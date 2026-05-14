No hay prisa en revisar el TMEC: Sheinbaum minimiza urgencia de analizar el tratado por elecciones en EEUU y México

Sheinbaum busca que el tema comercial se politice en la temporada electoral. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hay avances en la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (TMEC); sin embargo, dijo que “no hay prisa” en concretar el análisis del documento, a pesar de las afectaciones por la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que próximamente le pedirá que la Secretaría de Economía informe sobre las negociaciones, pero precisó que sí se busca disminuir los aranceles que hay actualmente.

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No obstante, explicó que aún no se tiene definida la fecha para revisar el tratado comercial, debido a que no quieren que el tema se politice y se use en las elecciones que se realizarán en México y Estados Unidos.

“Vamos avanzando. No hay prisa. Por supuesto que queremos que los aranceles que actualmente tenemos disminuyan. Eso sí nos interesa muchísimo. Pero digamos, de la revisión, pues estamos viendo en qué momento.

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“No queremos, digamos, que la parte más política de elecciones y demás que hay en Estados Unidos y luego posteriormente en México influya, sino que sea realmente una visión de largo plazo de las tres economías, de los tres estados, de las tres naciones”, dijo en Palacio Nacional.

Aseguró que “hay mucha comunicación” entre ambos países y señaló que en las útlimas semas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha tenido reuniones con funcionarios canadienses y estadounidenses.

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“Ayer estuvieron en una reunión en Washington. Recientemente estuvo Marcelo en Canadá. Entonces, se va avanzando”, comentó.

Ayer, el secretario de Economía anticipó que la revisión del T-MEC será un proceso prolongado, sin cierre rápido a la vista.

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Ebrard descartó que el acuerdo se vaya a renovar de forma expedita y prevé que las evaluaciones podrían extenderse hasta por 10 años, lo que incrementa la incertidumbre para México.

Como prioridad, plantea reducir esa incertidumbre mientras el país busca capitalizar la relocalización de cadenas productivas.

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La revisión ocurre en un contexto de despliegue comercial para México, con fechas clave como la firma de un acuerdo con la Unión Europea el 22 de mayo y el inicio de conversaciones formales con Estados Unidos el 27 de mayo. Además, se planean misiones comerciales a China e India.

Ebrard destacó la posición de México como principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China, Japón y Alemania juntos, descartando un deterioro en la relación biateral.

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El objetivo es lograr mejores condiciones comerciales que otros países competidores, en un escenario donde Washington ajusta políticas arancelarias y diferenciadas.

A pesar del entorno, las exportaciones mexicanas mantienen estabilidad. México apuesta por atraer producción desde Asia en sectores como farmacéutica, semiconductores, electrónica y robótica, aprovechando su infraestructura, costos y capacidades productivas.

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