorrido de este Festival Internacional de las Luces México se encuentra en Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Bosque de Chapultepec.

La obra se titula: “Museum of the Moon” por el artista Luke Jerram, originario de Reino Unido, Gran Bretaña.

La exposición de la Luna estará disponible hasta el domingo 29 de marzo. Foto: X/@webcamsdemexico.

Esta exposición de la Luna Monumental solamente se puede apreciar a determinada hora en las fechas señaladas.

¿A qué hora se puede ver la Luna Monumental en Avenida Paseo de la Reforma, CDMX?

La Luna Monumental de Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México como parte de las obras del Festival Internacional de Luces México se puede ver de 19:00 horas a 23 horas.

Por lo tanto, recorre con tu familia, pareja, amigos estas puestas y no solo la Luna, también las otras figuras que forman parte de esta exposición.

El horario para poder ver la Luna en Paseo de la Reforma, CDMX será a partir de las 19:00 horas. Foto: X/@webcamsdemexico.

Cabe destacar que la exposición es gratuita y abierta para todo el público, por lo que no tiene costo alguno.

“Solo la luz, primavera” en la CDMX por el Festival Internacional de las Luces México

Filux “Solo la luz, primavera” es una exposición enfocada en el fenómeno de la luz a través de distintas aproximaciones visuales, tecnológicas y escultóricas. Su recorrido nocturno permite a los visitantes vivir nuevas atmósferas y percepciones sensoriales.

Entre los aspectos destacados de esta edición se encuentran:

Participación de artistas como Amauri Sanabria, Julio Bekhor, Kardia, Luca Salas, Luke Jerram, Miguel Bolívar, Omar Gómez, Flowers of Life, Vladimir Maislin y Yupica.

Obras que exploran la expresividad de la luz desde perspectivas escultóricas, tecnológicas e inmersivas.

Filux es un proyecto artístico mexicano que ha sido visitado por más de 650 mil personas y se consolida como referencia internacional del arte lumínico.

Filux “Solo la luz, primavera” es una exposición enfocada en el fenómeno de la luz a través de distintas aproximaciones visuales, tecnológicas y escultóricas. Foto: X/@webcamsdemexico.