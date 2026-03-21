México

El apodo de Benito Juárez en la masonería que predijo su rivalidad con Maximiliano

El presidente oaxaqueño fue miembro de uno de los ritos masónicos y alcanzó el máximo grado del mismo

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Benito Juárez escogió como pseudónimo
Benito Juárez escogió como pseudónimo en la masonería el nombre de un personaje que pasó a la historia por rebelarse antes los Habsburgo. Crédito: Jesús Avilés/Infobae México

Durante el siglo XIX mexicano los partidos políticos como se conocen en la actualidad no existían, lo más que había eran dos facciones reconocibles: los liberales y los conservadores. Estas se organizaban en ritos masónicos.

Los políticos conservadores se agruparon en la logia escosesa, ellos defendían el centralismo, la monarquía, los fueros y reivindicaban el régimen colonial. Por su parte, los liberales crecieron en la logia yorkina, este grupo se inclinaba por el federalismo y el sistema republicano.

Benito Juárez, como la mayoría de los políticos de la época, perteneció a la masonería, en su caso, él se integró al Rito Nacional Mexicano en 1847, cuando ya había tenido una amplia carrera política como regidor y en el Poder Judicial. Mientras el zapoteca iniciaba en la logia, el país estaba a la mitad de la intervención estadounidense que concluyó con la pérdida de la mitad del territorio nacional.

De acuerdo con la doctora Patricia Galeana en el libro “Benito Juárez: El hombre y el símbolo”, el Rito Nacional Mexicano fue fundado para resolver los conflictos entre las logias escocesas y yorkinas. Cabe mencionar, la iglesia condenó a los masones y que Juárez alcanzó el máximo nivel dentro del grupo.

Benito Juárez eligió como su pseudónimo en el Rito el nombre de Guillermo Tell, un personaje legendario de la historia de Suiza al cual incluso llegó a nombrar en un discurso en Oaxaca en 1840 como “el hombre que se negó a aceptar la tiranía.

Guillermo Tell, rebelde contra la casa de Habsburgo

Guillermo Tell fue retado a
Guillermo Tell fue retado a disparar una flecha hacia una manzana sobre la cabeza de su hijo. Crédito: Wikimedia Commons

La historia de Guillermo Tell, de acuerdo con la Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, ocurre en 1291, cuando los cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden juraron lealtad ante la invasión de la casa de Habsburgo (uno de los linajes reales más antiguos y poderosos de Europa) a sus territorios.

Luego de esto, los hombres de los Habsburgo se dedicaron a perseguir a los locales. Uno de estos clavó su sombrero en un poste de la plaza del pueblo de Altdorf. Todos los que pasaran por ahí tenían que inclinarse como muestra de sumisión a la casa imperial.

Entonces Guillermo Tell pasó ante el sombrero y no se arrodilló. Cuando Hermann Gessler, el hombre que clavó la prenda en la plaza, se enteró de la afrenta, pidió que Tell se presentara ante él.

Gessler le dio a Tell una alternativa a la ejecución, una prueba de maestría en la flecha. El reto consistía en darle a una manzana ubicada en la cabeza de su hijo, si Tell acertaba sería perdonado, si no su vástago muy probablemente moriría.

Cuando su hijo fue colocado, Guillermo Tell apuntó con su ballesta y disparó, la saeta dio en la manzana, el niño salió ileso del reto y Tell pasó la prueba. Gessler estaba asombrado por la habilidad de Tell, pero se dio cuenta de que tenía una segunda flecha bajo su ropa, esta era por si la primera fallaba darle con la segunda al alguacil de los Habsburgo.

Benito Juárez se convirtió en el principal reto político de Maximiliano de Habsburgo

Benito Juárez eligió como pseudónimo
Benito Juárez eligió como pseudónimo en la masonería el nombre de Guillermo Tell. Crédito: Wikimedia Commons

A pesar de lo épica que es la historia de Guillermo Tell, no hay ninguna evidencia histórica que respalde la existencia del personaje ni de los hechos históricos que se narran en la historia. Sin embargo, se tiene mucha seguridad de que el pseudónimo de Benito Juárez predijo una de las pruebas políticas más fuertes que tuvo enfrente.

Luego de la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez gobernaba un país en la ruina económica y violento. Ante este panorama, el zapoteca declaró la moratoria de la deuda externa, esto fue el pretexto que Francia y su emperador, Napoleón III, intentaran establecer un imperio afín a los intereses franceses.

De todos los nobles europeos, Francia fijó sus ojos en el joven archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien llegó a México en 1864 junto a su esposa Carlota de Bélgica.

El imperio de Maximiliano nunca pudo consolidarse y, luego de tres años, terminó el anhelo del emperador y los intereses de Francia con el fusilamiento del archiduque el 19 de junio de 1867. Esta victoria sobre un miembro de la casa de Habsburgo fue la más importante de la vida política del presidente Juárez.

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