México

La tragedia familiar de Margarita Maza, lejos de Juárez y con sus hijos enfermos

Durante la Segunda Intervención Francesa, la esposa del presidente vivió en Nueva York para mantenerse a salvo de los enemigos de la república

Guardar
Durante la Segunda Intervención Francesa, la esposa del presidente vivió en Nueva York para mantenerse a salvo de los enemigos de la república
En total, la familia Juárez Maza procreó 12 hijos, aunque no todos llegaron a edad adulta. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

El 29 de marzo de 1826 nació en la capital de Oaxaca Margarita Maza, hija adoptiva de Antonio Maza Padilla y Petra Parada Sigüenza. De acuerdo con la CNDH, la infancia de Margarita fue tranquila, en un hogar con varias comodidades y tuvo la posibilidad de recibir educación.

Siete años antes, en 1819, llegó a la casa del matrimonio Maza un joven zapoteca llamado Benito Juárez, la hermana del joven ya trabajaba ahí y llegó a desempeñarse como sirviente.

Entonces nadie imaginaba que ese muchacho se convertiría en el presidente de México durante uno de los períodos más álgidos de la república y que esa niña se volvería su esposa que viviría el exilio y la tragedia.

El 31 de julio de 1843 Benito Juárez se casó con Margarita Maza. En ese momento el abogado zapoteca tenía 37 años y ya contaba con una discreta pero eficiente carrera en la función pública, así como dos hijos de una relación anterior. Ella, por su parte, tenía 17 años.

El fin de una guerra civil y el inicio de una intervención extranjera

Durante la Segunda Intervención Francesa, la esposa del presidente vivió en Nueva York para mantenerse a salvo de los enemigos de la república
Margarita Maza y Benito Juárez se casaron en 1843, el zapoteca trabajaba en la casa de los padres de Margarita. Crédito: Wikimedia Commons

Luego del fin de la Guerra de Reforma en 1861 el presidente Benito Juárez gobernaba un país sumido en crisis. Aunque el gobierno que defendía la Constitución de 1857 había vuelto a la capital de la república, México estaba demasiado lejos de alcanzar la paz.

3 años de una cruenta guerra civil provocaron una industria paralizada, muchas gavillas conservadoras en la república causaban estragos (una asesinó a Melchor Ocampo en junio de 1861, amigo de Benito Juárez) y la economía en el plano nacional estaba en la reina. El presidente se vio obligado a decretar la moratoria de la deuda externa.

La moratoria de la deuda fue la excusa perfecta para que Francia interviniera en México con el fin de establecer un imperio sometido al emperador Napoleón III, el proyecto recibió apoyo de los conservadores mexicanos.

A pesar de la resistencia impuesta por varios generales, como Ignacio Zaragoza, el ejército galo tomó la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. El mes anterior Benito Juárez dejó la capital, en unas carretas traía el archivo de la nación, a sus hombres más fieles en la política y a su familia. Sobre sus hombros cargaba a la república.

“Prefiero mil veces la muerte a la vida que tengo; me es insoportable sin ti y sin mis hijos”, Margarita Maza

Develación de las esculturas de Doña Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés De La Cruz y Margarita Maza en en el Paseo de las Heroínas. (Foto: Twitter/@Claudiashein)
En 1864 Benito Juárez mandó a su familia a Estados Unidos mientras él mantenía sus labores en el norte de la república. (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Desde su salida de la capital, Benito Juárez estuvo en un peregrinar hasta el norte de la república. El 28 de mayo de 1864 llegó a Veracruz Maximiliano de Habsburgo, bajo el título de emperador de México y su esposa, Carlota de Bélgica. En agosto, el presidente decidió enviar a Margarita y a sus nueve hijos (uno recién parido) a Estados Unidos.

De acuerdo con Patricia Galeana en “Benito Juárez: el hombre y el símbolo”, el matrimonio Juárez Maza en total tuvo doce hijos, nueve mujeres y tres hombres. Tres niñas murieron antes de los 36 meses de vida: Guadalupe en 1850, Amada en 1853 y Gerónima Francisca en 1862. Manuela tenía 20 años y ya estaba casada con Pedro Santacilia (a quien Juárez le encargó cuidar a su familia), Felicitas tenía 19 años, Margarita 16, Soledad 14, María de Jesús y Josefa (gemelas) 10, José 7 y Antonio estaba recién nacido,

En febrero de 1865 Benito Juárez se enteró de la muerte de su hijo José en Nueva York el diciembre del año pasado. El presidente escribió a Pedro: “me dice que mi amado Pepe estaba gravemente enfermo (...) Ya considerará usted todo lo que sufro por esta pérdida irreparable de un hijo que era mi encanto, mi orgullo, mi esperanza. Pobre Margarita, estará inconsolable. Fortalézcala usted con sus consejos para que pueda resistir este rudo golpe...”

Durante la Segunda Intervención Francesa, la esposa del presidente vivió en Nueva York para mantenerse a salvo de los enemigos de la república
Margarita Maza se culpaba de la muerte de sus dos hijos mientras estaba en el exilio en Nueva York. Crédito: Wikimedia Commons

Poco después, Juárez escribió a Santacilia: “No nos queda más consuelo que sentir juntos y llorar juntos nuestras desgracias. que son mutuas (...) Murió mi adorado hijo y con él murió también una de mis bellas esperanzas. Esto esa horrible, pero que ya no tiene remedio. Ahora me aflige la salud de Margarita que no es buena”.

