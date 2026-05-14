A un año del doble homicidio de los colaboradores de Clara Brugada: lo que se sabe y lo que falta por resolver

CRÉDITO: Jovani Pérez| Infobae México

A un año después del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, prepara para este 14 de mayo un informe detallado sobre el caso, acompañada de la fiscal capitalina Bertha María Alcalde Luján, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Este aniversario luctuoso representa una oportunidad para evaluar los avances, señalar los pendientes y exigir claridad en un caso que, tras doce meses, aún no brinda justicia a las víctimas ni respuestas a la sociedad.

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El ataque del 20 de mayo de 2025

El 20 de mayo de 2025, a las 7:00 horas, un hombre abrió fuego contra el vehículo en el que viajaban Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de Brugada, y José Muñoz Vega, coordinador de asesores de la jefa de Gobierno, sobre la calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Xola, en la alcaldía Benito Juárez. El atacante esperó, de acuerdo con el seguimiento de cámaras, a que ambos funcionarios estuvieran juntos para detonar los disparos.

Guzmán había llegado en un Audi para recoger a Muñoz, quien se disponía a abordar el vehículo cuando el agresor, vestido con chaleco fluorescente, abrió fuego con un arma calibre 9 mm. José recibió cuatro impactos de bala y Ximena ocho; ambos murieron de forma inmediata.

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Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular de Clara Brugada, mientras que José Muñoz era su asesor (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

La logística del crimen

Las autoridades aseguraron en el lugar los casquillos de bala, así como la motocicleta y el auto utilizados por los delincuentes, ambos con números de serie alterados y reportes de robo previos. Las periciales balísticas arrojaron un resultado negativo: el arma no tenía registro en ningún otro homicidio.

El tirador huyó en una motocicleta estacionada cerca del punto del ataque. Los agresores cambiaron de vehículo en dos ocasiones para escapar fuera de la Ciudad de México; las periciales dactilares también resultaron negativas, pues los conductores usaron guantes.

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Un intento fallido una semana antes

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó, con un “alto grado de probabilidad”, que el doble homicidio estuvo planeado originalmente para el 14 de mayo. Ese día, Guzmán no pasó a recoger a Muñoz, por lo que el ataque no se concretó.

Las investigaciones identificaron los cinco vehículos implicados en recorridos de vigilancia similares a los del día del crimen, incluido a un hombre que realizaba vigilancias en el lugar, aunque era una persona distinta a quien disparó el 20 de mayo. La fiscal Bertha Alcalde Luján precisó que “el día de los hechos es probable que los roles de los sujetos hayan cambiado”.

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Clara Brugada afirmó que el caso del asesinato de sus colaboradores no quedará impune. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La planeación detrás del crimen

El 20 de agosto de 2025, a tres meses del asesinato, las autoridades revelaron que los funcionarios fueron vigilados durante varios días del mes de mayo en su recorrido cotidiano hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México. Una camioneta Urban llegó esa mañana a la zona de Iztacalco, de la cual descendieron dos hombres que descargaron la motocicleta del ataque.

La fiscal Alcalde Luján identificó la participación de al menos 6 personas en la ejecución material del crimen, además de otras involucradas en labores de logística: recargas de celulares y manejo de vehículos. Las autoridades vincularon al menos cinco vehículos con el doble homicidio, entre ellos un Renault y un Chevrolet detectados en actividades de vigilancia previa.

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Las primeras 13 detenciones

Para el 20 de agosto de 2025, la jefa de Gobierno Clara Brugada confirmó 13 detenidos por el caso, entre los cuales se encontraban tres presuntos autores materiales: Abraham “N” y dos hombres identificados como Francisco “N”. Las autoridades no precisaron en ese momento el papel exacto que cada uno desempeñó en la agresión.

Entre los detenidos también figuraban Jesús “N”, Arlette “N” y Nery “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión previas por homicidio y asociación delictuosa. El operativo implicó el cateo de 11 inmuebles en la Ciudad de México y el Estado de México, con la participación de la FGJCDMX, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina.

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Esto es lo que se sabe hasta el momento de la ruta de escape de los sicarios que asesinaron a Ximena Guzmán y José Muñoz. (ANAYELI TAPIA/ INFOBAE)

Órdenes de aprehensión y nuevos sospechosos

El 15 de diciembre de 2025, la fiscal Alcalde Luján informó que 6 de los 13 detenidos ya contaban con órdenes de aprehensión específicamente por homicidio: Francisco “N”, Abraham “N”, Jesús “N”, Arlette “N”, Nery “N” y Norma “N”. Esta última fue señalada además por su presunta participación en asociación delictuosa vinculada al doble asesinato.

El 25 de noviembre de 2025, cateos en domicilios de San Miguel Topilejo y Parres, en la alcaldía Tlalpan, permitieron identificar a cuatro nuevos presuntos sospechosos: Wendy “N”, Isaí “N”, Christopher “N” y Julio César “N”. En esos operativos se aseguraron teléfonos celulares, documentos y tarjetas bancarias de diversas instituciones financieras, todos en análisis por el Ministerio Público.

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El móvil y el tirador, aún sin determinar

A un año del crimen, las autoridades no han informado la detención del autor material directo de los disparos ni han determinado el móvil del ataque, calificado desde el inicio como directo y planeado. Uno de los ejes centrales de la investigación se concentra en un posible esquema de pagos a los participantes del crimen, por lo que se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para rastrear movimientos financieros.

Las indagatorias también examinan la posible relación de un vehículo BMW con el doble homicidio. La fiscal subrayó en diciembre la importancia de mantener el sigilo del expediente para no obstaculizar las líneas de investigación en curso.

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Los colaboradores de Clara Brugada murieron luego de un ataque violento. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Lo que dijeron las autoridades sobre continuar investigando

El 31 de diciembre de 2025, Clara Brugada calificó el caso como “uno de los temas más difíciles” de su primer año de gobierno. “Por supuesto, no vamos a dejar de investigar. Todos los días continúa la investigación, al igual que otros homicidios”, afirmó la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

El 9 de enero de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ratificó desde la Mañanera del Pueblo en Acapulco que otras detenciones no se habían ejecutado. “Estamos trabajando de manera coordinada y todas las semanas estamos informando en conjunto. Va más de una docena de detenidos y las capturas van a continuar”, sostuvo ante medios.

El informe de este 14 de mayo

Al cumplirse el primer aniversario del crimen, Clara Brugada alista para este 14 de mayo un informe detallado sobre el estado de las investigaciones, acompañada de la fiscal Bertha Alcalde Luján y del secretario de Seguridad Ciudadana. La mandataria capitalina dará cuenta de los avances junto a las dos autoridades responsables del caso.

Cabe mencionar que Harfuch dijo en enero pasado que la investigación permanece “cerrada” por la necesidad de no comprometer el debido proceso ni las líneas activas. “Vamos a continuar con estas detenciones, pero es una investigación cerrada que en su momento se informará”, puntualizó el funcionario federal.