México

Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza es encabezado por Sheinbaum: ¿Cuál es su importancia histórica?

El evento se llevó a cabo en un acto oficial en el que autoridades federales destacaron el papel de Margarita Maza

Guardar
Imagen ATGYWQVCTNBRBPQWHAECA2WEJA

Claudia Sheinbaum encabezó este domingo 29 la ceremonia conmemorativa por el Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza, figura clave en la historia nacional y símbolo de fortaleza durante uno de los periodos más complejos del país.

El evento se llevó a cabo en un acto oficial en el que autoridades federales destacaron el papel de Margarita Maza no solo como esposa del expresidente Benito Juárez, sino como una mujer que enfrentó el exilio, la guerra y la adversidad con determinación.

¿Quién fue Margarita Maza y por qué es importante?

Margarita Eustaquia Maza Parada (1826–1871) fue una mujer clave en la historia de México del siglo XIX. Es conocida como esposa del presidente Benito Juárez, pero su papel va más allá de eso: fue activista política, organizadora social, protagonista en tiempos de guerra y figura diplomática en momentos críticos del país.

Margarita Maza nació el 29 de marzo de 1826 en Oaxaca y es recordada como una figura fundamental durante el periodo de la Reforma y la intervención francesa en México.

Aunque históricamente se le ha identificado como la esposa de Benito Juárez, su papel fue mucho más amplio. Durante la guerra y el exilio de su familia en Estados Unidos, Margarita Maza se convirtió en el sostén moral y económico de sus hijos, además de representar la dignidad del gobierno republicano en el extranjero.

Su vida estuvo marcada por momentos difíciles, como la separación de su esposo durante años y la muerte de algunos de sus hijos, lo que la convirtió en un símbolo de resiliencia.

Sheinbaum destaca legado de mujeres en la historia

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de reconocer el papel de las mujeres en la historia de México, especialmente aquellas que, como Margarita Maza, contribuyeron de manera indirecta pero decisiva en momentos clave del país.

La mandataria resaltó que el legado de Margarita Maza es un recordatorio de la fortaleza de las mujeres mexicanas y de su participación en la construcción de la nación, aun cuando muchas veces no fueron visibilizadas.

Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno por reivindicar la memoria histórica desde una perspectiva incluyente y con enfoque de género.

Un homenaje en el bicentenario de su natalicio

El bicentenario del natalicio de Margarita Maza representa una oportunidad para reflexionar sobre su papel en la historia nacional y para reconocer su legado como una mujer que enfrentó circunstancias adversas con entereza.

A 200 años de su nacimiento, su figura sigue vigente como ejemplo de compromiso, resiliencia y amor por México, valores que fueron recordados durante la ceremonia encabezada por la presidenta.

Este homenaje se suma a otras acciones impulsadas por el gobierno federal para rescatar la memoria de personajes históricos que han contribuido a la construcción del país, más allá de los relatos tradicionales.

Temas Relacionados

mexico-noticias

Más Noticias

Familiares de desaparecidos instalan “muro de la memoria” en CDMX para exigir justicia

Con decenas de fotografías, buscan confrontar a funcionarios con los rostros de quienes siguen ausentes y denunciar el intento de minimizar las cifras oficiales

Familiares de desaparecidos instalan “muro de la memoria” en CDMX para exigir justicia

Guadalajara: familiares de personas desaparecidas convocan a pegar fichas de búsqueda

Colectivo Luz de Esperanza organiza una jornada de pega de fichas de búsqueda en la Zona de Minerva para visibilizar a personas desaparecidas

Guadalajara: familiares de personas desaparecidas convocan a pegar fichas de búsqueda

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex continúa revelando aspectos inéditos de la vida del conductor

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

Rescatan tortuga verde contaminada en Veracruz: evidencia daño ambiental en el Golfo de México

El hallazgo y recuperación de la tortuga revela el daño ambiental que persiste en la Riviera de Alvarado pese a los operativos de limpieza

Rescatan tortuga verde contaminada en Veracruz: evidencia daño ambiental en el Golfo de México

Policía cibernética alerta por fraudes de viajes en Semana Santa: así operan falsas agencias

Ciberdelincuentes ofrecen paquetes con precios bajos en redes sociales, piden anticipos y desaparecen tras el pago

Policía cibernética alerta por fraudes de viajes en Semana Santa: así operan falsas agencias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Fernando Farías Laguna insiste en evitar su detención por red de huachicol fiscal: impugna negativa de amparo

Asesinan a balazos a dos policías municipales de Culiacán, Sinaloa, cuando terminaban su turno

Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, protesta afuera del Estadio Ciudad de México

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

ENTRETENIMIENTO

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

¿Rechazo en Ventaneando? Alex Bisogno afirma que su hermano “era muy juzgado por sus amistades al aire”

Vanessa Claudio y Kristal Silva ‘le roban foco’ a Inés Sainz en transmisión de TV Azteca del México vs Portugal

¿Jorge D’Alessio y Marichelo se separan? Esto es lo que se sabe

Samuel García y Mariana Rodríguez en Pa’l Norte 2026 desatan furor por fotos y les piden tener una tercera bebé

Ricardo Hill, el “Teacher” de La Hora Pico, reaparece y pide ayuda: “Le tengo miedo a la muerte”

DEPORTES

Estas son las razones por las cuales Checo Pérez no correrá en la F1 hasta mayo

Estas son las razones por las cuales Checo Pérez no correrá en la F1 hasta mayo

Xolos vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 14 de la Liga Mx Femenil

¿Cuántos comerciales permitirá la FIFA en las transmisiones de la Copa Mundial 2026?

Kane County Cougars vs Diablos Rojos del México: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Baseball Champions League Americas

Clara Brugada destaca operativo en el Estadio Ciudad de México, pero muerte de aficionado opaca la jornada