A finales de 1865, ya instalado en Paso del Norte, la familia Juárez Maza sufrió otra fractura, falleció Antonio, el hijo recién nacido. Benito escribió a su esposa: “Mi muy amada Margarita: Te supongo llena de dolor por la muerte de nuestro tierno hijo Antonio como lo estoy yo también. La mala suerte nos persigue; pero contra ella qué vamos a hacer (...) Procura distraerte y no fijes tu imaginación en las desgracias pasadas y que ya no tienen remedio.”

Margarita Maza respondió: “la tristeza que tengo es tan grande que me hace sufrir mucho; la falta de mis hijos me mata, desde que me levanto los tengo presentes recordando sus padecimientos y culpándome siempre (...) no encuentro remedio y solo me tranquiliza, por algunos momentos, que me he de morir y prefiero mil veces la muerte a la vida que tengo; me es insoportable sin ti y sin mis hijos; tú te acuerdas del miedo que te tenía a la muerte, pues ahora es la única que me dará consuelo. No culpo que muchas personas se maten cuando tienen la esperanza de volver a tener tranquilidad; si yo fuera de más valor ya lo hubiera hecho hace un año (...) Me queda otra esperanza y es que tú te reúnas con nosotros; será para mí un gran consuelo.”

Margarita Maza falleció el 2 de enero de 1872, su muerte provocó manifestaciones de solidaridad en la capital. (Foto: SHCP)
Margarita Maza falleció el 2 de enero de 1872, su muerte provocó manifestaciones de solidaridad en la capital. (Foto: SHCP)

A pesar de la tragedia, Margarita Maza siempre respaldó a Benito Juárez e hizo algunas acciones para apoyar al gobierno, se reunía con autoridades estadounidenses y organizaba colectas para apoyar a la causa republicana. También le dio consejos y un panorama de lo que hacían los mexicanos en Estados Unidos.

Los esfuerzos de todos los republicanos culminaron exitosamente el 19 de junio de 1867, con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y el fin formal de la intervención francesa y el imperio mexicano. El 15 de julio de ese año Juárez entró triunfalmente a la Ciudad de México. Al volver de Estados Unidos, Margarita Maza fue recibida en Veracruz como madre de la patria.

A fines de 1869 Margarita enfermó gravemente, algunos teorizan que fue cáncer, tuvo que dejar la ciudad y trasladarse a San Cosme. El 2 de enero de 1871 falleció Margarita Maza, en toda la capital hubo manifestaciones de cariño y solidaridad para Benito Juárez. Una multitud acompañó el cuerpo de la distinguida mujer hasta el panteón, fue una ceremonia fúnebre absolutamente laica, tenía 44 años.

Temas Relacionados

Margarita MazaBenito JuárezHistoria de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Top de películas más vistas en Netflix México

Netflix busca mantenerse en el preferencias de sus usuarios a través de estos personajes

Top de películas más vistas en Netflix México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de marzo: Inicia desfile del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de marzo: Inicia desfile del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo

Tortillas de maíz en California serán adicionadas con ácido fólico para cuidar a bebés de la comunidad latina

La nueva ley busca ayudar a prevenir malformaciones en recién nacidos de comunidades vulnerables al reforzar alimentos tradicionales con un nutriente clave

Tortillas de maíz en California serán adicionadas con ácido fólico para cuidar a bebés de la comunidad latina

“Es una tragedia ambiental”: Rubén Moreira, diputado del PRI, pide investigar el origen del derrame en el Golfo de México

El político advierte que la magnitud del incidente ambiental se conoció tras reportes de comunidades y organizaciones civiles

“Es una tragedia ambiental”: Rubén Moreira, diputado del PRI, pide investigar el origen del derrame en el Golfo de México

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

El protagonista de la versión mexicana de ‘The Office’ aprovecha su reciente fama para dejar claro que, aunque disfruta la pantalla chica, su corazón y vocación siempre estarán ligados al mundo teatral

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

FGR asegura más de 2 millones de litros de huachicol en Reynosa, Tamaulipas

Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Con más de media tonelada de metanfetamina: Marina localiza narcolaboratorio de Los Chapitos en Mocorito, Sinaloa

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

ENTRETENIMIENTO

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 29 de marzo

“Estamos patrocinados por el PRIAN”: Miky Huidobro se burla de polémica con líderes de Morena

“Resonante” debuta en Canal 22, el programa de sesiones en vivo con artistas emergentes en espacios de la CDMX

Paty Cantú enciende el Tecate Pa’l Norte y ya la llaman “la nueva Jay de la Cueva” por sus inesperadas colaboraciones

DEPORTES

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

México escala posiciones en el ranking FIFA tras empate contra Portugal

Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta sin placas al Estadio Ciudad de México pese a prohibición vehicular

República Checa vs Dinamarca: cuándo, dónde y a qué hora ver en México

Quién es Kin, la mascota de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco tras la reinauguración del Estadio Ciudad de México