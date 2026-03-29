Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza es encabezado por Sheinbaum: ¿Cuál es su importancia histórica?

Claudia Sheinbaum encabezó este domingo 29 la ceremonia conmemorativa por el Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza, figura clave en la historia nacional y símbolo de fortaleza durante uno de los periodos más complejos del país.

El evento se llevó a cabo en un acto oficial en el que autoridades federales destacaron el papel de Margarita Maza no solo como esposa del expresidente Benito Juárez, sino como una mujer que enfrentó el exilio, la guerra y la adversidad con determinación.

¿Quién fue Margarita Maza y por qué es importante?

Margarita Eustaquia Maza Parada (1826–1871) fue una mujer clave en la historia de México del siglo XIX. Es conocida como esposa del presidente Benito Juárez, pero su papel va más allá de eso: fue activista política, organizadora social, protagonista en tiempos de guerra y figura diplomática en momentos críticos del país.

Margarita Maza nació el 29 de marzo de 1826 en Oaxaca y es recordada como una figura fundamental durante el periodo de la Reforma y la intervención francesa en México.

Aunque históricamente se le ha identificado como la esposa de Benito Juárez, su papel fue mucho más amplio. Durante la guerra y el exilio de su familia en Estados Unidos, Margarita Maza se convirtió en el sostén moral y económico de sus hijos, además de representar la dignidad del gobierno republicano en el extranjero.

Su vida estuvo marcada por momentos difíciles, como la separación de su esposo durante años y la muerte de algunos de sus hijos, lo que la convirtió en un símbolo de resiliencia.

Sheinbaum destaca legado de mujeres en la historia

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de reconocer el papel de las mujeres en la historia de México, especialmente aquellas que, como Margarita Maza, contribuyeron de manera indirecta pero decisiva en momentos clave del país.

La mandataria resaltó que el legado de Margarita Maza es un recordatorio de la fortaleza de las mujeres mexicanas y de su participación en la construcción de la nación, aun cuando muchas veces no fueron visibilizadas.

Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno por reivindicar la memoria histórica desde una perspectiva incluyente y con enfoque de género.

Un homenaje en el bicentenario de su natalicio

El bicentenario del natalicio de Margarita Maza representa una oportunidad para reflexionar sobre su papel en la historia nacional y para reconocer su legado como una mujer que enfrentó circunstancias adversas con entereza.

A 200 años de su nacimiento, su figura sigue vigente como ejemplo de compromiso, resiliencia y amor por México, valores que fueron recordados durante la ceremonia encabezada por la presidenta.

Este homenaje se suma a otras acciones impulsadas por el gobierno federal para rescatar la memoria de personajes históricos que han contribuido a la construcción del país, más allá de los relatos tradicionales.